Petrol Diesel Rates Today: इधर तेल के रेट धड़ाम, उधर जारी हो गए पेट्रोल-डीजल के 24 नवंबर के दाम
मुख्य बातें
- Petrol Diesel Rates Today: ब्रेंट क्रूड अब 90 डॉलर प्रति बैरल से भी नीचे आ गया है
- वहीं WTI 80 डॉलर के करीब है
- इधर तेल के दाम धड़ाम हुए और उधर पेट्रोल-डीजल के दाम रोजाना की तरह आज सुबह 6 बजे जारी हो गए
- दिल्ली में आज पेट्रोल 102.12 और डीजल 95.20 रुपये लीटर है
कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट है। ब्रेंट क्रूड अब 90 डॉलर प्रति बैरल से भी नीचे आ गया है। वहीं WTI 80 डॉलर के करीब है। इधर तेल के दाम धड़ाम हुए और उधर पेट्रोल-डीजल के दाम रोजाना की तरह आज सुबह 6 बजे जारी हो गए। दोनों के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में आज पेट्रोल 102.12 और डीजल 95.20 रुपये लीटर है। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 111.21 रुपये और डीजल की 97.83 रुपये है। चेन्नई में पेट्रोल 107.76 रुपये प्रति लीटर और डीजल 99.55 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 113.51 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 99.82 रुपये प्रति लीटर है। लखनऊ में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 102.05 रुपये और डीजल की 99.28 रुपये है।
क्यों गिर रहा कच्चा तेल: अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन में डेमोक्रेटिक पार्टी की शानदार जीत और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन की बुरी तरह हार ने ट्रंप को कमजोर कर दिया है। उन्होंने नए हमले करने से रोक लगा दी, जिसके चलते इस महीने ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट की कीमतों में गिरावट आई है।
भारत में कम क्यों नहीं हो रहे पेट्रोल-डीजल के रेट
कच्चे तेल के दाम गिरने के बावजूद अभी तक भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम कम क्यों नहीं हुए? यह सवाल आम लोगों के मन में है। दरअस तेल आज भी युद्ध के पहले के रेट से महंगा है। दुनिया में पेट्रोल-डीजल के रेट भारत की तुलना में अभी बहुत ऊपर हैं। वहीं, मई 2026 में आखिरी बार पेट्रोल-डीजल के दाम में 7.50-7.50 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। तब से आम जनता को राहत मिल रही है। लेकिन, यही राहत मार्केटिंग कंपनियों पर भारी पड़ रही है।
- देश के अन्य शहरों के पेट्रोल के दाम यहां देखें
- देश के अन्य शहरों के डीजल के दाम यहां देखें
पेट्रोल पर 3.1 और डीजल पर 24.5 रुपये प्रति लीटर का घाटा
नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर तिमाही में पेट्रोल पर 3.1 रुपये प्रति लीटर का घाटा हुआ, जबकि पिछले साल इसी समय 10.7 रुपये प्रति लीटर का मुनाफा था। डीजल पर भी घाटा रहा। कंपनियों को डीजल पर 24.5 रुपये प्रति लीटर का नुकसान हुआ, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में 5.6 रुपये प्रति लीटर का मुनाफा मिल रहा था।
तेल कंपनियों को 42,000 करोड़ रुपये का नुकसान
अभी कुछ दिन पहले ही पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तुरंत कमी की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने बताया कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और पेट्रोलियम की सप्लाई में आई बाधाओं के चलते तेल कंपनियों को 42,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। ईंधन की कीमतें कम करने से पहले तेल कंपनियों को अपने हुए नुकसान का हिसाब देना होगा। उन्होंने कहा, "हम तो यही चाहेंगे कि अगले ही दिन कीमतें कम हो जाएं, लेकिन तकनीकी रूप से अभी ऐसा करना संभव नहीं है।"
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें