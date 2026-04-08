6 साल का सबसे बड़ा उछाल, 170 रुपये के पार शेयर, 2 बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी

अशोक लीलैंड के शेयर बुधवार को इंट्राडे के दौरान करीब 13% चढ़कर 173 रुपये पर पहुंच गए। करीब 6 साल में कंपनी के शेयरों में एक दिन में आया यह सबसे बड़ा उछाल है। कंपनी अपने शेयरधारकों को 2 बार बोनस शेयर बांट चुकी है।

अशोक लीलैंड के शेयरों में गजब की तेजी आई है। अशोक लीलैंड के शेयर बुधवार को BSE में इंट्राडे के दौरान करीब 13 पर्सेंट के उछाल के साथ 173 रुपये पर पहुंच गए। करीब 6 साल में कंपनी के शेयरों में एक दिन में आया यह सबसे बड़ा उछाल है। सितंबर 2020 के बाद कंपनी के शेयरों में आई यह सबसे ज्यादा तेजी है। अशोक लीलैंड के शेयर बुधवार को कारोबार के आखिर में 12.65 पर्सेंट के उछाल के साथ 172.30 रुपये पर बंद हुए हैं। अशोक लीलैंड अपने शेयरधारकों को 2 बार बोनस शेयर का तोहफा भी दे चुकी है।

184% से ज्यादा उछल गए हैं कंपनी के शेयर

अशोक लीलैंड (Ashok Leyland) के शेयर पिछले 5 साल में 184 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। ऑटोमोबाइल कंपनी के शेयर 9 अप्रैल 2021 को 60.60 रुपये पर थे। अशोक लीलैंड के शेयर 8 अप्रैल 2026 को 172.30 रुपये पर बंद हुए हैं। अगर पिछले 4 साल की बात करें तो अशोक लीलैंड के शेयरों में 167 पर्सेंट की जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। पिछले 3 साल में कंपनी के शेयर 153 पर्सेंट उछले हैं। अगर पिछले दो साल की बात करें तो कंपनी के शेयरों में 96 पर्सेंट की तेजी आई है। पिछले एक साल में अशोक लीलैंड के शेयर करीब 71 पर्सेंट उछल गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 215.35 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 98.98 रुपये है।

2 बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी

अशोक लीलैंड (Ashok Leyland) अपने शेयरधारकों को 2 बार बोनस शेयर का तोहफा दे चुकी है। कंपनी ने अगस्त 2011 में अपने निवेशकों को 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा। अशोक लीलैंड ने अपना पिछला बोनस शेयर जुलाई 2025 में दिया है, तब भी कंपनी ने 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए हैं। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा है। अशोक लीलैंड का मार्केट कैप बुधवार 8 अप्रैल 2026 को 1,00,000 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।