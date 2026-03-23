पेंट बेचने वाली चर्चित कंपनी के शेयर बाजार में उड़े रंग, 52 वीक लो लेवल पर भाव, क्या है गिरावट की वजह
Asian Paints Share Price: एशियन पेंट्स के शेयर सोमवार को 3 प्रतिशत से अधिक की गिरावट की वजह से 52 वीक लो लेवल पर पहुंच गए। कंपनी के शेयरों पर बढ़ते क्रूड ऑयल की वजह से दबाव देखने को मिल रहा है।
Asian Paints Share Price: पेंट बनाने वाली चर्चित कंपनी एशियन पेंट्स के शेयर आज 52 वीक लो लेवल पर पहुंच गए। कंपनी के शेयर बीएसई में मार्केट के क्लोजिंग के टाइप पर 3.41 प्रतिशत की गिरावट के साथ 2120.50 रुपये के लेवल पर थे। इससे पहले दिन में Asian Paints के शेयरों का भाव 2116 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल तक पहुंच गया था। यह कंपनी का 52 वीक लो लेवल है। बता दें, Asian Paints का 52 वीक हाई 2985.50 रुपये है। बीएसई में इस स्तर पर कंपनी के शेयर 4 दिसंबर 2025 को थे।
मार्च में 10.22% लुढ़का शेयर
शेयर बाजार में कंपनी की स्थिति अच्छी नहीं है। अक्टूबर 2020 के स्तर के करीब एशियन पेंट्स के शेयर इस समय हैं। जोकि दर्शाता है कि निवेशक मौजूदा समय में कितने दबाव में हैं। मार्च में अकेले अबतक कंपनी के शेयरों का भाव 10.22 प्रतिशत लुढ़क चुका है। वहीं, तीन महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 23 प्रतिशत की गिरावट आई है। कंपनी का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ रुपये के नीचे है।
क्यों गिर रहा है Asian Paints के शेयरों का भाव
बढ़ते कच्चे तेल की कीमतों का क्रूड ऑयल पर नकरात्मक प्रभाव पड़ा है। 28 फरवरी से अबतक क्रूड ऑयल की कीमतों में 50 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। जिसने पेंट कंपनियों पर दबाव बढ़ाया है।
अगर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी लम्बे समय तक जारी रही, तब की स्थिति में देश के अंदर पेंट की कीमतों में 2 से 5 प्रतिशत का इजाफा हो सकता है। हालांकि, अभी डीलर्स ने कीमतों में बढ़ोतरी के कोई संकेत नहीं दिए हैं।
एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं?
ब्रोकरेज हाउस Systematix ने BUY रेटिंग के साथ 3160 करोड़ रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। Macquarie ने OutPerform की रेटिंग दी है। इस ब्रोकरेज हाउस ने 3100 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। बता दें, बीते एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 7.81 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, 5 साल में यह स्टॉक 11.99 प्रतिशत गिरा है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।