ATM से पैसे नहीं निकले लेकिन खाते से कट गए? हर दिन बैंक देगा ग्राहक को मुआवजा
मुख्य बातें
- अगर ATM से पैसे निकालते समय आपके बैंक खाते से रकम कट जाती है लेकिन मशीन से कैश नहीं निकलता तो बैंक को यह पैसा 5-6 वर्किंग डे में वापस करना होगा
- अगर इससे देरी होती है तो बैंक हर दिन ग्राहक को मुआवजा देगा
कई बार ऐसा होता है जब आप ATM मशीन से कैश निकालने जाते हैं लेकिन पैसे नहीं निकाल पाते। हालांकि, मोबाइल पर खाते से पैसे कटने का मैसेज आ जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ऐसे मामलों में सख्त नियम बनाए हैं। इस नियम के तहत बैंक को तय समय के भीतर आपके पैसे वापस करने होंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो बैंक हर दिन 100 रुपये का मुआवजा भी देगा। आइए इसके नियम के बारे में विस्तार से जान लेते हैं।
क्या है नियम?
RBI के एक सर्कुलर के मुताबिक, अगर ATM से पैसे निकालते समय आपके बैंक खाते से रकम कट जाती है लेकिन मशीन से कैश नहीं निकलता तो बैंक को यह पैसा 5-6 वर्किंग डे में वापस करना होगा। अगर बैंक इस समय सीमा के बाद पैसा लौटाता है तो उसे हर दिन की देरी के लिए 100 रुपये मुआवजा देना होगा। मान लीजिए कि बैंक को तय समय के बाद पैसा लौटाने में चार दिन की देरी होती है तो ग्राहक को 400 रुपये मुआवजा मिल सकता है।
कब बैंक काट सकता है पैसे?
बैंक खाते से पैसे कटने का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि आपका ट्रांजैक्शन सफल हुआ है। कई बार ऐसा भी होता है जब बैंक अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं रहने की वजह से चेक बाउंस हो जाता है। वहीं, ऑटोमैटिक पेमेंट फेल हो जाता है या ATM से भी पैसे नहीं निकल पाता।
इन तीनों ही परिस्थितियों में बैंक आपके खाते से चार्ज काट सकता है। हालांकि, इसके लिए बैंक के नियम, लागू सर्विस चार्ज और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशा-निर्देशों का पालन करना जरूरी है। आइए डिटेल में नियमों के बारे में जान लेते हैं।
बैंक असफल ट्रांजैक्शन पर कब शुल्क लगा सकते हैं?
देश के प्राइवेट या सरकारी बैंकों के असफल ट्रांजैक्शन के लिए अलग-अलग चार्ज होते हैं। SBI की बात करें तो असफल NACH मैंडेट के लिए ₹250 और GST लगाता है। वहीं, अपर्याप्त फंड के कारण चेक वापस होने पर ₹500 और GST का शुल्क लगता है। इसके अलावा, सेविंग और करंट अकाउंट में अपर्याप्त बैलेंस के कारण ATM ट्रांजैक्शन अस्वीकार होने पर बैंक ₹20 और GST का शुल्क लगाता है। हालांकि, अन्य असफल ATM ट्रांजैक्शन पर बैंक कोई शुल्क नहीं लेता है।
वहीं, देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC एक महीने में पहली बार ECS/ACH मैंडेट वापस होने पर ₹500 और उसके बाद होने वाली ऐसी वापसी पर ₹550 का शुल्क लेता है। अपर्याप्त फंड के कारण चेक वापस होने पर भी इसी तरह का शुल्क लगता है। वहीं, किसी दूसरे बैंक के ATM या मर्चेंट आउटलेट पर अपर्याप्त बैलेंस के कारण ATM ट्रांजैक्शन अस्वीकार होने पर ₹25 का शुल्क और लागू टैक्स देना पड़ता है। ये चार्ज बैंकों की अकाउंट शर्तों और शुल्क शेड्यूल के अनुसार लागू होते हैं।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें