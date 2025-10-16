1900 से ज्यादा बसों का मिला ऑर्डर, 137 रुपये के पार कंपनी के शेयर, 1 पर 1 फ्री शेयर बांट चुकी है कंपनी

संक्षेप: अशोक लीलैंड के शेयर गुरुवार को तेजी के साथ 137.95 रुपये पर पहुंच गए हैं। अशोक लीलैंड ने गुरुवार को बताया है कि उसे तमिलनाडु सरकार से 1937 बसों का ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर 668.76 करोड़ रुपये का है।

अशोक लीलैंड के शेयर गुरुवार को BSE में उछाल के साथ 137.95 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में यह तेजी एक बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद आई है। अशोक लीलैंड ने गुरुवार को बताया है कि उसे तमिलनाडु सरकार से 1937 बसों का ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर 668.76 करोड़ रुपये का है। अशोक लीलैंड ने कुछ महीने पहले ही अपने निवेशकों को बोनस शेयर का तोहफा दिया है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 144.50 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 95.20 रुपये है।

कंपनी को मिले ऑर्डर के डीटेल्स

अशोक लीलैंड (Ashok Leyland) को रेगुलर टेंडर प्रोसेस के बाद इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, तमिलनाडु से ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के तहत कंपनी को 1937 बसों की सप्लाई करनी है, जो कि AIS 153 कंप्लाएंट हों और जिनमें BS-VI डीजल फ्यूल्ड चेसिस हो। साथ ही, यह बसें लो फ्लोर फुली बिल्ट हों। इन बसों का इस्तेमाल तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स की तरफ से ऑपरेशंस के लिए किया जाएगा। 1701 बीएस VI-डीजल चेसिस और लो फ्लोर फुली-बिल्ट बसों की सप्लाई अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 के बीच की जानी है। वहीं, 236 सेमी-लो फ्लोर डीजल BS-VI फुली बसों की डिलीवरी जनवरी 2027 तक की जानी है।