शानदार नतीजे, 52 हफ्ते हाई पर शेयर...कंपनी का है तगड़ा प्लान

संक्षेप:

इस ट्रक निर्माता कंपनी ने ₹796 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 4.5% अधिक है। अशोक लेलैंड के शेयर की बात करें तो 209.70 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले 215.35 रुपये तक पहुंच गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है।

Feb 11, 2026 03:39 pm ISTDeepak Kumar
Ashok Leyland share price: हिंदुजा समूह की भारतीय कंपनी अशोक लेलैंड ने दिसंबर तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस ट्रक निर्माता कंपनी ने ₹796 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 4.5% अधिक है। नए लेबर कोड के लिए ₹308 करोड़ के एकमुश्त शुल्क और कच्चे माल की बढ़ती लागत का असर कंपनी के नतीजे पर भी पड़ा। तिमाही नतीजे के बीच कंपनी के शेयर ने 52 हफ्ते के हाई को टच कर लिया।

खर्च और राजस्व

अशोक लेलैंड के तिमाही खर्चों की बात करें तो इसमें 20.1% की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण कच्चे माल की लागत में 19.2% की बढ़ोतरी थी। कंपनी का राजस्व ₹11,534 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 22% अधिक है। वहीं, एबिटा ₹1535 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही के ₹1211 करोड़ से 27% अधिक है।

कंपनी की आय रिपोर्ट के अनुसार एबिटा मार्जिन में साल-दर-साल 500 आधार अंकों की वृद्धि हुई और 13.3% तक पहुंच गया, जिससे लगातार 12 तिमाहियों तक दोहरे अंकों का मार्जिन बना रहा। इस तिमाही नतीजे के बीच अशोक लेलैंड के कार्यकारी चेयरमैन धीरज हिंदुजा ने कहा- कंपनी की बिक्री मात्रा, मुनाफे में लगातार और मजबूत वृद्धि यह दिखाती है कि हमारा उत्पाद पोर्टफोलियो प्रतिस्पर्धी है। बीते जनवरी महीने में अशोक लेलैंड के चेयरमैन धीरज हिंदुजा ने कहा था कि अशोक लेलैंड का लक्ष्य दुनिया के शीर्ष 10 कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरर में शामिल होना है।

शेयर का परफॉर्मेंस

अशोक लेलैंड के शेयर की बात करें तो 209.70 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले 215.35 रुपये तक पहुंच गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। अप्रैल 2025 में यह शेयर 95.20 रुपये तक पहुंच गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है। कंपनी के शेयरों में मार्च 2025 से लगातार तेजी देखी जा रही है। ये शेयर 10 महीनों में से 8 महीने पॉजिटिव दायरे में बंद हुए।

बिक्री में 27 प्रतिशत उछाल

जनवरी के दौरान अशोक लेलैंड की कुल बिक्री में 27 प्रतिशत उछाल आया। यह बिक्री बढ़कर 21,920 इकाई पर पहुंच गई। पिछले साल इसी महीने में कंपनी ने 17,213 वाहन बेचे थे। अशोक लेलैंड ने कहा कि उसकी घरेलू बिक्री 31 प्रतिशत बढ़कर 20,079 इकाई रही जबकि जनवरी 2025 में यह 15,327 इकाई थी। बीते दिनों कंपनी ने बताया कि घरेलू बाजार में मध्यम और भारी कॉमर्शियल वाहनों की बिक्री 12,833 इकाई रही जबकि पिछले साल इसी महीने में यह 9,864 इकाई थी। कंपनी ने कहा कि पिछले महीने घरेलू बाजार में हल्के कॉमर्शियल वाहनों की बिक्री 7246 इकाई रही, जो एक साल पहले समान महीने में 5463 इकाई रही थी।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है। और पढ़ें
