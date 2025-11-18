Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Ashish kacholia portfolio Faze Three Share surges 11 percent today
आशीष कचोलिया का है इस कंपनी का बड़ा दांव, शेयर खरीदने की मची लूट, 11% चढ़ा भाव

आशीष कचोलिया का है इस कंपनी का बड़ा दांव, शेयर खरीदने की मची लूट, 11% चढ़ा भाव

Faze Three Share: घरेलू कपड़ा उत्पादों के प्रमुख निर्माताओं में से एक फेज थ्री के शेयरों में मंगलवार, 18 नवंबर को 11% की तेजी आई और यह आठ हफ्तों के उच्चतम स्तर ₹565 प्रति शेयर पर पहुंच गया था।

Tue, 18 Nov 2025 04:16 PMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Faze Three Share: घरेलू कपड़ा उत्पादों के प्रमुख निर्माताओं में से एक फेज थ्री के शेयरों में मंगलवार, 18 नवंबर को 11% की तेजी आई और यह आठ हफ्तों के उच्चतम स्तर ₹565 प्रति शेयर पर पहुंच गया था। दोपहर 2 बजे तक, बीएसई और एनएसई दोनों पर फेज़ थ्री के कुल 5.42 लाख शेयरों का लेन-देन हो चुका था। हाल के हफ्तों में दलाल स्ट्रीट पर कपड़ा शेयरों में खरीदारी की दिलचस्पी बढ़ी है क्योंकि उम्मीदें बढ़ रही हैं कि भारत और अमेरिका जल्द ही व्यापार समझौते को अंतिम रूप दे सकते हैं।

ट्रंप टैरिफ का हुआ था असर

पिछले हफ्ते की शुरुआत में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया था कि भारत पर टैरिफ में 'काफी कमी' की जाएगी। मिंट ने पहली बार 22 सितंबर को बताया था कि भारत पर अमेरिकी टैरिफ वर्तमान में लागू 50% से घटाकर 15-16% किया जा सकता है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से अटका व्यापार समझौता बेहतर सौदे की ओर बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि भारत कथित तौर पर रूस से कच्चे तेल के आयात को कम करने पर सहमत हो गया है और अपने बाजारों में अधिक गैर-आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) अमेरिकी मक्का और सोयामील की भी अनुमति दे सकता है। बता दें कि अगस्त में अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद कपड़ा स्टॉक में सबसे अधिक गिरावट आई थी, और उच्च शुल्कों का असर अमेरिका को भारतीय निर्यात पर पहले से ही दिखाई दे रहा था। सितंबर के व्यापार आंकड़ों से पता चलता है कि सितंबर 2025 में भारत का कपड़ा और परिधान निर्यात 10.34% गिर गया।

क्या है डिटेल

लेटेस्ट उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 2024 में, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के कुल परिधान आयात का लगभग 6% हिस्सा होगा, जो अमेरिका के 80 बिलियन डॉलर के आयात बिल में से लगभग 4.8 बिलियन डॉलर के निर्यात के बराबर होगा, और भारत के समग्र परिधान निर्यात में 33% का योगदान देगा। इसके अलावा, भारत ने अमेरिका को 5.2 अरब डॉलर मूल्य के वस्त्र निर्यात किए, जिससे परिधान और वस्त्र निर्यात का संयुक्त योग लगभग 10 अरब डॉलर हो गया। यह क्षेत्र भारत में दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता भी है, जो 4.5 करोड़ से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है और राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 2% और कुल निर्यात में 12% का योगदान देता है। अमेरिका फेज थ्री के लिए प्रमुख निर्यात बाजारों में से एक है, कंपनी अपना 90% राजस्व अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय क्षेत्र को निर्यात से प्राप्त करती है।

आशीष कचोलिया के पास 5.42% हिस्सेदारी

दलाल स्ट्रीट के 'बिग व्हेल' कहे जाने वाले आशीष कचोलिया के पास सितंबर तिमाही के अंत में फेज थ्री में 5.42% हिस्सेदारी थी। ट्रेंडलाइन के शेयरधारिता आंकड़ों के अनुसार, वह सितंबर 2021 से कंपनी में हिस्सेदारी बनाए हुए हैं। अधिकांश हिस्सेदारी प्रमोटरों के पास है, जो 58% है, इसके बाद सामान्य शेयरधारकों के पास 40.7% हिस्सेदारी है। बता दें कि फेज थ्री हाई क्वालिटी वाले, उच्च-स्तरीय घरेलू वस्त्र उत्पादों के निर्माण और निर्यात में संलग्न है और दुनिया भर के शीर्ष खुदरा विक्रेताओं को आपूर्ति करता है। यह एक विविध उत्पाद श्रृंखला प्रदान करता है, जिसके मुख्य उत्पादों में बाथमैट, बाथ रग्स, चेयर पैड्स, कंबल, गलीचे, थ्रो, फ्लोर कवरिंग, बेडस्प्रेड, आँगन मैट और सीट कवर शामिल हैं।

