Atlantaa Ltd share jumps 20 percent after getting work of worth 2485 crore rupee कंपनी को मिला 2485 करोड़ रुपये का काम, शेयरों में 20% का उछाल, भाव 100 रुपये से कम
Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 02:31 PM
शेयर बाजार में अटलांटा लिमिटेड (Atlantaa Ltd) के शेयरों में आज अपर सर्किट लगा है। कंपनी के शेयरों में 20 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। अटलांटा लिमिटेड के शेयरों में इस उछाल के पीछे की वजह कंपनी को इरकॉन इंटरनेशनल (Ircon International Ltd) से मिला वर्क ऑर्डर है। कंपनी को अपने मार्केट कैप से अधिक की कीमत का काम मिला है। बता दें, 1 सितंबर से अबतक यह चौथी बार है जब कंपनी के शेयरों में अपर सर्किट लगा है।

30 सितंबर को अटलांटा लिमिटेड ने एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया था कि इरकॉन इंटरनेशनल के साथ उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है। कंपनी भंडारा-गढ़चिरौली एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे का कंस्ट्रक्शन करने के लिए यह एग्रीमेंट साइन किया है। यह ऑर्डर बीजी-03 के लिए है। कॉन्ट्रैक्ट की कुल वैल्यू 2485 करोड़ रुपये है।

100 रुपये से कम की कीमत का है स्टॉक

बीएसई में कंपनी के शेयर 53.99 रुपये के लेवल पर आज शुक्रवार को खुले। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव इस उछाल के बाद 55.96 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। कंपनी का 52 वीक हाई 59.90 रुपये और 52 वीक लो लेवल 27.50 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 456.07 करोड़ रुपये का है।

5 साल में 737 प्रतिशत चढ़ा भाव

बीते 6 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 95 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। हालांकि, इसके बाद भी बीते एक साल में स्टॉक ने 5.15 प्रतिशत का निगेटिव रिटर्न दिया है। बता दें, 2 साल में अटलांटा लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 299 प्रतिशत और 5 साल में 737 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है।

जून तिमाही तक इस कंपनी में प्रमोटर्स की कुल हिस्सेदारी 74.67 प्रतिशत थी। वहीं, पब्लिक के पास 25.33 प्रतिशत हिस्सा है। बता दें, इस कंपनी ने आखिरी बार निवेशकों को डिविडेंड दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर 0.30 रुपये का डिविडेंड दिया था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

