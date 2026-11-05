घरेलू बाजार में बेचीं 20224 गाड़ियां, रॉकेट सा उड़ा अशोक लीलैंड का शेयर, 2 बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी
मुख्य बातें
- अशोक लीलैंड के शेयर BSE में 11% से ज्यादा चढ़कर 171.95 रुपये पर पहुंच गए हैं
- इस साल अक्टूबर में मजबूत घरेलू बिक्री की वजह से अशोक लीलैंड के शेयरों में यह तेजी आई है
कमर्शियल व्हीकल्स इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी अशोक लीलैंड (Ashok Leyland) के शेयरों में गजब की तेजी आई है। कंपनी के शेयर गुरुवार को BSE में 11 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 171.95 रुपये पर जा पहुंचे हैं। इस साल अक्टूबर में मजबूत घरेलू बिक्री के बाद अशोक लीलैंड के शेयरों में यह तेजी देखने को मिली है। अक्टूबर 2026 में अशोक लीलैंड की घरेलू बिक्री 20,224 यूनिट्स की रही है। एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले कंपनी की बिक्री 24 पर्सेंट बढ़ी है। पिछले साल अक्टूबर में अशोक लीलैंड की घरेलू बिक्री 16,314 यूनिट्स रही थी। मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल्स की मजबूत डिमांड की वजह से इस साल अक्टूबर में अशोक लीलैंड की डोमेस्टिक सेल्स में उछाल आया है। Ashok Leyland अपने शेयरधारकों को 2 बार बोनस शेयर भी दे चुकी है।
एक्सपोर्ट को मिलाकर 21,888 यूनिट्स रही कंपनी की सेल्स
कमर्शियल व्हीकल्स बनाने वाली कंपनी अशोक लीलैंड की एक्सपोर्ट को मिलाकर टोटल सेल्स इस साल अक्टूबर में 21,888 यूनिट्स रही। पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले एक्सपोर्ट को मिलाकर कंपनी की टोटल सेल्स 23 पर्सेंट बढ़ी। पिछले साल अक्टूबर में अशोक लीलैंड की एक्सपोर्ट समेत टोटल सेल्स 17,820 यूनिट्स थी। मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल्स सेगमेंट में डोमेस्टिक ट्रक सेल्स इस साल अक्टूबर में 39 पर्सेंट बढ़कर 11,102 यूनिट्स रही, जो कि पिछले साल अक्टूबर में 7,972 यूनिट्स थी। हालांकि, घरेलू मार्केट में बसों की बिक्री इस साल अक्टूबर में 6 पर्सेंट घटकर 1,544 यूनिट रही है। पिछले साल अक्टूबर में कंपनी ने घरेलू बाजार में 1,639 बसें बेची थीं। ओवरऑल मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल्स सेगमेंट की सेल्स अक्टूबर 2026 में 32 पर्सेंट बढ़कर 12,646 यूनिट्स रही है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 9,611 यूनिट्स थी।
लाइट कमर्शियल व्हीकल्स सेगमेंट में भी अच्छी ग्रोथ
लाइट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में भी अशोक लीलैंड को अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इस सेगमेंट की घरेलू बिक्री अक्टूबर 2026 में 13 पर्सेंट बढ़कर 7578 यूनिट्स रही है। एक साल पहले की समान अवधि के दौरान इस सेगमेंट की घरेलू बिक्री 6703 यूनिट्स थी। एक्सपोर्ट्स समेत लाइट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की टोटल सेल्स 14 पर्सेंट बढ़कर 7,961 यूनिट्स रही, जो कि पिछले साल अक्टूबर में 6,955 यूनिट्स थी। वित्त वर्ष 2027 में अप्रैल-अक्टूबर पीरियड के दौरान अशोक लीलैंड की टोटल घरेलू बिक्री 24 पर्सेंट बढ़कर 1,26,101 यूनिट्स रही है, जो कि वित्त वर्ष 2026 की समान अवधि के दौरान 1,01,873 यूनिट्स थी।
2 बार बोनस शेयर बांट चुकी है अशोक लीलैंड
अशोक लीलैंड (Ashok Leyland) अपने निवेशकों को दो बार बोनस शेयर का तोहफा भी दे चुकी है। कंपनी ने अगस्त 2011 में अपने शेयरधारकों को 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा। अशोक लीलैंड ने अपना पिछला बोनस शेयर जुलाई 2025 में 1:1 के रेशियो में दिया है। यानी, कंपनी ने फिर हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया। पिछले 5 साल में कंपनी के शेयरों में 135 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 215.35 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 138.05 रुपये है।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।