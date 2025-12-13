हाई से 75% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा यह शेयर, ₹65 से भी कम है भाव
Naman In-Store (India) Limited share: शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया के पोर्टफोलियो में कई ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। ऐसा ही एक स्टॉक नमन इन-स्टोर (इंडिया) लिमिटेड है। पेनी कैटेगरी के इस शेयर ने लॉन्ग टर्म में निवेशकों को बंपर मुनाफा दिया है लेकिन अब डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है।
शेयर की कीमत
नमन इन-स्टोर (इंडिया) लिमिटेड शेयर की बात करें तो अप्रैल 2024 में लिस्टिंग के समय इसका भाव करीब 115 रुपये था, जो अब 62.95 रुपये पर है। शुक्रवार को शेयर 2.36% बढ़कर बंद हुआ। यह शेयर अपने ऑल टाइम हाई 257 रुपये से करीब 75% नीचे ट्रेड कर रहा है। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 181.90 रुपये है। वहीं, शेयर के 52 हफ्ते का लो 55.75 रुपये है।
दिग्गज निवेशक का दांव
मार्च 2025 तिमाही की शेयरहोल्डिंग के अनुसार आशीष कचोलिया ने कंपनी में 8.3% हिस्सेदारी खरीदी थी, जिसकी उस समय वैल्यू करीब 9.3 करोड़ रुपये थी। हालांकि शेयर की कीमत गिरने के कारण अब इस हिस्सेदारी की वैल्यू घटकर लगभग 6.5 करोड़ रुपये रह गई है। कंपनी की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी। यह कंपनी रिटेल फर्नीचर और फिटिंग सॉल्यूशंस के कारोबार में सक्रिय है और ऑफिस, ब्यूटी सैलून, छोटे किचन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और सुपरमार्केट्स के लिए मॉड्यूलर फर्नीचर और शेल्विंग सिस्टम बनाती है। कंपनी के वित्तीय आंकड़ों पर नजर डालें तो बिक्री में तेज बढ़ोतरी देखने को मिली है।
वित्त वर्ष 2021 में जहां कंपनी की बिक्री 13 करोड़ रुपये थी। वहीं वित्त वर्ष 2025 में यह बढ़कर 156 करोड़ रुपये हो गई। एबिटा भी FY21 के 1 करोड़ रुपये से बढ़कर FY25 में 15 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। कंपनी FY21 में घाटे में थी लेकिन FY25 में 6 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया। शेयर को लेकर एक बड़ा जोखिम यह है कि यह NSE के SME प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड है, जहां लिक्विडिटी की समस्या, लॉट ट्रेडिंग और कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव का खतरा ज्यादा रहता है। इसलिए निवेशकों को इसमें निवेश से पहले सावधानी बरतने की जरूरत है।