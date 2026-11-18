मुख्य बातें

कई बार ऐसा होता है जब आप ATM मशीन से कैश निकालने जाते हैं लेकिन पैसे नहीं निकाल पाते। हालांकि, मोबाइल पर खाते से पैसे कटने का मैसेज आ जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ऐसे मामलों में सख्त नियम बनाए हैं। इस नियम के तहत बैंक को तय समय के भीतर आपके पैसे वापस करने होंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो बैंक हर दिन 100 रुपये का मुआवजा भी देगा। आइए इसके नियम के बारे में विस्तार से जान लेते हैं।

क्या है नियम? RBI के एक सर्कुलर के मुताबिक, अगर ATM से पैसे निकालते समय आपके बैंक खाते से रकम कट जाती है लेकिन मशीन से कैश नहीं निकलता तो बैंक को यह पैसा 5-6 वर्किंग डे में वापस करना होगा। अगर बैंक इस समय सीमा के बाद पैसा लौटाता है तो उसे हर दिन की देरी के लिए 100 रुपये मुआवजा देना होगा। मान लीजिए कि बैंक को तय समय के बाद पैसा लौटाने में चार दिन की देरी होती है तो ग्राहक को 400 रुपये मुआवजा मिल सकता है।

कब बैंक काट सकता है पैसे? बैंक खाते से पैसे कटने का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि आपका ट्रांजैक्शन सफल हुआ है। कई बार ऐसा भी होता है जब बैंक अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं रहने की वजह से चेक बाउंस हो जाता है। वहीं, ऑटोमैटिक पेमेंट फेल हो जाता है या ATM से भी पैसे नहीं निकल पाता।

इन तीनों ही परिस्थितियों में बैंक आपके खाते से चार्ज काट सकता है। हालांकि, इसके लिए बैंक के नियम, लागू सर्विस चार्ज और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशा-निर्देशों का पालन करना जरूरी है। आइए डिटेल में नियमों के बारे में जान लेते हैं।

बैंक असफल ट्रांजैक्शन पर कब शुल्क लगा सकते हैं? देश के प्राइवेट या सरकारी बैंकों के असफल ट्रांजैक्शन के लिए अलग-अलग चार्ज होते हैं। SBI की बात करें तो असफल NACH मैंडेट के लिए ₹250 और GST लगाता है। वहीं, अपर्याप्त फंड के कारण चेक वापस होने पर ₹500 और GST का शुल्क लगता है। इसके अलावा, सेविंग और करंट अकाउंट में अपर्याप्त बैलेंस के कारण ATM ट्रांजैक्शन अस्वीकार होने पर बैंक ₹20 और GST का शुल्क लगाता है। हालांकि, अन्य असफल ATM ट्रांजैक्शन पर बैंक कोई शुल्क नहीं लेता है।