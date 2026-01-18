Hindustan Hindi News
आशीष कचोलिया के पास हैं 3 करोड़ से ज्यादा शेयर, ₹22 है भाव, अब कंपनी का बड़ा ऐलान

संक्षेप:

कंपनी ने यह जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को दी है। फिनोटेक्स केमिकल्स के मुताबिक, ये शेयर नॉन-प्रमोटर कैटेगरी के निवेशकों को प्रेफरेंशियल बेसिस पर दिए गए हैं, जिससे कंपनी के इक्विटी स्ट्रक्चर में बदलाव देखने को मिलेगा।

Jan 18, 2026 05:54 pm IST
Ashish Kacholia Portfolio Stock: फिनोटेक्स केमिकल्स (Fineotex Chemical) के शेयर सोमवार, 19 जनवरी 2026 को शेयर बाजार के निवेशकों के रडार पर रहेंगे। इसकी वजह है कंपनी के बोर्ड का बड़ा फैसला, जिसमें 50 लाख इक्विटी शेयरों के आवंटन को मंजूरी दी गई है। यह आवंटन पहले जारी किए गए शेयर वारंट्स के कन्वर्ज़न के बाद किया गया है। कंपनी ने यह जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को दी है। फिनोटेक्स केमिकल्स के मुताबिक, ये शेयर नॉन-प्रमोटर कैटेगरी के निवेशकों को प्रेफरेंशियल बेसिस पर दिए गए हैं, जिससे कंपनी के इक्विटी स्ट्रक्चर में बदलाव देखने को मिलेगा।

कंपनी ने क्या कहा?

कंपनी ने बताया कि 1 रुपये फेस वैल्यू वाले 50 लाख इक्विटी शेयर ₹38.74 प्रति शेयर की कीमत पर अलॉट किए गए हैं। यह अलॉटमेंट 5 लाख वारंट्स के कन्वर्ज़न के बाद हुआ है, जिन्हें पहले ₹387.40 प्रति वारंट के भाव पर जारी किया गया था। NSE को दी गई फाइलिंग में फिनोटेक्स केमिकल्स ने कहा कि वारंट होल्डर्स से ₹14.52 करोड़ की शेष राशि मिलने के बाद यह प्रक्रिया पूरी की गई। यह कदम कंपनी की फंड रेजिंग और भविष्य की ग्रोथ योजनाओं के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

आशीष कचोलिया की भी हिस्सेदारी

इस खबर के साथ ही निवेशकों की नजर दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया की हिस्सेदारी पर भी है। NSE के शेयरहोल्डिंग डेटा के मुताबिक, 21 नवंबर 2025 तक आशीष कचोलिया के पास फिनोटेक्स केमिकल्स के 3,00,05,680 शेयर हैं, यानी 3 करोड़ से ज्यादा शेयर। यह कंपनी में 2.59% हिस्सेदारी के बराबर है। आशीष कचोलिया को शेयर बाजार का अनुभवी निवेशक माना जाता है, इसलिए उनके पोर्टफोलियो में शामिल स्टॉक्स पर बाजार खास नजर रखता है।

कंपनी के शेयरों के हाल

शेयर प्राइस की बात करें तो शुक्रवार को फिनोटेक्स केमिकल्स का शेयर 0.84% की तेजी के साथ ₹22.93 पर बंद हुआ। हालांकि लंबी अवधि में शेयर ने अच्छा रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में 268% से ज्यादा रिटर्न देने के बावजूद, शेयर ने पिछले 1 साल में 27.51% की गिरावट देखी है। स्टॉक का 52-वीक हाई ₹35.79 और 52-वीक लो ₹20.70 रहा है। फिलहाल कंपनी का मार्केट कैप ₹2,627 करोड़ के आसपास है। अब निवेशकों की नजर इस बात पर होगी कि सोमवार को यह खबर शेयर की चाल को किस दिशा में ले जाती है।

