₹857 पर लिस्ट हुआ IPO, निवेशकों को पहले दिन ही हुआ मोटा फायदा

IPO News Updates: शेयर बाजार में अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (Atlanta Electricals Ltd) की सधी हुई शुरुआत हुई है। कंपनी का आईपीओ एनएसई में 13.66 प्रतिशत के प्रीमियम के साथ 857 रुपये के लेवल पर लिस्ट हुआ है। वहीं, बीएसई में कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग 858.10 रुपये पर हुई है। कंपनी के शेयरों का प्राइस बैंड 718 रुपये से 754 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था। लिस्टिंग के बाद अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के शेयर बढ़त बनाते हुए एनएसई में 865 रुपये के लेवल पर पहुंच गए। हालांकि, इसके बाद कंपनी के शेयरों में नरमी देखने को मिली। जिसकी वजह से स्टॉक का भाव टूटकर 806.25 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल पर आ गया था। बता दें, सप्ताह के पहले कारोबारी दिन को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए हैं।

22 सितंबर को ओपन हुआ था आईपीओ अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का आईपीओ 22 सितंबर को खुला था। कंपनी के आईपीओ पर 24 सितंबर तक दांव लगाने का मौका था। आईपीओ के लिए कंपनी ने 19 शेयरों का एक लॉट बनाया था। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14326 रुपये का दांव लगाना पड़ा था।

72 गुना सब्सक्राइब हुआ था आईपीओ कंपनी के आईपीओ को 3 दिन में 72.16 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। रिटेल कैटगरी में यह आईपीओ सबसे अधिक 10.76 गुना सब्सक्राइब किया गया था। वहीं, क्यूआईबी कैटगरी में कंपनी के आईपीओ को 194.77 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। एनआईआई कैटगरी में आईपीओ को 55.82 गुना सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ था।

अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के आईपीओ का साइज 687.85 करोड़ रुपये का है। कंपनी ने आईपीओ के जरिए 53 लाख नए शेयर जारी किए हैं। वहीं, ऑफर फार सेल के जरिए 38 लाख शेयरों की बिक्री की गई है। बता दें, एंकर निवेशकों के लिए यह आईपीओ 19 सितंबर को खुला था। तब कंपनी ने एंकर निवेशकों से 204.70 करोड़ रुपये जुटाए थे।