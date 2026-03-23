आशीष कचोलिया ने इस कंपनी के बेच दिए 1.8 लाख शेयर, अब कल निवेशकों की रहेगी नजर
शेयर बाजार में इस खबर ने निवेशकों का ध्यान खींचा, क्योंकि कचोलिया को माइक्रोकैप कंपनियों में शुरुआती निवेश के लिए जाना जाता है। कंपनी के शेयर आज 5 पर्सेंट तक गिरकर 216.80 रुपये पर बंद हुए हैं।
Brand Concepts bulk deal: मशहूर निवेशक आशीष कचोलिया ने सोमवार को एक अहम फैसला लेते हुए फैशन रिटेल कंपनी ब्रांड कॉन्सेप्ट्स में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी। यह सौदा करीब 3.9 करोड़ रुपये का रहा, जो एक बल्क डील के जरिए पूरा हुआ। शेयर बाजार में इस खबर ने निवेशकों का ध्यान खींचा, क्योंकि कचोलिया को माइक्रोकैप कंपनियों में शुरुआती निवेश के लिए जाना जाता है। कंपनी के शेयर आज 5 पर्सेंट तक गिरकर 216.80 रुपये पर बंद हुए हैं।
कौन है खरीदार
इस डील में खरीदार के रूप में सूर्यवंशी कमोट्रेड प्राइवेट लिमिटेड सामने आई, जो कोलकाता की एक अनलिस्टेड कमोडिटी ट्रेडिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। कंपनी ने कचोलिया द्वारा बेचे गए सभी शेयर खरीद लिए, जिससे अब ब्रांड कॉन्सेप्ट्स में उनकी पूरी एंट्री हो गई है। इस तरह के सौदे अक्सर बाजार में नई रणनीति या निवेश बदलाव का संकेत देते हैं।
कचोलिया ने करीब 1.8 लाख शेयर बेचे
जानकारी के मुताबिक, कचोलिया ने करीब 1.8 लाख शेयर बेचे, जो कंपनी की कुल इक्विटी का 1.44% हिस्सा था। ये शेयर 217 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बेचे गए, जो पिछले शुक्रवार को बीएसई पर बंद हुए 228.90 रुपये के मुकाबले लगभग 5% कम है। यानी यह सौदा डिस्काउंट पर किया गया, जो अक्सर जल्दी एग्जिट लेने के संकेत देता है।
कंपनी का कारोबार
अगर कंपनी की बात करें तो ब्रांड कॉन्सेप्ट्स फैशन रिटेल सेक्टर में काम करती है और खास तौर पर ट्रैवल गियर, हैंडबैग्स और लाइफस्टाइल एक्सेसरीज के क्यूरेशन पर फोकस करती है। हालांकि पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों में करीब 36% की गिरावट आई है, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ी है। यही वजह हो सकती है कि कचोलिया ने इस स्टॉक से पूरी तरह बाहर निकलने का फैसला लिया।
क्या कहते हैं जानकार
मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि किसी बड़े निवेशक का पूरी तरह एग्जिट लेना छोटे निवेशकों के लिए एक संकेत हो सकता है, लेकिन हर बार ऐसा जरूरी नहीं कि कंपनी के फंडामेंटल खराब ही हों। निवेशकों को ऐसे मामलों में घबराने के बजाय कंपनी के बिजनेस, फाइनेंशियल्स और भविष्य की संभावनाओं को ध्यान से समझकर ही कोई फैसला लेना चाहिए।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
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