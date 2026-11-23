4200 करोड़ रुपये से ज्यादा के मिले बड़े प्रोजेक्ट्स, रॉकेट सा उड़ गया यह शेयर
मुख्य बातें
- अशोका बिल्डकॉन के शेयर BSE में इंट्राडे के दौरान 7% से ज्यादा चढ़कर 119.79 रुपये पर पहुंच गए हैं
- कंपनी को 4200 करोड़ रुपये से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स मिले हैं और इसी के बाद इसके शेयरों में यह तेजी देखने को मिली है
सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी अशोका बिल्डकॉन के शेयरों में सोमवार को अच्छी तेजी आई है। अशोका बिल्डकॉन के शेयर सोमवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 7 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 119.79 रुपये पर पहुंच गए हैं। 4200 करोड़ रुपये से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स मिलने के बाद कंपनी के शेयरों में यह तूफानी तेजी आई है। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर 18 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 187.20 रुपये है।
कंपनी को मिले हैं NHAI और राजस्थान मेट्रो प्रोजेक्ट्स
अशोका बिल्डकॉन (Ashoka Buildcon) को 1465 करोड़ रुपये का NHAI प्रोजेक्ट और 2758.31 करोड़ रुपये के राजस्थान मेट्रो प्रोजेक्ट्स मिले हैं। राजस्थान मेट्रो प्रोजेक्ट्स, SAM India के साथ ज्वाइंट वेंचर में मिला है। मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए ज्वाइंट वेंचर लोएस्ट बिडर के रूप में उभरा है। अशोका बिल्डकॉन का मार्केट कैप सोमवार को 3250 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।
कंपनी को मिले प्रोजेक्ट्स के डीटेल्स
एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, अशोका बिल्डकॉन को नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) से एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है। यह ऑर्डर 1465 करोड़ रुपये के इंजीनियरिंग, प्रेक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (EPC) प्रोजेक्ट के लिए है। इस प्रोजेक्ट को 18 महीने के भीतर पूरा किया जाना है। अशोका बिल्डकॉन ने एक दूसरी फाइलिंग में बताया है कि SAM India के साथ एक ज्वाइंट वेंचर में वह लोएस्ट बिडर (L1) के रूप में उभरी है। ज्वाइंट वेंचर को ये प्रोजेक्ट्स राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (RMRCL) ने दिए हैं। प्रोजेक्ट्स की वैल्यू 2758.31 करोड़ रुपये है। प्रोजेक्ट में दो अलग-अलग कॉन्ट्रैक्ट्स शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट को 36 महीने के भीतर पूरा किया जाना है।
एक साल में 30% से ज्यादा टूट गए हैं अशोका बिल्डकॉन के शेयर
अशोका बिल्डकॉन (Ashoka Buildcon) के शेयर पिछले एक साल में 30 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ी इस कंपनी के शेयर 24 नवंबर 2025 को 175.85 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 23 नवंबर 2026 को 119.79 रुपये पर जा पहुंचे हैं। इस साल अब तक अशोका बिल्डकॉन के शेयरों में 28 पर्सेंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है।
2 बार बोनस शेयर दे चुकी है कंपनी
अशोका बिल्डकॉन अपने शेयरधारकों को 2 बार बोनस शेयर दे चुकी है। कंपनी ने जुलाई 2013 में अपने निवेशकों को 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया। कंपनी ने जुलाई 2018 में भी 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर दिए हैं।
डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।