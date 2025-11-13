नई ऊंचाई पर अशोक लीलैंड के शेयर, 150 रुपये के पार दाम, कंपनी ने किया है डिविडेंड का ऐलान

संक्षेप: अशोक लीलैंड के शेयर 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में गुरुवार को गजब की तेजी आई है। अशोक लीलैंड के शेयर गुरुवार को BSE में 5 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 151.45 रुपये पर जा पहुंचे हैं।

अशोक लीलैंड के शेयरों में गुरुवार को गजब की तेजी आई है। कमर्शियल व्हीकल्स इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी अशोक लीलैंड के शेयर गुरुवार को BSE में 5 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 151.45 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों ने 52 हफ्ते का अपना नया हाई बनाया है। पिछले 7 महीने में कंपनी के शेयरों में 45 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में अशोक लीलैंड का स्टैंडअलोन मुनाफा 771.06 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 770.10 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था।

डिविडेंड का ऐलान

अशोक लीलैंड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए हर शेयर पर 1 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देने की घोषणा की है। कंपनी इस अंतरिम डिविडेंड का भुगतान 11 दिसंबर 2025 को या उससे पहले कर देगी। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में अशोक लीलैंड का रेवेन्यू सालाना आधार पर 9.3 पर्सेंट बढ़कर 9588.18 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 8768.83 करोड़ रुपये था। ऑपरेशनल लेवल पर कंपनी का इबिट्डा 14.2 पर्सेंट बढ़कर 1162 करोड़ रुपये रहा है। वहीं, इबिट्डा मार्जिन सुधार के साथ 12 पर्सेंट पहुंच गया है।