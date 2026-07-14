घर पेंट करवाने वालों को बड़ा झटका! इस कंपनी ने एक झटके में 12% तक बढ़ाए दाम
मुख्य बातें
- देश की सबसे बड़ी पेंट कंपनी एशियन पेंट्स (Asian Paints) ने कच्चे माल की बढ़ती लागत और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अपने उत्पादों की कीमतों में करीब 12% तक बढ़ोतरी कर दी है
- कंपनी का कहना है कि क्रूड ऑयल से जुड़े इनपुट महंगे होने की वजह से यह फैसला लेना पड़ा
अगर आप आने वाले दिनों में अपने घर की पेंटिंग कराने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके बजट पर सीधा असर डाल सकती है। देश की सबसे बड़ी पेंट कंपनी एशियन पेंट्स ने अपने उत्पादों की कीमतों में करीब 12% तक की बढ़ोतरी कर दी है। कंपनी का कहना है कि पश्चिम एशिया (West Asia) में जारी तनाव और कच्चे तेल (Crude Oil) की बढ़ती कीमतों के कारण पेंट बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की लागत तेजी से बढ़ी है। ऐसे में बढ़ी हुई लागत का असर अब ग्राहकों पर भी पड़ने वाला है।
एशियन पेंट्स के चेयरमैन आर. शेषासायी ने कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि पश्चिम एशिया में हालात अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हैं। इस वजह से कच्चे माल की कीमतों पर लगातार दबाव बना हुआ है और यह स्थिति जल्दी सुधरती नहीं दिख रही। उन्होंने बताया कि पेंट उद्योग में इस्तेमाल होने वाले कई महत्वपूर्ण केमिकल और रेजिन सीधे तौर पर कच्चे तेल से जुड़े होते हैं। जब कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है, तो इनकी लागत भी बढ़ जाती है और इसका सीधा असर पेंट बनाने वाली कंपनियों पर पड़ता है।
पेंट्स की कीमत में 12% की वृद्धि
एशियन पेंट्स की यह 12% की कीमत वृद्धि इस साल उद्योग में अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी मानी जा रही है। हालांकि, दूसरी कंपनियों ने भी दाम बढ़ाए हैं, लेकिन उनका असर अपेक्षाकृत कम रहा। बर्जर पेंट्स ने कीमतों में 1% से 2% तक, Kansai Nerolac ने 2% से 3% तक और JSW Dulux ने लगभग 10% तक बढ़ोतरी की है। इससे साफ है कि पूरे पेंट सेक्टर पर कच्चे माल की महंगाई का दबाव बना हुआ है।
एक्सपर्ट का कहना है कि पेंट उद्योग का बड़ा हिस्सा पेट्रोकेमिकल आधारित कच्चे माल पर निर्भर करता है। पश्चिम एशिया में किसी भी तरह का युद्ध, तनाव या सप्लाई में रुकावट आने पर कच्चे तेल और उससे जुड़े उत्पादों की कीमतें तुरंत बढ़ जाती हैं। यही कारण है कि कंपनियों को अपने मुनाफे को बचाने के लिए कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं।
इस फैसले का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो नया घर बनवा रहे हैं, घर की मरम्मत करा रहे हैं या त्योहारों से पहले पेंटिंग करवाने की योजना बना रहे हैं। अब पहले के मुकाबले पेंटिंग का कुल खर्च बढ़ सकता है। इसके अलावा बिल्डर्स, इंटीरियर डिजाइनर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स की लागत भी बढ़ेगी, जिसका असर नए मकानों और प्रोजेक्ट्स की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है।
बाजार जानकारों का मानना है कि अगर पश्चिम एशिया में तनाव लंबे समय तक बना रहता है और कच्चे तेल की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी रहती हैं, तो आने वाले महीनों में पेंट कंपनियां फिर से कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती हैं। वहीं, अगर वैश्विक हालात सामान्य होते हैं और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आती है, तो लागत का दबाव कम हो सकता है।
फिलहाल, जिन लोगों ने घर की पेंटिंग का बजट पहले से तय कर रखा है, उन्हें अब थोड़ा ज्यादा खर्च करने के लिए तैयार रहना होगा। यह फैसला दिखाता है कि वैश्विक घटनाओं का असर सिर्फ अंतरराष्ट्रीय बाजार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आम लोगों के रोजमर्रा के खर्च पर भी सीधा प्रभाव डालता है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।