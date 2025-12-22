Hindustan Hindi News
2025 का साल इस ऑटो स्टॉक के लिए रहा शानदार, 59% की तेजी, कीमत ₹200 से कम

Dec 22, 2025 03:54 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Ashok Leyland Ltd Share Price: आज सोमवार को ऑटो स्टॉक अशोक लेलैंड के शेयरों में 2 प्रतिशत तेजी देखने को मिली है। जिसके बाद कंपनी के शेयर बीएसई में 177.95 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गए। इससे पहले अशोक लेलैंड के शेयर 174.25 रुपये के लेवल पर खुले थे। बता दें, शेयरों के प्रदर्शन के लिहाज के अशोक लेलैंड के लिए यह साल काफी शानदार रहा है। पिछले 10 सालों में यह अबतक का सबसे बेहतक साल कंपनी के निवेशकों के लिए साबित हुआ है। इस ऑटो स्टॉक के प्रदर्शन को लेकर एक्सपर्ट बुलिश हैं।

1 साल में 63% की तेजी

अशोक लेलैंड के शेयरों की कीमतों में बीते तीन महीने के दौरान 27 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। 2025 में यह ऑटो स्टॉक 59 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 9 प्रतिशत की तेजी आई है। बता दें, अशोक लेलैंड के शेयरों में एक साल 63 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई है।

2 साल में यह ऑटो स्टॉक 106 प्रतिशत चढ़ा है। वहीं, 3 साल में अशोक लेलैंड के शेयरों की कीमतों में 148 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। बता दें, 5 साल में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 287 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। वहीं, 10 साल में ऑटो स्टॉक का भाव 300 प्रतिशत चढ़ा है।

एक्सपर्ट ने बढ़ाया टारगेट प्राइस

ब्रोकरेज हाउस नोमुरा ने 196 रुपये का टारगेट प्राइस अशोक लेलैंड के शेयरों के लिए रखा है। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से BUY टैग दिया गया है। बता दें, इससे पहले ब्रोकरेज हाउस ने 176 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया था।

इसी साल बोनस शेयर कंपनी ने दिया

2025 में ही अशोक लेलैंड की तरफ से बोनस शेयर बांटा गया। कंपनी ने योग्य निवेशकों को एक शेयर पर एक शेयर बोनस दिया है। नवंबर के महीने में कंपनी एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। जिसके बाद योग्य निवेशकों को एक शेयर पर एक रुपये का डिविडेंड मिला था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
