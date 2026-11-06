दोगुना से ज्यादा उछला मुनाफा, ₹262 करोड़ पहुंचा प्रॉफिट, अब शेयर पर रहेगी निवेशकों की नजर!

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Aster DM Quality Care Share: हेल्थकेयर सेक्टर की कंपनी एस्टर डीएम क्वालिटी केयर ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी का मुनाफा पिछले साल के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा बढ़कर ₹262 करोड़ पर पहुंच गया है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी ने 110 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। वहीं, कंपनी की कमाई में भी जबरदस्त उछाल आया है और रेवेन्यू बढ़कर ₹2,829 करोड़ हो गया है। कंपनी के दमदार नतीजों के बीच अब निवेशकों की नजर इसके शेयरों पर रहने वाली है। हालांकि, शुक्रवार को कंपनी का शेयर 0.9% गिरकर ₹713.15 पर बंद हुआ।

कंपनी की कुल कमाई बढ़कर 2,829 करोड़ Q2 FY27 में कंपनी की कुल कमाई बढ़कर 2,829 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले साल की समान तिमाही में 1,197 करोड़ रुपये थी। वहीं, कंपनी का एबिटा भी बढ़कर 664 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। पिछले साल इसी अवधि में यह 250 करोड़ रुपये था। इसके अलावा एबिटा मार्जिन में भी सुधार हुआ है। यह पिछले साल के 20.9% से बढ़कर इस बार 23.5% हो गया।

मरीजों की संख्या बढ़ने से कंपनी को मिला फायदा कंपनी के मुताबिक, एबिटा में बढ़ोतरी की बड़ी वजह नए और उभरते अस्पतालों का बेहतर प्रदर्शन रहा। इन अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी और कामकाज में सुधार आने से कारोबार को फायदा मिला। इसके अलावा अस्पतालों में ज्यादा मरीज आने, जटिल बीमारियों के इलाज और बेहतर पेमेंट मिक्स की वजह से भी कंपनी के मार्जिन में सुधार हुआ है। कंपनी ने बताया कि दूसरी तिमाही में कुल मरीजों की संख्या सालाना आधार पर 12% बढ़ी है। इसमें न्यूरोसाइंसेज, कैंसर के इलाज (ऑन्कोलॉजी), हड्डियों से जुड़े इलाज (ऑर्थोपेडिक्स) और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभागों का अहम योगदान रहा।

कंपनी ने जोड़े 4,230 नए बेड एस्टर डीएम हेल्थकेयर ने अपने अस्पताल नेटवर्क का भी विस्तार किया है। कंपनी ने इस दौरान 4,230 नए बेड जोड़े हैं। इसके साथ ही कंपनी की कुल बेड क्षमता 15,000 से ज्यादा हो गई है। हालांकि, कंपनी को मर्जर यानी विलय से जुड़े खर्च भी उठाने पड़े हैं। 30 सितंबर 2026 को खत्म हुई तिमाही में कंपनी ने प्रोफेशनल फीस और दूसरे मर्जर से जुड़े कामों पर 18.95 करोड़ रुपये खर्च किए। वहीं, चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में यह खर्च कुल 133.33 करोड़ रुपये रहा। कंपनी ने इन खर्चों को अपने वित्तीय नतीजों में एक्सेप्शनल आइटम के तौर पर दिखाया है।

कंपनी के चेयरमैन ने क्या कहा एस्टर डीएम हेल्थकेयर के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन डॉ. आजाद मूपेन ने कहा कि कंपनी ने एक संयुक्त कंपनी के तौर पर अपने शुरुआती 100 दिन पूरे कर लिए हैं। 1 जुलाई 2026 से कंपनी ने एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म के रूप में काम शुरू किया था। उन्होंने बताया कि इस तिमाही में कंपनी के अस्पतालों ने मेडिकल सुविधाओं के मामले में कई अहम उपलब्धियां हासिल की हैं। हैदराबाद केयर हॉस्पिटल्स, हाईटेक सिटी को ज्वाइंट कमीशन इंटरनेशनल (JCI) की मान्यता मिली है। वहीं, MIMS कासरगोड को अस्पताल शुरू होने के एक साल के भीतर नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स (NABH) की मान्यता मिली है।

एस्टर डीएम के शेयरों के हाल शानदार तिमाही नतीजों के बावजूद शुक्रवार को एस्टर डीएम क्वालिटी केयर के शेयरों में हल्की गिरावट देखने को मिली। NSE पर कंपनी का शेयर 0.9% टूटकर 713.15 रुपये पर बंद हुआ। हालांकि, पिछले एक महीने में शेयर करीब 4% चढ़ा है। वहीं, इस साल अब तक इसमें करीब 17.4% की तेजी दर्ज की गई है।