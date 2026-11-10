इस कंपनी को मिला एक्सप्रेसवे से जुड़ा काम, अब शेयर में होगी हलचल?
मुख्य बातें
- अशोक बिल्डकॉन को गुजरात में वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है
- इस प्रोजेक्ट की कीमत 865.90 करोड़ रुपये है
Ashoka Buildcon share price: सप्ताह के तीसरे दिन बुधवार को जब शेयर बाजार में ट्रेडिंग होगी तो निवेशकों की नजर अशोक बिल्डकॉन के शेयर पर होगी। दरअसल, कंपनी ने घोषणा की है कि उसे गुजरात में वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस (LoA) मिला है। इस प्रोजेक्ट की कीमत 865.90 करोड़ रुपये है।
इस प्रोजेक्ट में एक्सप्रेसवे के आठ-लेन, एक्सेस-कंट्रोल वाले हिस्से का बचा हुआ कॉन्ट्रैक्ट वर्क शामिल है। यह हिस्सा गुजरात में करवद और जुजुवा के बीच, 128.0 किमी से 154.6 किलोमीटर तक फैला है। यह प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) मॉडल के तहत पूरा किया जाएगा। इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 865.90 करोड़ रुपये है, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) शामिल नहीं है।
अक्टूबर में भी मिला था ऑर्डर
बता दें कि अक्टूबर में अशोक बिल्डकॉन को उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पावर सप्लाई सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे से 290.23 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। इस कॉन्ट्रैक्ट में 2x25 किलोवोल्ट अल्टरनेटिंग करंट (AC) ट्रैक्शन फीडिंग सिस्टम के लिए ट्रैक्शन सबस्टेशन और उससे जुड़े स्विचिंग पोस्ट की डिजाइनिंग, सप्लाई, निर्माण, टेस्टिंग और कमीशनिंग शामिल थी।
स्टॉक का परफॉर्मेंस
सोमवार के कारोबार में अशोक बिल्डकॉन के शेयर मामूली गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए। इसके बाद मंगलवार, 10 नवंबर 2026 को दिवाली-बलिप्रतिपदा के अवसर पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर शेयर बाजार पूरी तरह से बंद रहा। वहीं, बुधवार को अब बाजार में ट्रेडिंग होगी।
बता दें कि इस साल अब तक कंपनी के शेयरों की वैल्यू में 38.68% की गिरावट आई है। पिछले एक महीने में कंपनी के स्टॉक में 3% से ज्यादा की गिरावट आई है। वर्तमान स्टॉक प्राइस अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर 203.97 रुपये से 49.55% नीचे है। यह स्टॉक अपने 52-हफ्तों के निचले स्तर ₹95.31 से 8% ऊपर है, जिस स्तर तक यह 29 अक्टूबर को गिर गया था।
कैसे रहे नतीजे?
हाल ही में अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड ने 30 सितंबर 2026 को समाप्त दूसरी तिमाही और छह महीने की अवधि के लिए अपने वित्तीय नतीजे जारी किए हैं। दूसरी तिमाही में, कंपनी की बिक्री 15,046.22 मिलियन रुपये रही जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 18,511.8 मिलियन रुपये थी। राजस्व 16,092.14 मिलियन रुपये रहा, जबकि एक साल पहले यह 19,078.81 मिलियन रुपये था। कंपनी को 1,187.93 मिलियन रुपये का घाटा हुआ, जबकि एक साल पहले 780.63 मिलियन रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें