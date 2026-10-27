2026 में 126% उछला इस EV कंपनी का शेयर, Q2 में मुनाफा आते ही फिर आई तेजी; अब खरीदें या करें इंतजार?

मुख्य बातें

Ather Energy Share Price: इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनी एथर एनर्जी (Ather Energy) के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। सितंबर तिमाही में कंपनी के मुनाफे में लौटने और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने की योजना से निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है। मंगलवार 27 अक्टूबर को शेयर करीब 6% तक चढ़ा। इससे पहले सोमवार को भी स्टॉक में शानदार तेजी आई थी। पिछले 5 दिन में शेयर करीब 13% चढ़ चुका है। साल 2026 में अब तक एथर एनर्जी (Ather Energy) के शेयर करीब 126% उछल चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या इस तेजी के बाद भी शेयर में निवेश का मौका है या मुनाफावसूली का इंतजार करना बेहतर होगा?

एथर एनर्जी को Q2 में हुआ मुनाफा, रेवेन्यू 63% बढ़ा

एथर एनर्जी (Ather Energy) ने जुलाई-सितंबर तिमाही में मजबूत नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सालाना आधार पर 63% बढ़कर ₹1,464.2 करोड़ हो गया, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह ₹898.9 करोड़ था। कंपनी ने सितंबर तिमाही में ₹1.26 करोड़ का कंसोलिडेटेड मुनाफा दर्ज किया। एक साल पहले इसी अवधि में उसे ₹154 करोड़ का घाटा हुआ था, यानी कंपनी घाटे से निकलकर मुनाफे में आ गई है। कंपनी का EBITDA भी ₹74.2 करोड़ रहा। यह लगातार दूसरी तिमाही है, जब एथर एनर्जी ने पॉजिटिव EBITDA दर्ज किया है। खास बात यह है कि कमोडिटी की बढ़ी हुई लागत के बावजूद कंपनी ने अपना ऑपरेटिंग प्रदर्शन बेहतर किया है।

इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री में 44% की बढ़ोतरी

एथर एनर्जी (Ather Energy) के बेहतर नतीजों के पीछे वाहनों की बिक्री में बढ़ोतरी भी अहम वजह रही। सितंबर तिमाही में कंपनी ने करीब 93,000 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बेचे, जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह आंकड़ा 66,000 यूनिट था। इस तरह बिक्री में सालाना आधार पर करीब 44% की बढ़ोतरी हुई।

कंपनी ने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में 15.1% मार्केट शेयर दर्ज किया। इसके अलावा, ब्रोकरेज Emkay Global के मुताबिक, तिमाही के दौरान Ather के प्री-ऑर्डर और पूछताछ (Enquiries) में भी मजबूत बढ़ोतरी हुई। दोनों आंकड़े सालाना आधार पर क्रमशः 108% और 109% बढ़े। ये संकेत बताते हैं कि कंपनी के प्रोडक्ट्स की मांग बनी हुई है। हालांकि, मांग को लंबे समय तक बिक्री और मुनाफे में बदल पाना कंपनी के लिए आगे भी अहम रहेगा।

एथर एनर्जी की शेयर बाजार में शानदार तेजी

एथर एनर्जी (Ather Energy) के शेयरों में सोमवार को तिमाही नतीजों के बाद तेज उछाल आया था। BSE पर शेयर 13.74% बढ़कर ₹1,574 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 18.78% तक चढ़कर ₹1,643.85 के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया था। NSE पर शेयर 14.13% की बढ़त के साथ ₹1,575 पर बंद हुआ। मंगलवार 27 अक्टूबर को भी शेयर में तेजी जारी रही और इसमें करीब 6% का उछाल देखा गया। इस तेजी के साथ स्टॉक 2026 में अब तक लगभग 126% चढ़ चुका है। हालांकि, इतनी बड़ी तेजी के बाद निवेशकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि शेयर की कीमत में कंपनी की बेहतर संभावनाओं को लेकर पहले से काफी उम्मीदें शामिल हो सकती हैं। इसलिए सिर्फ तेजी देखकर निवेश का फैसला करना जोखिम भरा हो सकता है।

कंपनी ₹122 करोड़ खर्च कर बढ़ाएगी प्रोडक्शन कैपेसिटी

एथर एनर्जी (Ather Energy) भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कंपनी के बोर्ड ने मौजूदा और निर्माणाधीन प्लांट्स की सालाना उत्पादन क्षमता बढ़ाने की योजना को मंजूरी दी है।

कंपनी की योजना के मुताबिक-

होसुर प्लांट:- सालाना उत्पादन क्षमता 4.20 लाख यूनिट से बढ़ाकर 4.95 लाख यूनिट की जाएगी।

सालाना उत्पादन क्षमता 4.20 लाख यूनिट से बढ़ाकर 4.95 लाख यूनिट की जाएगी। फैक्ट्री 3.0:- छत्रपति संभाजीनगर में बन रही इस फैक्ट्री की प्रस्तावित क्षमता 5 लाख से बढ़ाकर 6.50 लाख यूनिट की जाएगी।

छत्रपति संभाजीनगर में बन रही इस फैक्ट्री की प्रस्तावित क्षमता 5 लाख से बढ़ाकर 6.50 लाख यूनिट की जाएगी। कुल क्षमता:- विस्तार पूरा होने के बाद कंपनी की कुल स्थापित सालाना उत्पादन क्षमता करीब 11.4 लाख यूनिट हो जाएगी। इसे Q2 FY28 तक हासिल करने का लक्ष्य है।

इस विस्तार पर कंपनी कुल ₹122 करोड़ खर्च करेगी। इसमें Hosur प्लांट के लिए ₹58 करोड़ और Factory 3.0 के लिए ₹64 करोड़ तक का निवेश शामिल है। इस खर्च को कर्ज और कंपनी के आंतरिक संसाधनों के जरिए पूरा किया जाएगा। एथर एनर्जी (Ather Energy) के मुताबिक, पीक प्रोडक्शन के दौरान Hosur प्लांट की क्षमता का इस्तेमाल 98% तक पहुंच गया था। ऐसे में उत्पादन क्षमता बढ़ाने से कंपनी को बढ़ती मांग पूरी करने में मदद मिल सकती है।

होसुर (Hosur) प्लांट में निवेश का एक हिस्सा नई बैटरी लाइन पर भी खर्च होगा। इसके लिए करीब ₹53 करोड़ रखे गए हैं। कंपनी का कहना है कि इससे बैटरी की मांग पूरी करने और सप्लाई चेन से जुड़े जोखिम घटाने में मदद मिलेगी। हालांकि, क्षमता बढ़ाने की योजना तभी कंपनी के लिए फायदेमंद साबित होगी, जब नई उत्पादन क्षमता का पर्याप्त इस्तेमाल हो और बिक्री के साथ मुनाफे में भी लगातार बढ़ोतरी हो।

क्या एथर एनर्जी के शेयर खरीदने चाहिए?

ब्रोकरेज फर्म एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज (Emkay Global Financial Services) ने एथर एनर्जी (Ather Energy) पर अपनी बॉय रेटिंग बरकरार रखी है। ब्रोकरेज ने शेयर का टारगेट प्राइस पहले के मुकाबले करीब 2% बढ़ाकर ₹2,250 कर दिया है। पहले यह टारगेट ₹2,200 था।

ब्रोकरेज ने सितंबर 2028 के अनुमान के आधार पर वैल्यूएशन मल्टीपल को 7 गुना से घटाकर 6 गुना किया है। इसके बावजूद कंपनी की ब्रांड पहचान, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, मजबूत ग्रॉस मार्जिन और भविष्य में कारोबार बढ़ाने की क्षमता को देखते हुए इसका नजरिया पॉजिटिव है। एमके ग्लोबल (Emkay Global) ने FY27, FY28 और FY29 के लिए अपने EPS यानी प्रति शेयर अनुमानित कमाई के अनुमानों में क्रमशः करीब 1%, 28% और 31% की बढ़ोतरी की है। इसके पीछे बेहतर औसत बिक्री मूल्य (ASP), मार्जिन में सुधार और बिक्री की मात्रा बढ़ने की उम्मीदें हैं।

ब्रोकरेज के मुताबिक, एथर (Ather) के लिए इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में आगे भी अवसर मौजूद हैं। हालांकि, ₹2,250 का टारगेट एक ब्रोकरेज का अनुमान है, इसकी गारंटी नहीं। शेयर की वास्तविक चाल कंपनी के प्रदर्शन, बाजार के माहौल और निवेशकों की उम्मीदों पर निर्भर करेगी।

Q2 के नतीजे अनुमानों से बेहतर कैसे रहे?

सितंबर तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 63% बढ़ा, जो Emkay Global और बाजार के अनुमानों से करीब 7% अधिक था। ब्रोकरेज के एनालिसिस में बिक्री की मात्रा में लगभग 42% सालाना बढ़ोतरी और औसत बिक्री मूल्य में पिछली तिमाही के मुकाबले करीब 15% वृद्धि को अहम वजह बताया गया। कंपनी का EBITDA मार्जिन भी पॉजिटिव होकर 0.8% पर पहुंच गया। यह Emkay के -3.8% के अनुमान से बेहतर था और जून तिमाही के -2.7% मार्जिन के मुकाबले भी सुधार दर्शाता है।

कमोडिटी लागत के दबाव के बावजूद कंपनी को कीमतों में सोच-समझकर किए गए बदलाव, लागत में संरचनात्मक बचत और बेहतर प्रोडक्ट मिक्स से मदद मिली। ब्रोकरेज के एनालिसिस के मुताबिक, लागत में संरचनात्मक बचत करीब 5.3% रही, जबकि कमोडिटी लागत ने ग्रॉस मार्जिन पर लगभग 9.4% का दबाव डाला।

इससे पता चलता है कि कंपनी के प्रदर्शन में केवल बिक्री बढ़ने का योगदान नहीं है, बल्कि लागत नियंत्रण और बेहतर मार्जिन भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। अब निवेशकों की नजर इस बात पर रहेगी कि क्या एथर (Ather) आने वाली तिमाहियों में मुनाफे को टिकाऊ बना पाती है।

टेक्निकल चार्ट पर क्या संकेत मिल रहे हैं?

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेस (Motilal Oswal Financial Services) के इक्विटी टेक्निकल रिसर्च प्रमुख रुचित जैन के मुताबिक, एथर एनर्जी (Ather Energy) का शेयर व्यापक तौर पर तेजी के ट्रेंड में बना हुआ है। तिमाही नतीजों के बाद इसमें दोबारा खरीदारी देखने को मिली है। जैन ने ₹1,480 के स्तर को अहम सपोर्ट बताया है, जो 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (DEMA) के आसपास है। इसके नीचे ₹1,350 का हालिया स्विंग लो एक महत्वपूर्ण सपोर्ट स्तर है।

SAHI के रिसर्च प्रमुख गौरव अरोड़ा के मुताबिक, शेयर के डेली चार्ट पर डबल-बॉटम पैटर्न बना है। ₹1,510 के आसपास नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट के बाद खरीदारी का रुझान मजबूत हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि वीकली चार्ट पर 20-वीक EMA के आसपास शेयर को सपोर्ट मिला है।अरोड़ा के अनुसार, शेयर अपने ₹1,744 के ऑल-टाइम हाई के करीब पहुंच रहा है। अगर यह स्तर निर्णायक रूप से पार होता है, तो आगे नई ऊंचाई देखने को मिल सकती है। हालांकि, यह तकनीकी संभावना है, निश्चित नतीजा नहीं।

ध्यान दें कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के स्तर बाजार की चाल के साथ बदल सकते हैं। निवेश का फैसला करने से पहले ताजा भाव और चार्ट की स्थिति जरूर जांचें।

निवेशकों को अब क्या करना चाहिए?

एथर एनर्जी (Ather Energy) के तिमाही नतीजों में कई पॉजिटिव संकेत हैं। रेवेन्यू (Revenue) में तेज बढ़ोतरी, घाटे से मुनाफे में वापसी, इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री में वृद्धि और उत्पादन क्षमता बढ़ाने की योजना, Emkay Global की Buy रेटिंग और ₹2,250 का टारगेट भी शेयर को लेकर ब्रोकरेज के सकारात्मक नजरिये को दिखाता है। लेकिन, दूसरी तरफ शेयर 2026 में पहले ही करीब 126% चढ़ चुका है। ऐसे में वैल्यूएशन, भविष्य की बिक्री, मार्जिन और नई फैक्ट्रियों के इस्तेमाल पर नजर रखना जरूरी है। एक तिमाही का मुनाफा अपने आप में लगातार मुनाफे की गारंटी नहीं देता।

लंबी अवधि के निवेशक कंपनी की अगली तिमाहियों में मुनाफे की निरंतरता, कैश फ्लो और उत्पादन विस्तार की प्रगति को देख सकते हैं। वहीं, शॉर्ट-टर्म ट्रेडर्स के लिए तेज उतार-चढ़ाव और अहम टेक्निकल स्तरों पर नजर रखना जरूरी होगा। एथर एनर्जी (Ather Energy) की ग्रोथ स्टोरी मजबूत होती दिख रही है, लेकिन शेयर में आई बड़ी तेजी के बाद निवेश का फैसला सोच-समझकर करना चाहिए। केवल ब्रोकरेज टारगेट या हालिया तेजी के आधार पर खरीदारी करने के बजाय कंपनी की वैल्यूएशन, जोखिम और अपनी निवेश अवधि का आकलन करें।