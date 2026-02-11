420% बढ़ा रियल्टी कंपनी का मुनाफा, 15% से ज्यादा उछलकर 350 रुपये के पार पहुंच गए शेयर

संक्षेप: आशियाना हाउसिंग के शेयर बुधवार को 15% से ज्यादा चढ़कर 354.95 रुपये पर पहुंच गए हैं। चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में रियल एस्टेट कंपनी का मुनाफा 420 पर्सेंट बढ़ा है।

रियल एस्टेट कंपनी आशियाना हाउसिंग लिमिटेड के शेयर बुधवार को 15 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 354.95 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई के काफी करीब जा पहुंचे हैं। आशियाना हाउसिंग के शेयरों में यह तेजी, दिसंबर 2025 तिमाही के नतीजों के बाद आई है। चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में आशियाना हाउसिंग का मुनाफा 420 पर्सेंट बढ़ा है। कंपनी ने शेयरधारकों के लिए डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है।

रियल्टी कंपनी को 56 करोड़ रुपये से ज्यादा का मुनाफा

आशियाना हाउसिंग लिमिटेड को चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में 56.65 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। रियल्टी कंपनी का कंसॉलिडेटेड प्रॉफिट सालाना आधार पर 420 पर्सेंट बढ़ा है। आशियाना हाउसिंग को एक साल पहले की समान अवधि में 10.89 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। आशियाना हाउसिंग का रेवेन्यू दिसंबर 2025 तिमाही में सालाना आधार पर 167 पर्सेंट बढ़कर 373.35 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में रियल्टी कंपनी का रेवेन्यू 139.93 करोड़ रुपये था। अक्टूबर-दिसंबर 2025 तिमाही में आशियाना हाउसिंग का इबिट्डा 79.8 करोड़ रुपये रहा है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 23.89 करोड़ रुपये था। आशियाना हाउसिंग ने 31 मार्च 2026 को खत्म होने वाले वित्त वर्ष के लिए हर शेयर पर 1 रुपये का अंतरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है।

तिमाही में 357 यूनिट्स की बुकिंग

आशियाना हाउसिंग लिमिटेड (Ashiana Housing) ने बताया है कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के दौरान उसने 357 यूनिट्स की बुकिंग की है। कंपनी ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 307 यूनिट्स की बुकिंग की थी। वहीं, पिछले साल की समान अवधि के दौरान कंपनी ने 451 यूनिट्स की बुकिंग की।

255% से ज्यादा उछल गए हैं कंपनी के शेयर

आशियाना हाउसिंग लिमिटेड के शेयर पिछले पांच साल में 255 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। रियल एस्टेट कंपनी के शेयर 12 फरवरी 2021 को 99.50 रुपये पर थे। आशियाना हाउसिंग के शेयर 11 फरवरी 2026 को 354.95 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 4 साल में कंपनी के शेयरों में 117 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। पिछले 3 साल में कंपनी के शेयरों में 137 पर्सेंट की तेजी आई है। आशियाना हाउसिंग लिमिटेड के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 374 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 248.75 रुपये है।