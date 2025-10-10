दिग्गज निवेशक ने इस कंपनी के 1.12 लाख शेयर खरीदे, खबर के बीच 5% उछल गया भाव

आशीष कचोलिया से जुड़ी बंगाल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट ने ओपन मार्केट में एक कंपनी के 1.12 लाख शेयर खरीदे हैं। इस कंपनी का नाम टेकएरा इंजीनियरिंग इंडिया है। इसके शेयर शुक्रवार एनएसई पर 5% बढ़कर 273.55 रुपये के अपर सर्किट पर पहुंच गए।

शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया अकसर अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करते रहते हैं। कभी शेयरों की खरीदारी करते हैं तो कभी बेचकर मुनाफावसूली कर लेते हैं। अब आशीष कचोलिया से जुड़ी बंगाल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट ने ओपन मार्केट में एक कंपनी के 1.12 लाख शेयर खरीदे हैं। इस कंपनी का नाम टेकएरा इंजीनियरिंग इंडिया है। कंपनी के शेयर में शुक्रवार को जबरदस्त खरीदारी देखी गई।

शेयर का परफॉर्मेंस टेकएरा इंजीनियरिंग इंडिया के शेयर शुक्रवार, 10 अक्टूबर को एनएसई पर 5% बढ़कर 273.55 रुपये के अपर सर्किट पर पहुंच गए। पिछले तीन महीनों में इस शेयर में 40% की तेजी आई है। पिछले महीने में 50% और पिछले एक साल में 63% की वृद्धि हुई है। 3 अक्टूबर, 2024 को 82 रुपये के इश्यू प्राइस पर सूचीबद्ध होने के बाद से शेयर में 233% की वृद्धि हुई है। पिछले पांच सत्रों में इसमें 16% की वृद्धि हुई है।

कंपनी के बारे में एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों के लिए सटीक टूलींग, ऑटोमेशन सिस्टम और कलपुर्जों का डिजाइन और निर्माण करने वाली यह कंपनी, विमान निर्माण और मेंटेनेंस के लिए असेंबली टूल्स, जिग्स, फिक्स्चर, एमआरओ टूलींग और ग्राउंड सपोर्ट उपकरण की आपूर्ति में अहम भूमिका निभाती है। टेकएरा इंजीनियरिंग के शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 42.25 फीसदी हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 57.75 फीसदी की है।

आशीष कचोलिया को जैन रिसोर्स से तगड़ा रिटर्न आशीष कचोलिया के पोर्टफोलियो के स्टॉक जैन रिसोर्स रीसाइक्लिंग लिमिटेड में उनका निवेश सिर्फ सात महीनों में करीब 156% बढ़ा दिया है। कचोलिया ने अपनी निवेश कंपनी बंगाल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स के जरिए इस साल 13 मार्च 2025 को कंपनी में ₹50 करोड़ का निवेश किया था। उन्होंने उस समय 7.83 लाख शेयर खरीदे थे, जिनकी औसत कीमत ₹638.28 प्रति शेयर थी। बाद में कंपनी ने 1:5 के अनुपात में स्प्लिट की घोषणा की, जो 27 मार्च 2025 से प्रभावी हुई। इसके बाद उनके पास शेयरों की संख्या बढ़कर 39.17 लाख हो गई और औसत लागत घटकर ₹126.75 प्रति शेयर रह गई।