दिग्गज निवेशक के दांव वाले शेयर ने दिखाया दम, 52 हफ्ते के हाई पर पहुंचा भाव

Ashish kacholia smallcap stock: एक साल से भी कम समय में मल्टीबैगर रिटर्न देने वाले शेयर- शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स एक बार फिर से डिमांड में हैं। यह शेयर बुधवार के कारोबार में बीएसई पर 4 प्रतिशत की बढ़त के साथ ₹2316.55 के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया। यह इस शेयर के 52 हफ्ते का हाई भी है। बता दें कि स्मॉलकैप कंपनी के शेयर पिछले एक महीने में 45 प्रतिशत चढ़ चुके हैं।

दिग्गज निवेशक का दांव बता दें कि दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया के पास शैली में 3 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी है। शेयरहोल्डिंग पैटर्न के आंकड़ों से पता चलता है कि जून 2025 तिमाही के अंत तक आशीष कचोलिया के पास शैली के 1.48 मिलियन शेयर या 3.22 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।

स्मॉलकैप वर्ल्ड फंड ने शैली में हिस्सेदारी खरीदी हाल ही में स्मॉलकैप वर्ल्ड फंड ने शैली के 768,179 शेयर या 1.67 प्रतिशत हिस्सेदारी ₹1925 प्रति शेयर की औसत कीमत पर खरीदी। इस लेन-देन के बाद, कंपनी में स्मॉलकैप वर्ल्ड फंड की हिस्सेदारी 3.81 प्रतिशत से बढ़कर 5.48 प्रतिशत हो गई।

शैली द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को बताया गया-लाइटहाउस इंडिया फंड III लिमिटेड ने 20 अगस्त, 2025 को ओपन मार्केट के माध्यम से कंपनी में 1.1 मिलियन शेयर बेचे, जो कंपनी में 2.4 प्रतिशत हिस्सेदारी के बराबर है। इसके बाद लाइटहाउस इंडिया फंड III लिमिटेड की शैली में हिस्सेदारी 5.57 प्रतिशत से घटकर 3.17 प्रतिशत हो गई।