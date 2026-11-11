NHAI से मिला ₹866 करोड़ का ऑर्डर, 14% से ज्यादा चढ़ गए शेयर; आपका है दांव?

मुख्य बातें

Ashoka Buildcon Share Price: इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी अशोक बिल्डकॉन (Ashoka Buildcon) के शेयरों में बुधवार को जोरदार तेजी देखने को मिली। कंपनी को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) से ₹865.90 करोड़ का नया ऑर्डर मिलने के बाद शेयर एक समय करीब 14% तक चढ़ गया। हालांकि, नए बड़े ऑर्डर से निवेशकों का उत्साह बढ़ा है, लेकिन कंपनी की हालिया तिमाही के नतीजे कमजोर रहे हैं। सितंबर तिमाही में कंपनी की आय घटी और उसे मुनाफे के बजाय नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा, बुधवार की तेज रैली के बाद भी शेयर अपने एक साल के उच्च स्तर से काफी नीचे है।

शेयर में 14% की जोरदार तेजी

बुधवार के कारोबार में Ashoka Buildcon का शेयर करीब 14% चढ़कर ₹117.36 के इंट्रा-डे हाई तक पहुंच गया। शेयर ने ₹108.62 के आसपास कारोबार की शुरुआत की थी, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में इसका बंद भाव ₹103 था। हालांकि, मौजूदा तेजी के बावजूद शेयर अपने 52-वीक हाई ₹204.15 से काफी नीचे है। यह उच्च स्तर नवंबर 2025 में बना था। वहीं, शेयर का 52-वीक लो ₹95.40 रहा, जो अक्टूबर 2026 में दर्ज किया गया। इस तरह देखा जाए तो नए ऑर्डर की खबर से शेयर में जोरदार रिकवरी आई है, लेकिन पिछले एक साल का प्रदर्शन अभी भी निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता बना हुआ है।

NHAI से मिला ₹865.90 करोड़ का ऑर्डर

अशोका बिल्डकॉन (Ashoka Buildcon) को NHAI से गुजरात में एक बड़े एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट (Expressway Project) का ठेका मिला है। कंपनी को इस प्रोजेक्ट के लिए Letter of Acceptance (LoA) मिला है, जो उसके नाम कॉन्ट्रैक्ट मिलने की औपचारिक पुष्टि करता है। यह प्रोजेक्ट गुजरात में करवड़ (Karvad) से जुजुवा (Jujuwa) के बीच 26.6 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे सेक्शन (Expressway Section) से जुड़ा है। कंपनी को इस हिस्से के बचे हुए निर्माण कार्य को पूरा करना है। यह एक 8-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे का हिस्सा है और कंपनी इसे EPC यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन मॉडल के तहत पूरा करेगी। इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत ₹865.90 करोड़ है, जिसमें GST शामिल नहीं है।

पहले L1 बनी थी कंपनी, अब मिला औपचारिक ठेका

इस महीने की शुरुआत में अशोका बिल्डकॉन (Ashoka Buildcon) ने बताया था कि वह इस NHAI प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी यानी L1 बाइडर (Bidder) बनी है।अब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस (Letter of Acceptance) मिलने के बाद कंपनी को औपचारिक रूप से यह प्रोजेक्ट मिल गया है। यानी अब यह काम केवल बोली के चरण में नहीं है और कंपनी इसे आगे एक्जीक्यूशन (Execution) के लिए अपने ऑर्डर पाइपलाइन (Order Pipeline) में शामिल कर सकती है।

रेलवे के बाद हाईवे प्रोजेक्ट में भी मिला बड़ा काम

यह हाल के दिनों में अशोका बिल्डकॉन (Ashoka Buildcon) को मिला दूसरा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्डर है। अक्टूबर में कंपनी को नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे (North Eastern Railway) से ₹290.23 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मिला था। यह काम उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पावर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर (Electric Traction Power Supply Infrastructure) को मजबूत करने से जुड़ा है। अब ₹865.90 करोड़ का नया NHAI ऑर्डर मिलने से कंपनी के पास हाईवे और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर (Railway Infrastructure) दोनों क्षेत्रों में नए प्रोजेक्ट्स जुड़ गए हैं। कंपनी EPC और BOT यानी Built, ऑपरेट (Operate) एंड ट्रांसफर मॉडल के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। इसके अलावा कंपनी रेडी-मिक्स कंक्रीट के कारोबार से भी जुड़ी है।

Q2 में कंपनी को हुआ ₹119 करोड़ का नुकसान

नए ऑर्डर की खबर शेयर के लिए सकारात्मक रही, लेकिन कंपनी के सितंबर तिमाही के नतीजे कमजोर रहे हैं। वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 18.72% घटकर ₹1,504.62 करोड़ रह गया। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी की आय ₹1,851.18 करोड़ थी। मुनाफे के मोर्चे पर तस्वीर और कमजोर रही। कंपनी को Q2 FY27 में ₹118.96 करोड़ का नेट लॉस हुआ। पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में कंपनी ने ₹90.70 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था।

प्रॉफिट मार्जिन भी पहुंचा निगेटिव

कंपनी की प्रॉफिटिबिलिटी पर दबाव का असर नेट प्रॉफिट मार्जिन (Net Profit Margin) पर भी दिखा। Q2 FY27 में कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन -7.9% रहा, जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह 4.9% था, यानी कंपनी ने सिर्फ मुनाफा ही नहीं गंवाया, बल्कि उसकी कमाई की गुणवत्ता पर भी दबाव देखने को मिला।

निवेशकों के लिए नए ऑर्डर क्यों हैं अहम?

इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए बड़े ऑर्डर भविष्य की रेवेन्यू विजिबिलिटी बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। NHAI से मिला करीब ₹866 करोड़ का प्रोजेक्ट अशोका बिल्डकॉन के ऑर्डर पाइपलाइन के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही रेलवे और हाईवे - दोनों क्षेत्रों में नए काम मिलने से कंपनी के कारोबार को अलग-अलग इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट का सहारा मिल सकता है। लेकिन निवेशकों के लिए सिर्फ नए ऑर्डर देखना काफी नहीं होगा। इन प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करना, लागत को कंट्रोलु में रखना और कमजोर प्रॉफिटिबिलिटी में सुधार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा।

अशोका बिल्डकॉन (Ashoka Buildcon) के लिए ₹865.90 करोड़ का NHAI ऑर्डर एक बड़ी सकारात्मक खबर है, जिसका असर बुधवार को शेयर में 14% तक की तेजी के रूप में दिखा। हालांकि, तस्वीर का दूसरा पहलू भी महत्वपूर्ण है। कंपनी की सितंबर तिमाही में रेवेन्यू में गिरावट आई है और उसे करीब ₹119 करोड़ का नुकसान हुआ है। शेयर भी अपने 52-वीक हाई से काफी नीचे बना हुआ है।

आने वाले समय में निवेशकों की नजर इस बात पर रहेगी कि नए हाईवे और रेलवे प्रोजेक्ट्स से कंपनी की ऑर्डर पाइपलाइन (Order Pipeline) कितनी मजबूत होती है और क्या वह एक्जीक्यूशन (Execution) के जरिए अपनी रेवेन्यू (Revenue) और प्रॉफिटिबिलिटी में सुधार कर पाती है।