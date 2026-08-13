1 ही दिन में 10% उछला ये शेयर, ब्रोकरेज ने दिया Buy सिग्नल; स्टॉक पर टूटे निवेशक
मुख्य बातें
- एस्ट्रल (Astral) के Q1 FY27 के मजबूत नतीजों के बाद शेयर में करीब 10% की तेजी देखने को मिली
- कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 51.8% बढ़कर ₹120.2 करोड़ पहुंच गया, जबकि EBITDA मार्जिन भी सुधरा
- नतीजों के बाद Citi ने ₹1,900 का टारगेट देते हुए Buy रेटिंग बरकरार रखी है
एस्ट्रल (Astral) के शेयरों में गुरुवार को जोरदार खरीदारी देखने को मिली। मजबूत Q1 FY27 नतीजों के बाद कंपनी का शेयर शुरुआती कारोबार में करीब 9.5% उछलकर ₹1,599 के इंट्राडे हाई तक पहुंच गया। Astral Ltd का शेयर पिछले 1 महीने में करीब 19.69% चढ़ चुका है। पाइप और बिल्डिंग मटेरियल बनाने वाली कंपनी एस्ट्रल (Astral) ने जून तिमाही में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 51.8% बढ़कर ₹120.2 करोड़ हो गया, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह ₹79.2 करोड़ था। मुनाफे में इस मजबूत बढ़ोतरी के साथ EBITDA में भी सुधार देखने को मिला, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
एस्ट्रल (Astral) के मुताबिक, नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में बेहतर क्षमता उपयोग, ज्यादा मार्जिन वाले उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ने और मजबूत ऑपरेशनल एक्जीक्यूशन ने तिमाही प्रदर्शन को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाई। खास बात यह है कि पाइपिंग इंडस्ट्री को कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और कमजोर बाजार परिस्थितियों के कारण करीब 10% वॉल्यूम गिरावट का सामना करना पड़ा, लेकिन एस्ट्रल (Astral) ने इसके बावजूद अपने वॉल्यूम को लगभग स्थिर रखा। इससे कंपनी को प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद मिली है।
EBITDA मार्जिन में भी हुआ सुधार
कंपनी का EBITDA Q1 FY27 में 25.8% बढ़कर ₹244 करोड़ हो गया। वहीं, EBITDA मार्जिन पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले 120 बेसिस प्वाइंट बढ़कर 15.5% हो गया। मार्जिन में यह सुधार निवेशकों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद कंपनी अपने मुनाफे को बेहतर तरीके से संभालने में सफल रही।
एस्ट्रल (Astral) के प्रदर्शन को लेकर ब्रोकरेज कंपनियां भी काफी हद तक सकारात्मक हैं। हालांकि सभी ब्रोकरेज की राय एक जैसी नहीं है। कुछ ब्रोकरेज को शेयर में आगे अच्छी तेजी की संभावना दिखाई दे रही है, जबकि कुछ का मानना है कि मौजूदा वैल्यूएशन में काफी उम्मीदें पहले ही शामिल हो चुकी हैं।
Citi का ₹1,900 टारगेट
ब्रोकरेज फर्म (Citi) ने एस्ट्रल (Astral) पर ‘Buy’ रेटिंग बरकरार रखी है और ₹1,900 का टारगेट प्राइस दिया है। सिटी (Citi) के मुताबिक Q1 के नतीजों ने कंपनी के कारोबार की मजबूती दिखाई है। इनपुट कॉस्ट में उतार-चढ़ाव के बावजूद प्लंबिंग कारोबार के मार्जिन में सुधार हुआ है।
सिटी (Citi) ने यह भी बताया कि जुलाई में चैनल रेस्टॉकिंग और मांग में सुधार के कारण कंपनी के वॉल्यूम में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली। इससे Q2 FY27 की शुरुआत कंपनी के लिए मजबूत रहने के संकेत मिलते हैं। इसके अलावा CPVC Resin Integration प्रोजेक्ट भी तय योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है और इसके Q4 FY27 तक पूरा होने की उम्मीद है।
UBS को भी दिख रहा फायदा
UBS ने Astral पर ‘Accumulate’ रेटिंग बरकरार रखते हुए ₹1,950 का टारगेट दिया है। UBS का मानना है कि कमजोर इंडस्ट्री परिस्थितियों के बावजूद Astral अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर प्रदर्शन कर रही है और लगातार बाजार हिस्सेदारी हासिल कर रही है।
ब्रोकरेज के मुताबिक कंपनी का डीसेंट्रलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग मॉडल और कच्चे माल की अनुकूल कीमतों से आने वाले समय में वॉल्यूम और मार्जिन दोनों को फायदा मिल सकता है। अगर पाइपिंग सेगमेंट में मांग की रिकवरी जारी रहती है, तो कंपनी की कमाई में भी सुधार की संभावना बढ़ सकती है।
Nuvama ने Hold से Buy किया अपग्रेड
एस्ट्रल (Astral) को लेकर सबसे बड़ा सकारात्मक बदलाव नुवामा की तरफ से आया है। ब्रोकरेज ने कंपनी के शेयर को ‘Hold’ से अपग्रेड करके ‘Buy’ कर दिया है और ₹1,675 का टारगेट तय किया है।
नुवामा (Nuvama) के अनुसार Q1 में एस्ट्रल (Astral) के पाइप वॉल्यूम इंडस्ट्री में सबसे बेहतर रहे। साथ ही EBITDA प्रति टन भी बाजार के अनुमान से बेहतर रहा। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि FY27 में पाइपिंग वॉल्यूम में डबल डिजिट ग्रोथ हो सकती है और ऑपरेटिंग मार्जिन 16-18% के दायरे में रह सकता है। Q2 में मांग की गति बढ़ने पर कंपनी को इसका फायदा मिल सकता है।
मोतीलाल ओसवाल भी बुलिश, CLSA ने रखा होल्ड
मोतीलाल ओसवाल (Motilal Oswal) ने Astral पर Buy रेटिंग बरकरार रखते हुए ₹1,697 का टारगेट दिया है। ब्रोकरेज का मानना है कि Adhesives कारोबार के आंकड़े उम्मीदों से थोड़े कमजोर रहे, लेकिन कंपनी का मुख्य कारोबार अभी भी मजबूत स्थिति में है। कीमतों में स्थिरता आने के बाद वॉल्यूम में तेजी की उम्मीद है। मैनेजमेंट ने FY27 में डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ और 20% से ज्यादा वैल्यू ग्रोथ का अनुमान जताया है।
वहीं CLSA ने Hold रेटिंग बरकरार रखते हुए ₹1,490 का टारगेट दिया है। CLSA भी मानता है कि Astral चुनौतीपूर्ण माहौल में बाजार हिस्सेदारी बढ़ा रही है, लेकिन उसका कहना है कि मौजूदा शेयर वैल्यूएशन में निकट अवधि की वॉल्यूम रिकवरी काफी हद तक शामिल हो चुकी है। ब्रोकरेज पेंट्स (Paints) और Adhesives कारोबार में लगातार और टिकाऊ मार्जिन सुधार का इंतजार करना पसंद करेगा।
एस्ट्रल (Astral) के Q1 FY27 नतीजे कंपनी के लिए मजबूत रहे हैं। मुनाफे में 51.8% बढ़ोतरी, EBITDA में 25.8% वृद्धि और 15.5% EBITDA मार्जिन ने बाजार को सकारात्मक संकेत दिए हैं। इसके अलावा जुलाई में मांग में सुधार और पाइप वॉल्यूम में तेजी की उम्मीद ने शेयर को और सपोर्ट दिया है। हालांकि, निवेशकों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि शेयर में तेजी के बाद मौजूदा वैल्यूएशन महत्वपूर्ण हो जाता है। ब्रोकरेज के टारगेट अलग-अलग हैं, इसलिए सिर्फ किसी एक टारगेट के आधार पर निवेश का फैसला करने के बजाय कंपनी की आगामी बिक्री, मार्जिन, कच्चे माल की लागत और वैल्यूएशन पर नजर रखना जरूरी होगा।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते
हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग
पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में
ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में
भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।
उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।