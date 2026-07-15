हीरो ने फिर लगाया ₹1,000 करोड़! एथर एनर्जी के शेयरों में जबरदस्त उछाल
मुख्य बातें
- हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) ने एथर एनर्जी (Ather Energy) में अतिरिक्त ₹1,000 करोड़ निवेश करने का ऐलान किया है
- इस खबर के बाद कंपनी के शेयरों में करीब 8% की तेजी आई
- हीरो (Hero) के पास पहले से 29.5% हिस्सेदारी है और नए निवेश से उसकी हिस्सेदारी और मजबूत हो सकती है
भारत के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में तेजी से बढ़ते मुकाबले के बीच हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) ने बड़ा फैसला लिया है। देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी ने एथर एनर्जी (Ather Energy) में एक बार फिर 1,000 करोड़ रुपये निवेश करने का ऐलान किया है। इस खबर के बाद बुधवार को एथर एनर्जी (Ather Energy) के शेयरों में करीब 8% की तेजी देखने को मिली। खास बात यह है कि कंपनी का शेयर अपने IPO प्राइस से लगभग 300% तक उछल चुका है, जिससे शुरुआती निवेशकों को शानदार रिटर्न मिला है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) ने बताया कि यह निवेश प्रेफरेंशियल इश्यू या कन्वर्टिबल वारंट्स के जरिए किया जाएगा। हालांकि, अंतिम हिस्सेदारी इस बात पर निर्भर करेगी कि शेयर किस कीमत पर जारी किए जाते हैं और डील का अंतिम स्ट्रक्चर क्या होता है। कंपनी का कहना है कि जरूरी मंजूरियां मिलने के बाद अगले 15 दिनों के भीतर यह प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है।
जून 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) के पास एथर एनर्जी (Ather Energy) में 29.5% हिस्सेदारी है और वह कंपनी के प्रमोटर ग्रुप का हिस्सा है। नए निवेश के बाद हीरो (Hero) की हिस्सेदारी और मजबूत हो सकती है। इससे साफ संकेत मिलता है कि हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) को एथर एनर्जी (Ather Energy) के भविष्य और भारत के इलेक्ट्रिक वाहन बाजार की ग्रोथ पर पूरा भरोसा है।
इसी बीच एथर एनर्जी (Ather Energy) के बोर्ड की भी बैठक होने जा रही है, जिसमें कंपनी के लिए नई फंडिंग जुटाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। अगर कंपनी पूंजी जुटाने में सफल रहती है, तो इसका इस्तेमाल नए प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने और चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार में किया जा सकता है।
एथर एनर्जी (Ather Energy) भारत की उन शुरुआती कंपनियों में रही है, जिन्होंने इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में बड़ा नाम बनाया। हालांकि, अब कंपनी को TVS मोटर और बजाज ऑटो (Bajaj Auto) जैसी बड़ी कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इन कंपनियों के पास मजबूत बैलेंस शीट, बड़ा डीलर नेटवर्क और बेहतर फाइनेंशियल क्षमता है। इसके बावजूद Ather लगातार नए प्रोडक्ट लॉन्च करने, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने और बैटरी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी पर निवेश कर रही है।
एथर (Ather) केवल इलेक्ट्रिक स्कूटर ही नहीं बनाती, बल्कि पूरे EV इकोसिस्टम पर काम कर रही है। कंपनी अपनी फास्ट चार्जिंग नेटवर्क, बैटरी एनर्जी मैनेजमेंट सर्विस और स्मार्ट कनेक्टेड टेक्नोलॉजी के जरिए ग्राहकों को बेहतर अनुभव देने की कोशिश कर रही है। वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का कारोबार 3,671.76 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो इसके बढ़ते बिजनेस का संकेत है।
एथर एनर्जी में करीब 8% की तेजी
मंगलवार को एथर एनर्जी (Ather Energy) का शेयर 1,202 रुपये पर बंद हुआ था और बुधवार को इसमें करीब 8% की तेजी दर्ज की गई। साल 2026 में अब तक यह शेयर 60% से अधिक चढ़ चुका है। वहीं, IPO कीमत की तुलना में इसमें करीब 300% का उछाल आ चुका है। यही वजह है कि यह शेयर निवेशकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।
एक्सपर्ट का मानना है कि हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) का नया निवेश केवल पूंजी उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एथर एनर्जी (Ather Energy) के बिजनेस मॉडल और भविष्य की संभावनाओं पर बड़ा भरोसा भी दिखाता है। हालांकि, इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। ऐसे में कंपनी के लिए आने वाले समय में बाजार हिस्सेदारी बनाए रखना और मुनाफा बढ़ाना सबसे बड़ी चुनौती होगी। अगर एथर (Ather) इन चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटती है, तो यह निवेश लंबे समय में हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) और अन्य निवेशकों दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते
हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग
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ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।