रिटायरमेंट की चिंता छोड़िए! इस सरकारी योजना से हर महीने मिलेगी फिक्स पेंशन, जानिए कैसे करें आवेदन

Atal Pension Yojana; अगर आप नौकरीपेशा नहीं हैं, किसी छोटे कारोबार से जुड़े हैं या अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं और बुढ़ापे में नियमित आय की चिंता रहती है, तो अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana-APY) आपके लिए एक बेहतरीन सरकारी योजना हो सकती है। केंद्र सरकार की यह योजना पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) द्वारा संचालित की जाती है और इसका उद्देश्य देश के करोड़ों लोगों को 60 साल की उम्र के बाद निश्चित मासिक पेंशन उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत पात्र व्यक्ति को हर महीने ₹1,000, ₹2,000, ₹3,000, ₹4,000 या ₹5,000 तक की गारंटीड पेंशन मिल सकती है। पेंशन की राशि इस बात पर निर्भर करती है कि आपने किस उम्र में योजना से जुड़कर कितना योगदान (Contribution) किया है।

अटल पेंशन योजना का सबसे बड़ा फायदा?

अटल पेंशन योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें शामिल होने की प्रक्रिया काफी आसान है। अगर आपके पास आधार से लिंक बैंक या डाकघर का बचत खाता है, तो आप अपने नजदीकी बैंक शाखा या पोस्ट ऑफिस जाकर APY के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास अभी तक बैंक खाता नहीं है, तो पहले नया बचत खाता खुलवाकर आधार KYC पूरी करनी होगी। इसके बाद आप आसानी से इस योजना से जुड़ सकते हैं।

किस उम्र के लोग कर सकते हैं एप्लाई?

इस योजना में 18 से 40 साल की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक आवेदन कर सकता है। चाहे आप प्राइवेट नौकरी करते हों, स्वरोजगार से जुड़े हों, किसान हों, मजदूर हों या फिर पहले से NPS के सदस्य हों, सभी पात्र लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। यहां तक कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम (PSU) के कर्मचारी भी योजना का लाभ ले सकते हैं, अगर वे पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं।

किसे नहीं मिलेगा इसका लाभ?

हालांकि, कुछ जरूरी नियम भी हैं। अक्टूबर 2022 से आयकर (Income Tax) देने वाले लोग इस योजना में नया खाता नहीं खोल सकते। इसके अलावा आधार कार्ड और बैंक खाता होना अनिवार्य है। नाबालिग इस योजना का हिस्सा नहीं बन सकते। अगर कोई व्यक्ति बाद में भारतीय नागरिक नहीं रहता, तो उसका APY खाता बंद कर दिया जाएगा और केवल उसके द्वारा जमा की गई राशि तथा उस पर मिला वास्तविक ब्याज वापस किया जाएगा। सरकार का योगदान और उस पर मिलने वाला ब्याज वापस नहीं मिलेगा।

अगर आपने योजना में निवेश शुरू कर दिया है, तो अपने खाते की जानकारी देखना भी आसान है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर समय-समय पर SMS के जरिए योगदान और बैलेंस की जानकारी भेजी जाती है। इसके अलावा आप NSDL की APY ऐप के जरिए भी अपना स्टेटस देख सकते हैं। हर वित्त वर्ष में आपके पते पर अकाउंट स्टेटमेंट भी भेजा जाता है।

योजना का बड़ा फायदा टैक्स बचत

इस योजना का एक और बड़ा फायदा टैक्स बचत है। आयकरदाता इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80CCD के तहत टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा धारा 80CCD(1B) के तहत अतिरिक्त ₹50,000 तक की टैक्स छूट भी उपलब्ध है, जिससे यह योजना रिटायरमेंट प्लानिंग के साथ टैक्स सेविंग का भी अच्छा विकल्प बन जाती है।

अगर कोई NRI (Non-Resident Indian) भारतीय नागरिक है, उसकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच है और उसके पास APY से जुड़े बैंक में खाता है, तो वह भी इस योजना में शामिल हो सकता है। वहीं, अगर कोई सदस्य 60 साल की आयु पूरी होने से पहले योजना छोड़ देता है, तो उसे केवल उसकी जमा राशि और उस पर अर्जित ब्याज मिलेगा। सरकार की ओर से दिया गया योगदान वापस नहीं किया जाएगा।