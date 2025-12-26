₹196 तक जा सकता है यह ऑटो शेयर, सितंबर तिमाही में मजबूत था कंपनी का परफॉर्मेंस
Ashok Leyland share price: कॉमर्शियल वाहन निर्माता अशोक लेलैंड के शेयर भले ही सुस्त नजर आ रहे हों लेकिन इसको लेकर ब्रोकरेज फर्म चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज बुलिश है। ब्रोकरेज ने अशोक लेलैंड पर अपना नजरिया और मजबूत करते हुए शेयर का टारगेट प्राइस बढ़ाकर ₹196 प्रति शेयर कर दिया है जो पहले ₹161 था। आपको बता दें कि शेयर की वर्तमान कीमत 174.65 रुपये है। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 178.25 रुपये है। शेयर के 52 हफ्ते का लो 95.20 रुपये है।
क्या कहा ब्रोकरेज ने?
चॉइस के मुताबिक, सितंबर तिमाही में कंपनी का प्रदर्शन मजबूत रहा। इस दौरान मीडियम और हेवी कमर्शियल व्हीकल (MHCV) ट्रक की बिक्री 21,647 यूनिट और बसों की बिक्री 4,660 यूनिट रही। ब्रोकरेज ने बताया कि H1FY26 में अशोक लेलैंड की घरेलू MHCV मार्केट शेयर 31% रही, जो सालाना आधार पर 50 बेसिस प्वाइंट ज्यादा है। च्वाइस का मानना है कि MHCV साइकिल एक संरचनात्मक उछाल के दौर में है। इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च में तेजी, पुराने वाहनों की बढ़ती उम्र और स्क्रैपेज पॉलिसी से रिप्लेसमेंट डिमांड मजबूत होगी।
अनुमान है कि भारत में करीब 11 लाख ट्रक 15 साल से अधिक पुराने हैं। चॉइस ने बताया कि अशोक लेलैंड अपने प्रोडक्ट मिक्स को ज्यादा वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स की ओर बढ़ा रहा है। कंपनी छह-सिलेंडर इंजन वाले 320HP और 360HP के ज्यादा हॉर्सपावर वाले ट्रक लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिनका मुख्य मकसद माइनिंग और कंस्ट्रक्शन के काम हैं। उम्मीद है कि ये मॉडल मार्जिन बढ़ाने वाले होंगे और हैवी-ड्यूटी सेगमेंट में AL की पोजिशन को मजबूत करेंगे।
कैसे रहे तिमाही नतीजे
चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में अशोक लेलैंड का नेट प्रॉफिट सात प्रतिशत बढ़कर 820 करोड़ रुपये रहा। हिंदुजा समूह की प्रमुख कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में 767 करोड़ रुपये रहा था। अशोक लेलैंड ने कहा कि तिमाही में उसकी परिचालन आय बढ़कर 12,577 करोड़ रुपये रही जो एक साल पहले इसी अवधि में 11,142 करोड़ रुपये थी। कंपनी का निर्यात सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही में सालाना आधार पर 45 प्रतिशत बढ़कर 4,784 इकाई रहा।