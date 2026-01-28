Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़asian paints shares plummet after q3 results buy sell or hold
Q3 नतीजों के बाद एशियन पेंट्स के शेयर धड़ाम, खरीदें, बेचें या करें होल्ड

Q3 नतीजों के बाद एशियन पेंट्स के शेयर धड़ाम, खरीदें, बेचें या करें होल्ड

संक्षेप:

एशियन पेंट्स के शेयरों में 6.5 प्रतिशत तक की गिरावट देखी गई और यह बीएसई पर 2,454 रुपये के भाव तक पहुंच गया। यह गिरावट कंपनी के दिसंबर अंतिम तिमाही के नतीजों के बाद आई है, जिसमें कंपनी के कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में करीब 5 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

Jan 28, 2026 11:24 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

एशियन पेंट्स के शेयरों में बुधवार को 6.5 प्रतिशत तक की गिरावट देखी गई और यह बीएसई पर 2,454 रुपये के भाव तक पहुंच गया। यह गिरावट कंपनी के दिसंबर अंतिम तिमाही के नतीजों के बाद आई है, जिसमें कंपनी के कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में करीब 5 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कैसे रहे तिमाही नतीजे

कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट पिछले साल की समान तिमाही के 1,110 करोड़ रुपये के मुकाबले घटकर 1,060 करोड़ रुपये रह गया। हालांकि, पिछली तिमाही (Q2FY26) के 994 करोड़ रुपये की तुलना में यह 7 प्रतिशत बढ़ा है। कंसोलिडेटेड नेट सेल साल दर साल 3.9 प्रतिशत बढ़कर 8,850 करोड़ रुपये हो गई।

विश्लेषकों की राय: बेचें, होल्ड करें या खरीदें?

सिटी ने दी सेल रेटिंग

सिटी ने अपनी 'बेचें' रेटिंग कायम रखी है और टार्गेट प्राइस को 2,250 रुपये से थोड़ा बढ़ाकर 2,300 रुपये कर दिया है। उनका मानना है कि राजस्व और EBITDA दोनों ही उनके अनुमान से कम रहे हैं। सजावटी पेंट्स की मात्रा में वृद्धि मुख्य रूप से कमजोर पिछले साल के आधार (बेस इफेक्ट) के कारण है और अंतर्निहित मांग का आउटलुक कमजोर बना हुआ है। कंपनी का 8-10% वॉल्यूम ग्रोथ का मार्गदर्शन है, लेकिन उत्पाद मिक्स खराब होने के कारण वैल्यू ग्रोथ मंद रहने की उम्मीद है।

मॉर्गन स्टैनली (अंडरवेट रेटिंग)

मॉर्गन स्टैनली ने भी अपनी सतर्क राय बरकरार रखी है और टार्गेट प्राइस 2,194 रुपये रखा है। उन्होंने कहा कि वृद्धि सहमति अनुमानों से कम रही और तीसरी तिमाही में त्योहारी सीजन छोटा होने व मानसून लंबा चलने का असर रहा। उन्हें उच्च प्रतिस्पर्धा और पुनः रंगाई की आवृत्ति में कमी की चिंता है।

नोमुरा ने कहा खरीदें पर टार्गेट प्राइस घटाया

नोमुरा का इस शेयर पर 'खरीदें' का रुख है और उन्होंने टार्गेट प्राइस 3,275 रुपये से थोड़ा घटाकर 3,250 रुपये कर दिया है। उनका मानना है कि चरम प्रतिस्पर्धात्मक दबाव अब पीछे छूट चुका है और नए प्रवेशकों के भारी निवेश के बावजूद एशियन पेंट्स का प्रतिस्पर्धी मोट मजबूत बना हुआ है। वे मध्यम अवधि में कमाई की वृद्धि के फिर से मजबूत होने की उम्मीद करते हैं।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Asian Paints Ltd Business News Stock Market Update
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।