आशीष धवन से विजय केडिया तक…दिग्गज निवेशकों के पोर्टफोलियो में बड़ा उछाल
मुख्य बातें
- मिडिल ईस्ट तनाव की वजह से भारतीय शेयर बाजार में हाहाकार मचा था
- हालांकि, अब तनाव कम होने के बाद निवेशकों को तगड़ा रिटर्न मिला है
मिडिल ईस्ट के तनाव की वजह से भारत समेत दुनियाभर शेयर बाजार बुरी तरह प्रभावित हुए। इस भयंकर उतार-चढ़ाव वाले माहौल में कई बड़े निवेशकों ने दांव लगाए और जैसे ही तनाव कुछ कम हुआ तो उन्हें शानदार मुनाफा भी मिला। ऐसे ही कुछ निवेशक भारतीय शेयर बाजार में भी थे। आइए डिटेल में जानते हैं कि भारतीय शेयर बाजार में किन निवेशकों को तगड़ा रिटर्न मिला है।
आशीष धवन
ईटी की एक खबर में Primeinfobase के डेटा के आधार पर बताया गया है कि दिग्गज निवेशक आशीष धवन लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। FY27 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच उनका स्टॉक पोर्टफोलियो लगभग 40% बढ़कर ₹2,718 करोड़ हो गया। 30 जून तक धवन की टॉप तीन होल्डिंग्स में रेलिगेयर एंटरप्राइजेज, M&M फाइनेंशियल सर्विसेज और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल थे। इस तिमाही के दौरान उन्होंने रेलिगेयर एंटरप्राइजेज, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, IIFL फाइनेंस, क्वेस्स कॉर्प और ब्लूसप्रिंग एंटरप्राइजेज में हिस्सेदारी बढ़ाई।
आशीष कचोलिया
इसके अलावा, आशीष कचोलिया का पोर्टफोलियो वैल्यू भी करीब 40% बढ़ा है। FY27 की जून तिमाही में आशीष कचोलिया के पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़कर ₹1,934 करोड़ हो गई। शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक, नॉलेज मरीन और सफारी इंडस्ट्रीज उनकी टॉप तीन होल्डिंग्स थीं। हालांकि, उन्होंने इस दौरान किसी भी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी नहीं बढ़ाई। इस दौरान उन्होंने बीटा ड्रग्स, फाइनोटेक्स केमिकल, यशो इंडस्ट्रीज, जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज, SG फिनसर्व और वालचंदनगर इंडस्ट्रीज में अपनी हिस्सेदारी कम कर दी है।
हेमेंद्र कोठारी
इस दौरान, हेमेंद्र कोठारी का पोर्टफोलियो लगभग 38% बढ़कर 6,170 करोड़ रुपये हो गया। एल्काइल एमाइन्स केमिकल्स, सोनाटा सॉफ्टवेयर और EIH एसोसिएटेड होटल्स उनकी प्रमुख होल्डिंग्स में शामिल हैं।
विजय केडिया
विजय केडिया के पोर्टफोलियो की वैल्यू में भी उछाल आया। तिमाही के दौरान यह 36% से अधिक बढ़कर 30 जून 2026 तक 1,219 करोड़ रुपये हो गई। उन्होंने वैभव ग्लोबल, वेबसोल एनर्जी सिस्टम और ईमको एलेकॉन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई जबकि ग्लोबल वेक्ट्रा हेलिकॉर्प में अपनी हिस्सेदारी कम की।
आकाश भंसाली
दिग्गज निवेशक आकाश भंसाली के पोर्टफोलियो की वैल्यू पहली तिमाही में 30% बढ़कर 7,501 करोड़ रुपये हो गई। गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, लॉरस लैब्स और पेटीएम की पेरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस उनकी टॉप तीन होल्डिंग्स में शामिल हैं। पहली तिमाही के दौरान, भंसाली ने ग्रीनलाम इंडस्ट्रीज, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, दिलीप बिल्डकॉन और सनफ्लैग आयरन एंड स्टील के और शेयर खरीदे। उन्होंने श्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर और वेल्सपन लिविंग में अपनी हिस्सेदारी कम की।
इसके अलावा मुकुल अग्रवाल के पोर्टफोलियो की वैल्यू लगभग 28% बढ़कर 6,029 करोड़ रुपये हो गई जबकि नेमिष शाह का पोर्टफोलियो 20%, मधुसूदन केला का 34%, अनिल कुमार गोयल का 17% और राधाकिशन दमानी का पोर्टफोलियो 11.5% बढ़ा।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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