Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Ashok Leyland share surged today company bagged 1937 buses order from Tamilnadu

1900 से ज्यादा बसों का मिला ऑर्डर, 137 रुपये के पार कंपनी के शेयर, 1 पर 1 फ्री शेयर बांट चुकी है कंपनी

संक्षेप: अशोक लीलैंड के शेयर गुरुवार को तेजी के साथ 137.95 रुपये पर पहुंच गए हैं। अशोक लीलैंड ने गुरुवार को बताया है कि उसे तमिलनाडु सरकार से 1937 बसों का ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर 668.76 करोड़ रुपये का है।

Thu, 16 Oct 2025 04:05 PMVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
1900 से ज्यादा बसों का मिला ऑर्डर, 137 रुपये के पार कंपनी के शेयर, 1 पर 1 फ्री शेयर बांट चुकी है कंपनी

अशोक लीलैंड के शेयर गुरुवार को BSE में उछाल के साथ 137.95 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में यह तेजी एक बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद आई है। अशोक लीलैंड ने गुरुवार को बताया है कि उसे तमिलनाडु सरकार से 1937 बसों का ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर 668.76 करोड़ रुपये का है। अशोक लीलैंड ने कुछ महीने पहले ही अपने निवेशकों को बोनस शेयर का तोहफा दिया है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 144.50 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 95.20 रुपये है।

कंपनी को मिले ऑर्डर के डीटेल्स
अशोक लीलैंड (Ashok Leyland) को रेगुलर टेंडर प्रोसेस के बाद इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, तमिलनाडु से ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के तहत कंपनी को 1937 बसों की सप्लाई करनी है, जो कि AIS 153 कंप्लाएंट हों और जिनमें BS-VI डीजल फ्यूल्ड चेसिस हो। साथ ही, यह बसें लो फ्लोर फुली बिल्ट हों। इन बसों का इस्तेमाल तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स की तरफ से ऑपरेशंस के लिए किया जाएगा। 1701 बीएस VI-डीजल चेसिस और लो फ्लोर फुली-बिल्ट बसों की सप्लाई अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 के बीच की जानी है। वहीं, 236 सेमी-लो फ्लोर डीजल BS-VI फुली बसों की डिलीवरी जनवरी 2027 तक की जानी है।

ये भी पढ़ें:10000% का छप्परफाड़ रिटर्न, पिछली दिवाली से रॉकेट बना है यह मल्टीबैगर शेयर

बोनस शेयर का तोहफा दे चुकी है कंपनी
अशोक लीलैंड (Ashok Leyland) ने पिछले दिनों ही अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का तोहफा दिया है। कंपनी ने जुलाई 2025 में अपने निवेशकों को 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए हैं। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा है। इससे पहले भी अशोक लीलैंड ने अगस्त 2011 में बोनस शेयर दिए थे। कंपनी ने तब भी 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर बांटे थे। अशोक लीलैंड का मार्केट कैप गुरुवार को 80,500 करोड़ रुपये पार कर गया है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Business Latest News Share Market Bonus Share
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।