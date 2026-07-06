एथर एनर्जी का बड़ा धमाका! ₹1,900 करोड़ जुटाने की तैयारी, शेयर पर क्या होगा असर?

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली प्रमुख कंपनी एथर एनर्जी (Ather Energy) एक बार फिर चर्चा में है। खबर है कि कंपनी जल्द ही संस्थागत निवेशकों (Institutional Investors) से करीब 20 करोड़ डॉलर (लगभग ₹1,900 करोड़) जुटाने की तैयारी कर रही है। यह फंड कंपनी QIP (Qualified Institutional Placement) के जरिए जुटाएगी। माना जा रहा है कि शेयर बिक्री की प्रक्रिया अगले सप्ताह से शुरू हो सकती है। आइए इसको जरा विस्तार से समझते हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फंड जुटाने की प्रक्रिया को संभालने के लिए HSBC, एक्सिस कैपिटल (Axis Capital) और नोमुरा होल्डिंग्स (Nomura Holdings) जैसी बड़ी निवेश बैंकिंग कंपनियों को नियुक्त किया गया है। हालांकि, एथर एनर्जी (Ather Energy) और इन बैंकों की ओर से अभी तक इस खबर पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

यह कदम ऐसे समय उठाया जा रहा है, जब भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की मांग लगातार बढ़ रही है। खासकर इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा काफी तेज हो गई है। ऐसे में एथर एनर्जी (Ather Energy) अपने कारोबार का तेजी से विस्तार करना चाहती है।

कंपनी इस फंड का इस्तेमाल कई बड़े कामों में करेगी। सबसे पहले, वह अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाना चाहती है, ताकि बढ़ती मांग को आसानी से पूरा किया जा सके। इसके अलावा देशभर में अपने रिटेल शोरूम और एक्सपीरियंस सेंटर की संख्या बढ़ाने की भी योजना है। साथ ही कंपनी नए इलेक्ट्रिक स्कूटर और अन्य प्रोडक्ट्स के विकास पर भी निवेश करेगी।

एथर एनर्जी (Ather Energy) का प्रदर्शन पिछले एक साल में निवेशकों के लिए काफी शानदार रहा है। कंपनी मई 2025 में शेयर बाजार में लिस्ट हुई थी और तब से इसके शेयर IPO प्राइस के मुकाबले 250% से ज्यादा चढ़ चुके हैं। खास बात यह है कि पश्चिम एशिया में तनाव और ईंधन की बढ़ती कीमतों के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ी, जिसका फायदा एथर एनर्जी (Ather Energy) को भी मिला।

एथर एनर्जी (Ather Energy) को देश की दिग्गज ऑटो कंपनी हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) का भी समर्थन प्राप्त है। कंपनी लगातार अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पोर्टफोलियो का विस्तार कर रही है और देशभर में फास्ट चार्जिंग नेटवर्क भी तेजी से बढ़ा रही है। इसका उद्देश्य ग्राहकों को बेहतर चार्जिंग सुविधा देना और इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को आसान बनाना है।

हालांकि, एथर एनर्जी (Ather Energy) के सामने प्रतिस्पर्धा भी कम नहीं है। भारतीय EV बाजार में ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric), टीवीएस मोटर (TVS Motor) और बजाज ऑटो (Bajaj Auto) जैसी बड़ी कंपनियां लगातार नए मॉडल लॉन्च कर रही हैं और बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में एथर (Ather) के लिए तकनीक, गुणवत्ता और ग्राहक सेवा के दम पर अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखना बड़ी चुनौती होगी।

एक्सपर्ट का मानना है कि अगर कंपनी सफलतापूर्वक करीब ₹1,900 करोड़ जुटा लेती है, तो इससे उसके विस्तार की रफ्तार और तेज होगी। नई फैक्ट्रियां, ज्यादा डीलरशिप, बेहतर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और नए प्रोडक्ट्स के जरिए एथर आने वाले सालों में भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में अपनी हिस्सेदारी और मजबूत करने की कोशिश करेगी।