नई ऊंचाई पर ऑटो कंपनी के शेयर, एक साल से कम में 100% से ज्यादा चढ़ा दाम, बोनस शेयर भी बांट चुकी है कंपनी
अशोक लीलैंड के शेयर शुक्रवार को BSE में 4 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 199.20 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर नई ऊंचाई पर जा पहुंचे हैं। एक साल से कम में कंपनी के शेयर 100% से ज्यादा चढ़ गए हैं।
ऑटोमोबाइल कंपनी अशोक लीलैंड के शेयरों में शुक्रवार को जबरदस्त तेजी आई है। अशोक लीलैंड के शेयर शुक्रवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 4 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 199.20 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर नई ऊंचाई पर जा पहुंचे हैं। अशोक लीलैंड के शेयरों ने 5 जनवरी 2026 को बनाए गए अपने पिछले हाई 191.80 रुपये को पीछे छोड़ दिया है। कमर्शियल व्हीकल्स बनाने वाली कंपनी ने कुछ महीने पहले ही अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का तोहफा दिया है।
एक साल से कम में 100% से ज्यादा उछल गए हैं शेयर
अशोक लीलैंड (Ashok Leyland) के शेयर एक साल से भी कम में 100 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। ऑटोमोबाइल कंपनी के शेयर 7 अप्रैल 2025 को 95.20 रुपये पर थे। अशोक लीलैंड के शेयर 23 जनवरी 2026 को 199.20 रुपये पर जा पहुंचे हैं। अगर पिछले 6 महीने में देखें तो अशोक लीलैंड के शेयरों में 58 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। वहीं, पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर 10 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं। पिछले 5 साल में अशोक लीलैंड के शेयरों में 225 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 95.20 रुपये है।
बोनस शेयर का तोहफा भी दे चुकी है कंपनी
अशोक लीलैंड (Ashok Leyland) ने कुछ महीने पहले ही अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का तोहफा दिया है। ऑटोमोबाइल कंपनी ने जुलाई 2025 में 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया। इससे पहले भी अशोक लीलैंड अगस्त 2011 में अपने निवेशकों को 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर बांट चुकी है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में अशोक लीलैंड का इबिट्डा सालाना आधार पर 14.2 पर्सेंट बढ़कर 1162 करोड़ रुपये रहा है। सितंबर 2025 तिमाही में कंपनी का इबिट्डा मार्जिन 12.1 पर्सेंट रहा। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी को टैक्स भुगतान से पहले 1043 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ, यह रिकॉर्ड लेवल पर था। सितंबर 2025 तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 9.3 पर्सेंट बढ़कर 9588 करोड़ रुपये रहा।