2 लाख रुपये उधार लेकर की शुरुआत, अब 700 करोड़ रुपये सालाना रेवेन्यू, IPO लाने का भी प्लान

2 लाख रुपये उधार लेकर उन्होंने एशियन फुटवियर्स की शुरुआत की। इस कंपनी के साथ वह जूते बनाने और बेचने के कारोबार में उतरे। उनके शुरू किए गए इस बिजनेस का सालाना रेवेन्यू अब 700 करोड़ रुपये पहुंच गया है।

राजेंद्र जिंदल एक ठीक-ठाक सरकारी नौकरी में थे, पत्नी किरण भी टीचर थीं। लेकिन, राजेंद्र का मन सरकारी नौकरी में नहीं लग रहा था। उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। राजेंद्र और उनकी पत्नी दोनों ने मिलकर साल 1994 में कुछ अपना करने की ठानी। 2 लाख रुपये उधार लेकर उन्होंने एशियन फुटवियर्स की शुरुआत की। इस कंपनी के साथ वह जूते बनाने और बेचने के कारोबार में उतरे। उनके शुरू किए गए इस बिजनेस का सालाना रेवेन्यू अब 700 करोड़ रुपये पहुंच गया है। एशियन फुटवियर्स की अब तक की जर्नी, आगे के प्लान, विस्तार योजनाओं, आईपीओ और दूसरे कई अहम मुद्दों पर लाइव हिन्दुस्तान ने कंपनी के सीईओ और राजेंद्र जिंदल के बेटे आयुष जिंदल से लंबी बातचीत की। इस बातचीत की प्रमुख बातें...

ऐसे हुई कंपनी की शुरुआत

एशियन फुटवियर्स के सीईओ आयुष जिंदल ने बताया कि 1994 में पापा और मम्मी ने कंपनी शुरू की। पापा पीडब्ल्यूडी में जूनियर इंजीनियर थे, उनको गवर्नमेंट जॉब में मजा नहीं आ रहा था। मां कंप्यूटर साइंस की टीचर थीं। साल 1994 में 2 लाख रुपये की शुरुआती पूंजी किसी से लेकर बिजनेस शुरू किया। आयुष ने बताया कि पापा ने शुरुआत से ही टेक्नोलॉजी, नई मशीनों और एक अच्छी टीम बनाने में निवेश किया। उन्होंने हमेशा प्रॉडक्ट्स की क्वॉलिटी पर फोकस किया। उन्होंने कभी क्वॉलिटी से समझौता नहीं किया। आयुष ने बताया कि कंपनी का रेवेन्यू वित्त वर्ष 2025-26 में 700 करोड़ रुपये पहुंचने की उम्मीद है। आयुष जिंदल आईआईटी दिल्ली से बीटेक करने के बाद साल 2017 में एशियन फुटवियर से जुड़े। वह पिछले 9 साल से कंपनी का कामकाज देख रहे हैं।

ब्रांड से धोनी का कनेक्शन

दिग्गज क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एशियन फुटवियर्स के ब्रांड एंबेसडर हैं। कंपनी के सीईओ आयुष जिंदल ने बताया कि महेंद्र सिंह धोनी का कंपनी के साथ जुड़ाव सिर्फ ब्रांड एंबेसडर तक सीमित नहीं है, बल्कि वह प्रॉडक्ट क्वॉलिटी, कंफर्ट और सुधार से जुड़े महत्वपूर्ण फीडबैक भी समय-समय पर साझा करते हैं, जिससे ब्रांड को लगातार अपने प्रॉडक्ट्स बेहतर बनाने में मदद मिलती है।

कुछ दिन और खिंचा ईरान वॉर तो जूतों के दाम पर पड़ेगा असर

एशियन फुटवियर्स के आयुष जिंदल ने बताया कि ईरान वॉर के चलते अभी स्थिति पैनिक बनी हुई है। मिडिल ईस्ट संकट के चलते स्पोर्ट्स शूज इंडस्ट्री के दो प्रमुख रॉ मैटीरियल क्रूड और ईवा की सप्लाई पर असर पड़ा है। उन्होंने बताया कि कच्चे माल के दाम भी 10-12 पर्सेंट बढ़ गए हैं। अभी इस बात को लेकर बिल्कुल विजिबिलिटी नहीं मिल रही है कि खाड़ी देशों में स्थिति कब तक सामान्य होगी, इस वजह से कंफ्यूजन ज्यादा है। अगर यह संघर्ष खिंचता है तो निश्चित रूप से इंडस्ट्री पर ज्यादा असर पड़ेगा। कंज्यूमर पर कॉस्ट का बोझ पड़ना शुरू हो गया है। मैन्युफैक्चरर्स के पास कुछ तो इनवेंटरी होती है, जिसे हमने लिक्विडेट करना शुरू कर दिया है। सप्लायर्स की इनवेंटरी भी हम यूज कर लेते हैं। इस महीने के आखिर तक इनवेंटरी खत्म हो सकती है। मेरा मानना है कि 1 अप्रैल से कंपनियां दाम बढ़ाना शुरू कर देंगी। जूतों के मैन्युफैक्चरिंग की एवरेज कॉस्ट 12-13 पर्सेंट बढ़ गई है, ऐसे में इसका सारा बोझ किसी एक पर डालना ठीक नहीं होगा। हमारी कोशिश होगी कि कंज्यूमर्स पर ज्यादा बोझ न पड़े।

IPO को लेकर कंपनी के क्या हैं प्लान

एशियन फुटवियर्स क्या आईपीओ लाने की तैयारी में है? इस बार में आयुष जिंदल ने बताया कि अगर हम अच्छा करते रहते हैं, टीम डिलीवर करती है और स्थितियां ठीक रहती हैं तो हम अगले 2-3 साल में एशियन फुटवियर्स को लिस्ट कराएंगे।

अप्रैल आखिर तक 100 एक्सक्लूसिव स्टोर खोलेगी कंपनी

बाजार में अपनी मौजूदगी और मजबूत करने के बारे में आयुष जिंदल ने बताया कि अभी हम 40000 मल्टी ब्रांड स्टोर्स तक पहुंच गए हैं और बहुत जल्द देश भर में 100000 मल्टी ब्रांड आउटलेट्स तक पहुंचने की हमारी योजना है। अगर एक्सक्लूसिव स्टोर्स की बात करें तो हमने अभी करनाल में एक स्टोर खोला है, जिससे हमारे एक्सक्लूसिव स्टोर्स की संख्या बढ़कर 75 पहुंच गई है। इस साल अप्रैल तक एक्सक्लूसिव स्टोर्स की संख्या 100 तक पहुंचाने का हमारा प्लान है। अगले साल 100 और स्टोर्स खोलने की हमारी योजना है।