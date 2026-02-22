अशीष कचोलिया ने अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा यह स्टॉक, 1.23% हिस्सा खरीदा
दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया (Ashish Kacholia) ने अपने पोर्टफोलियो में अपोलो इंडस्ट्रीज लिमिटेड को जोड़ा है। दिसंबर तिमाही की शेयरहोल्डिंग के अनुसार कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 1 प्रतिशत से अधिक है। जानते हैं कि इस स्टॉक का प्रदर्शन कैसा रहा है?
कुल नेट वर्थ कितनी?
Trendlyne के डाटा के अनुसार गुजरात अपोलो इंडस्ट्रीज लिमिटेड में आशीष कचोलिया की कुल हिस्सेदारी 1.23 प्रतिशत है। मौजूदा समय में आशीष कचोलिया की होल्डिंग 50 कंपनियों में है। उनकी कुल नेट वर्थ 2518.40 करोड़ रुपये की है।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा रहा है?
Gujarat Apollo Industries Ltd के शेयर शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर 3.85 प्रतिशत की तेजी बाद बीएसई में 392.55 रुपये के लेवल पर पहुंच गए थे। पिछले एक साल में इस कंपनी के शेयरों की कीमतों में 29 प्रतिशत की तेजी आई है। Gujarat Apollo Industries Ltd का 52 वीक हाई 555 रुपये और 52 वीक लो लेवल 246.15 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 463 करोड़ रुपये का है।
दो साल में गुजरात अपोलो इंडस्ट्रीज के शेयरों का भाव 38 प्रतिशत और तीन साल में 105 प्रतिशत बढ़ा है। 10 साल में यह स्टॉक पोजीशनल निवेशकों को 224 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।
कंपनी की आर्थिक स्थिति कैसी?
Gujarat Apollo Industries Ltd का रेवन्यू दिसंबर तिमाही में 16.17 करोड़ रुपये रहा है। जोकि तिमाही दर तिमाही के आधार पर 25.45 प्रतिशत और सालाना आधार पर 159 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर में 7.79 करोड़ रुपये रहा है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में टैक्स भुगतान के पहले प्रॉफिट 68 लाख रुपये रहा है। वहीं, नेट प्रॉफिट इस दौरान 63 लाख रुपये रहा है।
कंपनी के नेट प्रॉफिट में तिमाही दर तिमाही के आधार पर 73 प्रतिशत की गिरावट आई है। सितंबर तिमाही के दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 2.34 करोड़ रुपये रहा था। वहीं, सालाना आधार कंपनी का नेट प्रॉफिट 72.96 प्रतिशत कम रहा है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।