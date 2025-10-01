नवरत्न कंपनी से बड़ी डील, छोटकू शेयर में तूफानी तेजी, 20% चढ़ गया शेयर का दाम

अटलांटा लिमिटेड के शेयर बुधवार को BSE में 20% के उछाल के साथ 46.64 रुपये पर पहुंच गए हैं। अटलांटा ने नवरत्न कंपनी इरकॉन के साथ एक एग्रीमेंट किया है। यह एग्रीमेंट भंडारा-गढ़चिरौली एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन के लिए हुआ है।

अटलांटा लिमिटेड के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। अटलांटा लिमिटेड के शेयर बुधवार को BSE में 20 पर्सेंट के उछाल के साथ 46.64 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में यह उछाल एक बड़े बिजनेस अपडेट के बाद आया है। पिछले एक महीने में अटलांटा लिमिटेड के शेयरों में 29 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। पिछले छह महीने में कंपनी के शेयरों में 67 पर्सेंट का उछाल आया है। अटलांटा लिमिटेड के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 59.90 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 27.50 रुपये है।

नवरत्न कंपनी इरकॉन के साथ एग्रीमेंट

अटलांटा लिमिटेड (Atlantaa Limited) ने नवरत्न कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ एक एग्रीमेंट किया है। यह एग्रीमेंट महाराष्ट्र में भंडारा-गढ़चिरौली एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन के लिए हुआ है। इस सब-कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2485 करोड़ रुपये है। यह एग्रीमेंट, महाराष्ट्र स्टेट रोड डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से इरकॉन को प्रोजेक्ट मिलने की उम्मीद में हुआ है। इरकॉन को इस प्रोजेक्ट के लिए लोएस्ट बिडर (L-1) घोषित किया गया है। अटलांटा लिमिटेड ने बताया है कि महाराष्ट्र स्टेट रोड डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन (MSRDC) की तरफ से इरकॉन को आधिकारिक रूप से यह प्रोजेक्ट मिलने के बाद और डिसक्लोजर्स किए जाएंगे।