आशीष कचोलिया ने इस डिफेंस कंपनी के खरीद डाले 1.12 लाख शेयर, 233% तक चढ़ा भाव

TechEra India Share: एयरोस्पेस इंजीनियरिंग कंपनी टेकएरा इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड के शेयर लगातार चर्चा में हैं। कंपनी के शेयर में बीते शुक्रवार को 5% का अपर सर्किट लगा है और यह ₹273.55 तक पहुंच गया। शेयरों में इस तेजी के पीछे एक बड़ी वजह है। दरअसल, दिग्गज निवेशक आशिष कचोलिया से जुड़ी फर्म बंगाल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट की बड़ी खरीदारी की है। आशीष कचोलिया से जुड़ी बंगाल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट ने ओपन मार्केट लेनदेन के जरिए से 1.12 लाख शेयर खरीदे हैं।

233% तक चढ़ गया है शेयर टेकएरा के शेयरों में यह तेजी कंपनी की अक्टूबर लिस्टिंग के बाद से लगातार बनी हुई है। कंपनी ने 3 अक्टूबर 2024 को ₹82 प्रति शेयर के इश्यू प्राइस पर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग की थी और महज एक साल में शेयर ने 233% रिटर्न दिया है।

कंपनी का कारोबार टेकएरा इंजीनियरिंग इंडिया एयरोस्पेस, डिफेंस और एविएशन सेक्टर के लिए प्रिसिशन टूलिंग, ऑटोमेशन सिस्टम्स, और एयरोस्पेस कंपोनेंट्स तैयार करती है। कंपनी जिग्स, फिक्स्चर्स, MRO उपकरण (मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल) तथा ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम्स बनाती है। सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ और आत्मनिर्भर भारत मुहिम के तहत यह कंपनी देश की रणनीतिक विनिर्माण क्षमता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रही है।