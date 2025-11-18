आशीष कचोलिया का है इस कंपनी का बड़ा दांव, शेयर खरीदने की मची लूट, 11% चढ़ा भाव

संक्षेप: Faze Three Share: घरेलू कपड़ा उत्पादों के प्रमुख निर्माताओं में से एक फेज थ्री के शेयरों में मंगलवार, 18 नवंबर को 11% की तेजी आई और यह आठ हफ्तों के उच्चतम स्तर ₹565 प्रति शेयर पर पहुंच गया था।

Faze Three Share: घरेलू कपड़ा उत्पादों के प्रमुख निर्माताओं में से एक फेज थ्री के शेयरों में मंगलवार, 18 नवंबर को 11% की तेजी आई और यह आठ हफ्तों के उच्चतम स्तर ₹565 प्रति शेयर पर पहुंच गया था। दोपहर 2 बजे तक, बीएसई और एनएसई दोनों पर फेज़ थ्री के कुल 5.42 लाख शेयरों का लेन-देन हो चुका था। हाल के हफ्तों में दलाल स्ट्रीट पर कपड़ा शेयरों में खरीदारी की दिलचस्पी बढ़ी है क्योंकि उम्मीदें बढ़ रही हैं कि भारत और अमेरिका जल्द ही व्यापार समझौते को अंतिम रूप दे सकते हैं।

ट्रंप टैरिफ का हुआ था असर पिछले हफ्ते की शुरुआत में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया था कि भारत पर टैरिफ में 'काफी कमी' की जाएगी। मिंट ने पहली बार 22 सितंबर को बताया था कि भारत पर अमेरिकी टैरिफ वर्तमान में लागू 50% से घटाकर 15-16% किया जा सकता है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से अटका व्यापार समझौता बेहतर सौदे की ओर बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि भारत कथित तौर पर रूस से कच्चे तेल के आयात को कम करने पर सहमत हो गया है और अपने बाजारों में अधिक गैर-आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) अमेरिकी मक्का और सोयामील की भी अनुमति दे सकता है। बता दें कि अगस्त में अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद कपड़ा स्टॉक में सबसे अधिक गिरावट आई थी, और उच्च शुल्कों का असर अमेरिका को भारतीय निर्यात पर पहले से ही दिखाई दे रहा था। सितंबर के व्यापार आंकड़ों से पता चलता है कि सितंबर 2025 में भारत का कपड़ा और परिधान निर्यात 10.34% गिर गया।

क्या है डिटेल लेटेस्ट उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 2024 में, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के कुल परिधान आयात का लगभग 6% हिस्सा होगा, जो अमेरिका के 80 बिलियन डॉलर के आयात बिल में से लगभग 4.8 बिलियन डॉलर के निर्यात के बराबर होगा, और भारत के समग्र परिधान निर्यात में 33% का योगदान देगा। इसके अलावा, भारत ने अमेरिका को 5.2 अरब डॉलर मूल्य के वस्त्र निर्यात किए, जिससे परिधान और वस्त्र निर्यात का संयुक्त योग लगभग 10 अरब डॉलर हो गया। यह क्षेत्र भारत में दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता भी है, जो 4.5 करोड़ से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है और राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 2% और कुल निर्यात में 12% का योगदान देता है। अमेरिका फेज थ्री के लिए प्रमुख निर्यात बाजारों में से एक है, कंपनी अपना 90% राजस्व अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय क्षेत्र को निर्यात से प्राप्त करती है।