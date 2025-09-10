Ashish kacholia smallcap stock shaily engineering plastics zooms 45 percent in 1 month check detail दिग्गज निवेशक के दांव वाले शेयर ने दिखाया दम, 52 हफ्ते के हाई पर पहुंचा भाव, Business Hindi News - Hindustan
मल्टीबैगर रिटर्न देने वाले शेयर- शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स एक बार फिर से डिमांड में हैं। यह शेयर बुधवार के कारोबार में बीएसई पर 4 प्रतिशत की बढ़त के साथ ₹2316.55 के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया। बता दें कि स्मॉलकैप कंपनी के शेयर पिछले एक महीने में 45 प्रतिशत चढ़ चुके हैं।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 01:58 PM
Ashish kacholia smallcap stock: एक साल से भी कम समय में मल्टीबैगर रिटर्न देने वाले शेयर- शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स एक बार फिर से डिमांड में हैं। यह शेयर बुधवार के कारोबार में बीएसई पर 4 प्रतिशत की बढ़त के साथ ₹2316.55 के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया। यह इस शेयर के 52 हफ्ते का हाई भी है। बता दें कि स्मॉलकैप कंपनी के शेयर पिछले एक महीने में 45 प्रतिशत चढ़ चुके हैं।

दिग्गज निवेशक का दांव

बता दें कि दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया के पास शैली में 3 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी है। शेयरहोल्डिंग पैटर्न के आंकड़ों से पता चलता है कि जून 2025 तिमाही के अंत तक आशीष कचोलिया के पास शैली के 1.48 मिलियन शेयर या 3.22 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।

स्मॉलकैप वर्ल्ड फंड ने शैली में हिस्सेदारी खरीदी

हाल ही में स्मॉलकैप वर्ल्ड फंड ने शैली के 768,179 शेयर या 1.67 प्रतिशत हिस्सेदारी ₹1925 प्रति शेयर की औसत कीमत पर खरीदी। इस लेन-देन के बाद, कंपनी में स्मॉलकैप वर्ल्ड फंड की हिस्सेदारी 3.81 प्रतिशत से बढ़कर 5.48 प्रतिशत हो गई।

शैली द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को बताया गया-लाइटहाउस इंडिया फंड III लिमिटेड ने 20 अगस्त, 2025 को ओपन मार्केट के माध्यम से कंपनी में 1.1 मिलियन शेयर बेचे, जो कंपनी में 2.4 प्रतिशत हिस्सेदारी के बराबर है। इसके बाद लाइटहाउस इंडिया फंड III लिमिटेड की शैली में हिस्सेदारी 5.57 प्रतिशत से घटकर 3.17 प्रतिशत हो गई।

कैसे रहे तिमाही नतीजे

अप्रैल से जून 2025 तिमाही में शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स ने साल-दर-साल (Y-o-Y) 38 प्रतिशत की मजबूत राजस्व वृद्धि दर्ज की, जो ₹247 करोड़ रही। वहीं, एबिटा मार्जिन 840 आधार अंकों (बीपीएस) बढ़कर 28.5 प्रतिशत हो गया। इस वृद्धि का श्रेय कंपनी के हेल्थकेयर सेगमेंट में बेहतर प्रदर्शन को दिया जा सकता है, जो साल-दर-साल 181 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹77 करोड़ रहा। कंपनी समूह मुख्य रूप से प्लास्टिक और अन्य घटकों के इंजेक्शन मोल्ड के व्यवसाय में सक्रिय है। एक मजबूत पाइपलाइन, विस्तारित क्षमता, विविध प्लेटफॉर्म और वैश्विक परिचालन शैली के पॉजिटिव प्वाइंट हैं। कंपनी अगले कुछ वर्षों में सालाना 25 प्रतिशत से अधिक की राजस्व वृद्धि दर्ज करने की स्थिति में है।

