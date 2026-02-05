Hindustan Hindi News
ट्रेड डील की खबर से लगातार लग रहा इस शेयर में अपर सर्किट, 650% तक चढ़ गया है शेयर

ट्रेड डील की खबर से लगातार लग रहा इस शेयर में अपर सर्किट, 650% तक चढ़ गया है शेयर

संक्षेप:

बीते तीन कारोबारी सत्रों में स्टॉक कुल मिलाकर 47% तक उछल चुका है, जिससे इसका एक साल का रिटर्न 27% और पांच साल का रिटर्न करीब 650% तक पहुंच गया है।

Feb 05, 2026 02:38 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Ashish Kacholia portfolio: होम टेक्सटाइल उत्पाद बनाने वाली कंपनी फेज थ्री (Faze Three) के शेयरों में गुरुवार, 5 फरवरी को भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली। लगातार दो दिन अपर सर्किट लगने के बाद भी निवेशकों का उत्साह कम नहीं हुआ और शेयर करीब 2% चढ़कर ₹540.40 के स्तर पर पहुंच गया, जो इसका दो महीने का उच्चतम स्तर है। इससे पहले बुधवार को शेयर ने लगातार दूसरी बार 20% का अपर सर्किट लगाया था। बीते तीन कारोबारी सत्रों में स्टॉक कुल मिलाकर 47% तक उछल चुका है, जिससे इसका एक साल का रिटर्न 27% और पांच साल का रिटर्न करीब 650% तक पहुंच गया है।

शेयरों में तेजी की वजह

दरअसल, इस तेजी की बड़ी वजह भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर बनी सकारात्मकता है। बीते कुछ महीनों से टेक्सटाइल सेक्टर दबाव में था, क्योंकि अमेरिका ने भारतीय टेक्सटाइल उत्पादों पर 50% तक का भारी टैरिफ लगा दिया था। इससे मांग और मुनाफे दोनों पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही थी। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद तस्वीर बदलती दिख रही है। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर टैरिफ घटाकर 18% कर दिया है, जिससे भारतीय टेक्सटाइल कंपनियों को बड़ी राहत मिली है और वे चीन, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों की तुलना में ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन गई हैं।

ये भी है वजह

फेज थ्री के लिए यह खबर और भी खास है, क्योंकि कंपनी की करीब 90% कमाई अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप को होने वाले निर्यात से आती है। कंपनी के हालिया एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक, ये बाजार उसके बिजनेस के लिए बेहद अहम हैं। भारत वैसे भी दुनिया के बड़े टेक्सटाइल निर्यातकों में शामिल है और वैश्विक टेक्सटाइल व अपैरल एक्सपोर्ट में उसकी हिस्सेदारी करीब 4% है। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन भारतीय टेक्सटाइल के सबसे बड़े खरीदार हैं और इन तीनों के साथ भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) या द्विपक्षीय व्यापार समझौते भी मौजूद हैं, जिससे सेक्टर को आगे और फायदा मिलने की उम्मीद है।

शेयरों के हाल

निवेशकों का भरोसा इस बात से भी झलकता है कि दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया की कंपनी में हिस्सेदारी है। दिसंबर तिमाही के अंत तक कचोलिया के पास फेज थ्री के 5.42% शेयर थे और वे सितंबर 2021 से इसमें निवेश बनाए हुए हैं। कंपनी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है, जो करीब 58% है, जबकि आम शेयरधारकों के पास लगभग 40.7% हिस्सा है। फेज थ्री दुनिया भर के बड़े रिटेलर्स को बाथमैट, रग्स, ब्लैंकेट, बेडस्प्रेड, फ्लोर कवरिंग और सीट कवर जैसे हाई-एंड होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स सप्लाई करती है। मौजूदा माहौल में निवेशक इस स्टॉक को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं।

