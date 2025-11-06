एथर एनर्जी में ₹856 करोड़ की ब्लॉक डील, लॉक-इन खत्म, शेयर में भारी गिरावट

संक्षेप: Ather Energy Block Deal: एथर एनर्जी लिमिटेड के शेयरों में गुरुवार, 6 नवंबर को 11 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई। यह गिरावट शेयरधारकों पर लगा लॉक-इन खत्म होने और शेयरों में एक बड़े ब्लॉक डील के कारण आई।

एथर एनर्जी लिमिटेड के शेयरों में गुरुवार, 6 नवंबर को 11 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई। यह गिरावट शेयरधारकों पर लगा लॉक-इन खत्म होने और शेयरों में एक बड़े ब्लॉक डील के कारण आई। शेयरधारकों पर लगी छह महीने की पाबंदी खत्म होने के साथ ही कंपनी के 16.23 करोड़ शेयरों पर व्यापार की इजाजत मिल गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नुवामा ऑल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के मुताबिक, यह संख्या कंपनी के कुल शेयरों का 44 प्रतिशत है। मंगलवार को बंद भाव के आधार पर, इन शेयरों का मूल्य 10,800 करोड़ रुपये आंका गया। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि लॉक-इन खत्म होने का मतलब यह नहीं है कि सारे शेयर बाजार में बेच दिए जाएंगे, बल्कि अब उन्हें बेचने की अनुमति मिल गई है।

प्रमोटरों और दूसरे निवेशकों की कितनी हिस्सेदारी? सितंबर महीनेतक के आंकड़ों के अनुसार, प्रमोटरों की कंपनी में 41.22 प्रतिशत हिस्सेदारी थी, जो जून तक 42.09 प्रतिशत थी। सार्वजनिक शेयरधारकों में भारतीय म्यूचुअल फंड्स की कंपनी में 12.4 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जिसमें एसबीआई एमएफ, आदित्य बिरला सन लाइफ एमएफ और इन्वेस्को एमएफ प्रमुख हैं।

नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एनआईआईएफ) की 4.67 प्रतिशत और इंडिया जापान फंड की 5.67 प्रतिशत हिस्सेदारी है। लगभग 1.4 लाख छोटे खुदरा निवेशकों, जिनके पास दो लाख रुपये तक के शेयर हैं, की कंपनी में 4.63 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

1.4 करोड़ शेयर का ब्लॉक डील लॉक-इन खत्म होनेके अलावा, शेयर में एक बड़ा सौदा भी हुआ। एथर एनर्जी के 1.4 करोड़ शेयर, जिनका मूल्य 856.2 करोड़ रुपये था, 630 रुपये प्रति शेयर की औसत कीमत पर खरीदे-बेचे गए। यह संख्या कंपनी के कुल शेयरों का 3.66 प्रतिशत है।

शेयर की कीमत में क्या हालत है? एथर के शेयर दिन के निचले स्तर से कुछ रिकवरी दिखा रहे हैं और अभी 5.79 प्रतिशत की गिरावट के साथ 628.5 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं। इस गिरावट के बावजूद, साल 2025 में अब तक यह शेयर 107 प्रतिशत चढ़ चुका है, यानी इसकी कीमत में दोगुने से ज्यादा का इजाफा हुआ है।