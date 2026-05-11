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छोटे रूट पर खत्म होगा हवाई सफर? रेल मंत्री का दावा- बुलेट ट्रेन से होंगी 99% यात्राएं, एयरलाइंस निवेशकों को लगेगा झटका!

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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एयरलाइंस निवेशकों को झटका देने वाली खबर सामने आई है। भविष्य में छोटे रूट पर हवाई सफर खत्म हो सकता है। जी हां, क्योंकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक बड़ा दावा किया है, जिसके मुताबिक देश के अंदर 99% यात्राएं बुलेट ट्रेन से होंगी। आइए इसको विस्तार से समझते हैं।

छोटे रूट पर खत्म होगा हवाई सफर? रेल मंत्री का दावा- बुलेट ट्रेन से होंगी 99% यात्राएं, एयरलाइंस निवेशकों को लगेगा झटका!

भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कहा है कि आने वाले सालों में भारत की हाई-स्पीड रेल कई छोटे एयर रूट्स पर हवाई यात्रा को लगभग खत्म कर सकती है। CII बिजनेस समिट में बोलते हुए रेल मंत्री ने एयरलाइन निवेशकों को चेतावनी देते हुए कहा कि मुंबई-पुणे, हैदराबाद-बेंगलुरु और बेंगलुरु-चेन्नई जैसे रूट्स पर लोग फ्लाइट की जगह बुलेट ट्रेन को ज्यादा पसंद करेंगे। उनका कहना था कि जिस तरह जापान, चीन और दक्षिण कोरिया में हाई-स्पीड रेल ने घरेलू उड़ानों का बाजार बदल दिया, उसी तरह भारत में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

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रेलवे के कब्जे में होगी 99% यात्रा

रेल मंत्री के मुताबिक, मुंबई से पुणे की दूरी बुलेट ट्रेन से सिर्फ 48 मिनट में पूरी हो सकेगी। वहीं, पुणे से हैदराबाद की यात्रा 1 घंटा 55 मिनट, हैदराबाद से बेंगलुरु 2 घंटे 8 मिनट और बेंगलुरु से चेन्नई केवल 78 मिनट में पूरी होगी। इतनी कम यात्रा अवधि के बाद लोग एयरपोर्ट की लंबी चेकिंग, ट्रैफिक और देरी से बचने के लिए ट्रेन को ज्यादा सुविधाजनक मानेंगे। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इन रूट्स पर भविष्य में 99% यात्रा रेलवे के कब्जे में होगी।

16 लाख करोड़ की योजना

उन्होंने यह भी बताया कि भारत सरकार बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर लगभग 16 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बना रही है। खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट का बड़ा हिस्सा भारतीय कंपनियों और सप्लायर्स को मिलेगा, जिससे देश में रोजगार और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बड़ा फायदा होगा। मंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही नए कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण शुरू करने जा रही है और प्रोजेक्ट को पहले से तेज गति से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

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ईंधन की खपत और प्रदूषण में कमी

विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर भारत में बुलेट ट्रेन नेटवर्क सफल होता है, तो यह ट्रांसपोर्ट सेक्टर की तस्वीर बदल सकता है। इससे न केवल यात्रा तेज और आरामदायक होगी, बल्कि सड़क और हवाई यातायात का दबाव भी कम होगा। साथ ही ईंधन की खपत और प्रदूषण में कमी आने की उम्मीद है। हालांकि, एयरलाइन कंपनियों के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन सकती है, क्योंकि छोटे रूट्स पर उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा प्रभावित हो सकता है। अब देश की नजर इस बात पर है कि भारत का बुलेट ट्रेन सपना कितनी तेजी से हकीकत बनता है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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