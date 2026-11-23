मुख्य बातें

सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी अशोका बिल्डकॉन के शेयरों में सोमवार को अच्छी तेजी आई है। अशोका बिल्डकॉन के शेयर सोमवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 7 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 119.79 रुपये पर पहुंच गए हैं। 4200 करोड़ रुपये से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स मिलने के बाद कंपनी के शेयरों में यह तूफानी तेजी आई है। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर 18 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 187.20 रुपये है।

कंपनी को मिले हैं NHAI और राजस्थान मेट्रो प्रोजेक्ट्स

अशोका बिल्डकॉन (Ashoka Buildcon) को 1465 करोड़ रुपये का NHAI प्रोजेक्ट और 2758.31 करोड़ रुपये के राजस्थान मेट्रो प्रोजेक्ट्स मिले हैं। राजस्थान मेट्रो प्रोजेक्ट्स, SAM India के साथ ज्वाइंट वेंचर में मिला है। मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए ज्वाइंट वेंचर लोएस्ट बिडर के रूप में उभरा है। अशोका बिल्डकॉन का मार्केट कैप सोमवार को 3250 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।

कंपनी को मिले प्रोजेक्ट्स के डीटेल्स

एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, अशोका बिल्डकॉन को नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) से एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है। यह ऑर्डर 1465 करोड़ रुपये के इंजीनियरिंग, प्रेक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (EPC) प्रोजेक्ट के लिए है। इस प्रोजेक्ट को 18 महीने के भीतर पूरा किया जाना है। अशोका बिल्डकॉन ने एक दूसरी फाइलिंग में बताया है कि SAM India के साथ एक ज्वाइंट वेंचर में वह लोएस्ट बिडर (L1) के रूप में उभरी है। ज्वाइंट वेंचर को ये प्रोजेक्ट्स राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (RMRCL) ने दिए हैं। प्रोजेक्ट्स की वैल्यू 2758.31 करोड़ रुपये है। प्रोजेक्ट में दो अलग-अलग कॉन्ट्रैक्ट्स शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट को 36 महीने के भीतर पूरा किया जाना है।

एक साल में 30% से ज्यादा टूट गए हैं अशोका बिल्डकॉन के शेयर

अशोका बिल्डकॉन (Ashoka Buildcon) के शेयर पिछले एक साल में 30 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ी इस कंपनी के शेयर 24 नवंबर 2025 को 175.85 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 23 नवंबर 2026 को 119.79 रुपये पर जा पहुंचे हैं। इस साल अब तक अशोका बिल्डकॉन के शेयरों में 28 पर्सेंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है।

2 बार बोनस शेयर दे चुकी है कंपनी

अशोका बिल्डकॉन अपने शेयरधारकों को 2 बार बोनस शेयर दे चुकी है। कंपनी ने जुलाई 2013 में अपने निवेशकों को 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया। कंपनी ने जुलाई 2018 में भी 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर दिए हैं।