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साउथ कोरिया, जापान से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, शेयर बाजारों में भारी गिरावट, हर तरफ हाहाकार

Mar 31, 2026 10:17 am ISTTarun Pratap Singh मिंट
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Asian Markets Today: आज मंगलवार को साउथ कोरिया, जापान से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक के शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिली है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से दुनिया भर के निवेशक डरे हुए हैं। 

साउथ कोरिया, जापान से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, शेयर बाजारों में भारी गिरावट, हर तरफ हाहाकार

Asian Markets Today: एशिया के कई दिग्गज शेयर बाजारों की स्थिति अच्छी नहीं है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष की वजह से निवेशकों काफी सहमें से नजर आ रहा रहे हैं। साउथ कोरिया के Kospi में 4 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं, Kosdaq स्मॉल कैप 3 प्रतिशत से अधिक लुढ़क गया है। बाजार की स्थिति कितनी खराब है इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि साउथ कोरियाई वॉन, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 0.63 प्रतिशत गिरकर 1526.90 पर आ गया। साउथ कोरियाई वॉन 2009 के बाद यह सबसे निचला स्तर है। बता दें, जापान के Nikkei 225 में 2.2 प्रतिशत और टोक्यो स्टॉक प्राइस इंडेक्स में 1.4 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है।

ऑस्ट्रेलिया के S&P/ASX 200 में आज मंगलवार को 0.56 प्रतिशत लुढ़क गया। हॉन्ग-कॉन्ग के सेंग इंडेक्स सोमवार की क्लोजिंग 24750.80 के मुकाबले 24683 पर खुला है।

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घरेलू शेयर बाजारों में छुट्टी

आज महावरी जयंती की वजह से घरेलू शेयर बाजार बंद हैं। इससे पहले सोमवार को बीएसई और एनएसई में भारी गिरावट देखने को मिली थी। रुपया रिकॉर्ड लो लेवल पर पहुंच गया था। बता दें, सेंसेक्स कल सोमवार को 2.22 प्रतिशत या फिर 1635.67 अंक की गिरावट के साथ 71947.55 अंक पर क्लोज हुआ था। वहीं, निफ्टी आज 2.14 प्रतिशत या फिर 488.20 अंक की गिरावट के बाद 22331.40 अंक पर बंद हुआ था।

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रुपया रिकॉर्ड लो लेवल

कल सोमवार को रुपया डॉलर के मुकाबले और कमजोर हो गया था। 1 डॉलर की कीमत 95 रुपये के स्तर को भी क्रॉस कर गई थी। हालांकि, फिर वहां से रुपये ने रिकवरी की। एक बार फिर रेट 94 तक आ गया।

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अमेरिका-ईरान युद्ध

मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध की वजह से दुनिया भर में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का रास्ता प्रभावित होने की वजह से कच्चे तेल की कीमतें सातवें आसमान पर हैं। जिसकी वजह से दुनिया भर में महंगाई बढ़ने की आशंका है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शयेर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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