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हवाई सफर करने वालों को बड़ा झटका! सीधे 10% महंगा हुआ ATF, अब बढ़ेंगे फ्लाइट टिकट के दाम?

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मुख्य बातें

  • सरकारी तेल कंपनियों ने घरेलू एयरलाइंस के लिए ATF (विमान ईंधन) की कीमतों में लगभग 10% बढ़ोतरी कर दी है, जिससे दिल्ली में इसकी कीमत ₹115 प्रति लीटर हो गई है
  • साथ ही सरकार ने ₹10,000 करोड़ के ATF प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के तहत एयरलाइंस को 3 साल तक ईंधन की कीमत फिक्स करने का विकल्प दिया है
हवाई सफर करने वालों को बड़ा झटका! सीधे 10% महंगा हुआ ATF, अब बढ़ेंगे फ्लाइट टिकट के दाम?

देश में हवाई यात्रा करने वालों और एयरलाइन कंपनियों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकारी तेल कंपनियों ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) यानी विमान ईंधन की कीमतों में करीब 10% की बढ़ोतरी कर दी है। इसके साथ ही सरकार ने एयरलाइंस को राहत देने के लिए एक नई ATF प्राइस स्टेबलाइजेशन योजना भी शुरू की है, जिसके तहत एयरलाइंस चाहें तो अगले तीन साल तक के लिए ईंधन की कीमत तय कर सकती हैं। इस कदम का मकसद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आने वाले उतार-चढ़ाव से एयरलाइंस को बचाना है।

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नई दरों के अनुसार, दिल्ली में ATF की कीमत बढ़कर लगभग ₹115 प्रति लीटर हो गई है, जबकि पहले यह करीब ₹104.93 प्रति लीटर थी, यानी एयरलाइंस को अब हर लीटर ईंधन पर ज्यादा खर्च करना होगा। विमानन उद्योग में ATF सबसे बड़ा खर्च माना जाता है और यह किसी भी एयरलाइन की कुल ऑपरेशन कॉस्ट का लगभग 35% से 40% हिस्सा होता है। ऐसे में ईंधन की कीमत बढ़ने का सीधा असर एयरलाइंस की लागत और भविष्य में हवाई किराये पर भी दिखाई पड़ सकता है।

आपको बता दें कि सरकार ने हाल ही में ₹10,000 करोड़ के ATF प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को मंजूरी दी थी। इसके तहत एयरलाइंस को एक निश्चित कीमत पर ईंधन खरीदने का विकल्प मिलेगा। अगर कोई एयरलाइन इस योजना में शामिल होती है, तो उसे बाजार में अचानक बढ़ती कीमतों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इससे कंपनियां अपने खर्च का बेहतर अनुमान लगा सकेंगी और यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ डालने से भी बच सकती हैं।

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नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार, पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता के कारण पिछले कुछ महीनों में ATF की कीमतों में भारी उछाल देखा गया है। मार्च में ATF की कीमत करीब ₹60.50 प्रति लीटर के स्तर पर थी, जो मई तक बढ़कर ₹142 प्रति लीटर के आयात समकक्ष मूल्य (Import Parity Price) तक पहुंच गई थी। इसी अनिश्चितता को देखते हुए सरकार ने यह नया मॉडल तैयार किया है।

सरकार ने घरेलू उड़ानों के लिए ATF का FOB (Free on Board) मूल्य ₹86.32 प्रति लीटर और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए ₹104.49 प्रति लीटर तय किया है। टैक्स और अन्य शुल्कों को जोड़ने के बाद दिल्ली में इसकी बिक्री कीमत ₹115 प्रति लीटर के आसपास रहेगी। मुंबई में यह लगभग ₹114.5 प्रति लीटर और चेन्नई में करीब ₹139 प्रति लीटर होगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना एयरलाइंस के लिए लंबी अवधि में फायदेमंद साबित हो सकती है। अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें और बढ़ती हैं, तो इस योजना में शामिल कंपनियां तय दर पर ईंधन खरीदकर बड़े नुकसान से बच सकती हैं। वहीं, अगर तेल की कीमतें कम होती हैं, तो एयरलाइंस को बाजार भाव और तय कीमत के बीच संतुलन बनाना होगा।

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ATF की कीमतों में हुई 10% बढ़ोतरी एयरलाइन उद्योग के लिए चुनौती लेकर आई है, लेकिन सरकार की नई प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम इस चुनौती को कम करने का प्रयास है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि कितनी एयरलाइंस इस योजना का लाभ उठाती हैं और इसका हवाई किराये पर क्या असर पड़ता है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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