बड़े ऑर्डर के बाद गुरुवार को इस शेयर पर रहेगी नजर, दिग्गज निवेशक का भी है दांव

बुधवार को गणेश चतुर्थी के मौके पर शेयर बाजार बंद था लेकिन अब गुरुवार को एक बार फिर हलचल होने की आशंका है। इस माहौल के बीच जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज के शेयर भी फोकस में रहेंगे। ये हम इसलिए कह रह हैं क्योंकि कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 01:36 PM
Ashish kacholia portfolio: ट्रंप टैरिफ का असर अब भारत के शेयर बाजार पर भी दिखने लगा है। वैसे तो सप्ताह के तीसरे दिन यानी बुधवार को गणेश चतुर्थी के मौके पर शेयर बाजार बंद था लेकिन अब गुरुवार को एक बार फिर हलचल होने की आशंका है। इस माहौल के बीच जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज के शेयर भी फोकस में रहेंगे। ये हम इसलिए कह रह हैं क्योंकि कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है।

क्या है डिटेल

जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज ने कहा कि उसने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ एक समझौता किया है। समझौते की शर्तों के अनुसार जैगल, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक द्वारा संदर्भित कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए प्रीपेड पेमेंट इक्युपमेंट प्लेटफॉर्म जैसी अपनी पेशकशें उपलब्ध कराकर एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में कार्य करेगा। जैगल प्रीपेड ने 27 अगस्त को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की समयावधि 5 वर्ष है।

दिग्गज निवेशक का दांव

जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज, आशीष कचोलिया का पोर्टफोलियो स्टॉक है क्योंकि इस दिग्गज निवेशक की कंपनी में 2.24% हिस्सेदारी है। शेयरहोल्डिंग पैटर्न के अनुसार आशीष कचोलिया के पास जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड के 30,03,356 शेयर हैं, जो जून 2025 तक कंपनी में 2.24% इक्विटी हिस्सेदारी के बराबर है। कचोलिया ने जनवरी-मार्च 2025 तिमाही के दौरान कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई थी। दिसंबर 2024 तक उनके पास 29,03,356 शेयर या 2.16% हिस्सेदारी थी। जानकारी के मुताबिक मार्च तिमाही के दौरान आशीष कचोलिया ने 1 लाख अतिरिक्त शेयर खरीदे, जिससे उनकी हिस्सेदारी 0.08% बढ़कर 2.24% हो गई। जून 2025 तिमाही तक उनकी हिस्सेदारी अपरिवर्तित रही। पैटर्न के अनुसार कंपनी में प्रमोटरों की हिस्सेदारी 44.20% है, जबकि सार्वजनिक शेयरधारकों के पास आईटी सेवा फर्म में 55.80% हिस्सेदारी है।

शेयर परफॉर्मेंस

मंगलवार को बीएसई पर जैगल प्रीपेड के शेयर की कीमत 3.69% गिरकर 396.75 रुपए प्रति शेयर पर बंद हुई। वहीं, बुधवार को बाजार बंद रहा। अब जैगल प्रीपेड के शेयर मूल्य में एक महीने में 3% की वृद्धि हुई और तीन महीनों में 6% की गिरावट आई है। स्मॉलकैप स्टॉक में छह महीनों में 10% की तेजी आई है जबकि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर इसमें 27% की गिरावट आई है। पिछले एक वर्ष में, जैगल प्रीपेड के शेयरों में 10% से अधिक की वृद्धि हुई है।

