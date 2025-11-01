Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Astra Microwave Products gets 285 crore rupee work order from IAF
डिफेंस कंपनी को इंडियन एयरफोर्स से मिला ₹285 करोड़ का काम, 5 साल में 872% चढ़ चुका स्टॉक

डिफेंस कंपनी को इंडियन एयरफोर्स से मिला ₹285 करोड़ का काम, 5 साल में 872% चढ़ चुका स्टॉक

संक्षेप: Defence Stock: डिफेंस और टेलीकॉम इक्वीपमेंट प्रवाइडर अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड (Astra Microwave Products Ltd) को ज्वाइंट वेंचर में 285.56 करोड़ रुपये का काम मिला है। कंपनी को यह काम डिफेंस मिनिस्ट्री से मिला है।

Sat, 1 Nov 2025 02:34 PMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Defence Stock: डिफेंस और टेलीकॉम इक्वीपमेंट प्रवाइडर अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड (Astra Microwave Products Ltd) को ज्वाइंट वेंचर में 285.56 करोड़ रुपये का काम मिला है। कंपनी को यह काम डिफेंस मिनिस्ट्री से मिला है। कंपनी को इंडियन एयरफोर्स के लिए कम्युनिकेशंस सिस्टम्स बनाने का काम मिला है। यह काम कंपनी को 11 महीने में पूरा करना है। बता दें, यह वर्क ऑर्डर अस्त्र राफेल प्राइवेट लिमिटेड से मिला है। कंपनी के पास मौजूदा समय में 2303 करोड़ रुपये का काम मिला है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अस्त्र माइक्रोवेव डिफेंस फोकस प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी का 45 प्रतिशत रेवन्यू राडार सिस्टम से आता है। इसके अलावा कंपनी वारफेयर, मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलिमेट्री से काम मिला है।

ये भी पढ़ें:इस रेलवे कंपनी को मिला मुंबई मेट्रो का 2481 करोड़ रुपये का काम

शेयर बाजार में कैसा है प्रदर्शन?

पिछले 6 महीने में इस डिफेंस कंपनी के शेयरों की कीमतों में 26 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 32 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है। कंपनी का 52 वीक हाई 1195.65 रुपये और 52 वीक लो लेवल 584.20 रुपये है। कंपनी अस्त्र माइक्रोवेव का 52 वीक लो लेवल 584.20 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 9901.81 करोड़ रुपये का है। बता दें, शुक्रवार को कंपनी के शेयरों का भाव 1.25 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई थी। मार्केट के क्लोजिंग के टाइम पर यह स्टॉक 1042.90 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था।

दो साल में डिफेंस कंपनी के शेयरों की कीमतों में 124 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। 5 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 872 प्रतिशत बढ़ा है।

ये भी पढ़ें:GST से लेकर बैंक तक, 1 नवंबर से बदल गए हैं 7 नियम, आप पर पड़ेगा सीधा असर

लगातार डिविडेंड देती आ रही है कंपनी

इस कंपनी ने निवेशकों को लगातार डिविडेंड दिया है। आखिरी बार कंपनी ने इसी साल सितंबर में 2.20 रुपये का डिविडेंड दिया है। पिछले साल कंपनी ने एक शेयर पर 2 रुपये का डिविडेंड दिया था। 2021 से लगातार कंपनी डिविडेंड दे रही है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Defence Stock Market Update Share Market अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।