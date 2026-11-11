अशोका बिल्डकॉन की उड़ान: ₹866 करोड़ में मिला वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे का ठेका, शेयर 15% उछले
मुख्य बातें
- NHAI Project: अशोका बिल्डकॉन के शेयरों में इस बंपर तेजी की सबसे बड़ी वजह NHAI से 866 करोड़ रुपये का मिलने वाला ठेका है
- इसके तहत कंपनी वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण कराएगी
आज घरेलू शेयर बाजार में रौनक के बीच अशोका बिल्डकॉन के शेयर उड़ान भर रहे हैं। निवेशक इस काउंटर पर इस कदर टूटे कि शेयर का भाव 15 प्रतिशत तक उछल गया। अशोका बिल्डकॉन के शेयरों में इस बंपर तेजी की सबसे बड़ी वजह NHAI से 866 करोड़ रुपये का मिलने वाला ठेका है। इसके तहत कंपनी वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण कराएगी। इस प्रोजेक्ट के तहत करवड से जुजुवा तक 26.6 किलोमीटर लंबे हिस्से में 8 लेन का एक्सेस-कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। दोपहर
इस प्रोजेक्ट की कुल लागत ₹865.90 करोड़ (GST अलग से) यानी करीब 866 करोड़ रुपये है। कंपनी को निर्माण कार्य 18 महीने में पूरा करना होगा। वहीं, प्रोजेक्ट के लिए 10 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि भी तय की गई है।
शेयरों में क्यों आई तेजी?
NHAI से मिले इस बड़े ऑर्डर के बाद निवेशकों ने अशोका बिल्डकॉन के शेयरों में खरीदारी बढ़ा दी। बुधवार को कारोबार के दौरान शेयर 14.7% उछलकर ₹117.30 के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया। सुबह यह 9.48% की तेजी के साथ ₹112.80 पर कारोबार कर रहा था।
पहले भी मिला था ₹290 करोड़ का ऑर्डर
अशोका बिल्डकॉन को अक्टूबर में नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे से भी ₹290.23 करोड़ का ऑर्डर मिला था। इसके तहत उत्तर प्रदेश में रेलवे की बिजली सप्लाई को मजबूत करने से जुड़ा काम किया जाना है। नए ऑर्डर से कंपनी के कारोबार और ऑर्डर बुक को मजबूती मिलने की उम्मीद है। हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि नए ऑर्डर की खबर के बावजूद कंपनी का शेयर सालभर में करीब 42% और 2026 की शुरुआत से अब तक करीब 32% गिर चुका था।
ग्लोब कैपिटल मार्केट में रिसर्च के AVP, विपिन कुमार ने कहा कि स्टॉक ने ₹90–95 के सपोर्ट जोन से बाउंस-बैक रैली शुरू की है। उन्होंने कहा, "यह मौजूदा रैली ₹134–140 के स्तर तक जारी रहने की संभावना है, जो 1 साल के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एक अहम प्राइस रेजिस्टेंस जोन का संगम है।"
शेयर मार्केट में बूमबूम
आज शेयर मार्केट में बूमबूम है। सेंसेक्स 82500 के पार जाने के बाद अभी 1247 अंक ऊपर 82354 पर आ गया है। निफ्टी भी 329 अंक ऊपर 25373 पर है। एक समय 25424 पर था। बाजार में इस उछाल के पीछे विदेशी निवेशकों की जोरदार खरीदारी, एशियाई बाजारों में मजबूती, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और कंपनियों के बेहतर तिमाही नतीजे प्रमुख वजह हैं। इसके अलावा रुपये की मजबूती ने भी बाजार का भरोसा बढ़ाया है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें