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6 साल का सबसे बड़ा उछाल, 170 रुपये के पार शेयर, 2 बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी

Apr 08, 2026 09:38 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
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अशोक लीलैंड के शेयर बुधवार को इंट्राडे के दौरान करीब 13% चढ़कर 173 रुपये पर पहुंच गए। करीब 6 साल में कंपनी के शेयरों में एक दिन में आया यह सबसे बड़ा उछाल है। कंपनी अपने शेयरधारकों को 2 बार बोनस शेयर बांट चुकी है।

6 साल का सबसे बड़ा उछाल, 170 रुपये के पार शेयर, 2 बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी

अशोक लीलैंड के शेयरों में गजब की तेजी आई है। अशोक लीलैंड के शेयर बुधवार को BSE में इंट्राडे के दौरान करीब 13 पर्सेंट के उछाल के साथ 173 रुपये पर पहुंच गए। करीब 6 साल में कंपनी के शेयरों में एक दिन में आया यह सबसे बड़ा उछाल है। सितंबर 2020 के बाद कंपनी के शेयरों में आई यह सबसे ज्यादा तेजी है। अशोक लीलैंड के शेयर बुधवार को कारोबार के आखिर में 12.65 पर्सेंट के उछाल के साथ 172.30 रुपये पर बंद हुए हैं। अशोक लीलैंड अपने शेयरधारकों को 2 बार बोनस शेयर का तोहफा भी दे चुकी है।

184% से ज्यादा उछल गए हैं कंपनी के शेयर
अशोक लीलैंड (Ashok Leyland) के शेयर पिछले 5 साल में 184 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। ऑटोमोबाइल कंपनी के शेयर 9 अप्रैल 2021 को 60.60 रुपये पर थे। अशोक लीलैंड के शेयर 8 अप्रैल 2026 को 172.30 रुपये पर बंद हुए हैं। अगर पिछले 4 साल की बात करें तो अशोक लीलैंड के शेयरों में 167 पर्सेंट की जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। पिछले 3 साल में कंपनी के शेयर 153 पर्सेंट उछले हैं। अगर पिछले दो साल की बात करें तो कंपनी के शेयरों में 96 पर्सेंट की तेजी आई है। पिछले एक साल में अशोक लीलैंड के शेयर करीब 71 पर्सेंट उछल गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 215.35 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 98.98 रुपये है।

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2 बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी
अशोक लीलैंड (Ashok Leyland) अपने शेयरधारकों को 2 बार बोनस शेयर का तोहफा दे चुकी है। कंपनी ने अगस्त 2011 में अपने निवेशकों को 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा। अशोक लीलैंड ने अपना पिछला बोनस शेयर जुलाई 2025 में दिया है, तब भी कंपनी ने 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए हैं। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा है। अशोक लीलैंड का मार्केट कैप बुधवार 8 अप्रैल 2026 को 1,00,000 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।

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25,381 यूनिट्स रही है कंपनी की कुल व्हीकल्स सेल्स
अशोक लीलैंड की ओवरऑल व्हीकल सेल्स मार्च में 5 पर्सेंट बढ़कर 25,381 यूनिट्स रही है। पिछले साल मार्च में यह 24,060 यूनिट्स थी। कंपनी के मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल ट्रक सेल्स 11 पर्सेंट बढ़कर 14,470 यूनिट्स रही। वहीं, अशोक लीलैंड की बस सेल्स 24 पर्सेंट घटकर 3,048 यूनिट्स रही है। ट्रक सेगमेंट में अशोक लीलैंड की ग्रोथ तीन महीने के एवरेज 37 पर्सेंट से कम रही है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

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