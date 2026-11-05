Petrol Diesel Rates Today: इधर कच्चा तेल धड़ाम, उधर पेट्रोल-डीजल के जारी हो गए दाम

मुख्य बातें

ईरान युद्ध खत्म होने के उम्मीद में कच्चे तेल की कीमतें धड़ाम हो गई हैं। इस बीच सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के 5 नवंबर के रेट सुबह 6 बजे जारी कर दी हैं। आज फ्यूल के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आज इस खबर में समझेंगे कि कच्चे तेल के दाम घटने या बढ़ने पर पेट्रोल-डीजल के रेट पर तुरंत असर क्यों नही होता।

ट्रंप की हार से बना दबाव इंटरनेशनल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 8.98 डॉलर टूटकर 94.62 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है। अमेरिका में मिडटर्म चुनाव के नतीजों से ईरान युद्ध जल्द खत्म होने की उम्मीद बढ़ी है। इससे कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव बना है। अक्टूबर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान पर नए हमलों की धमकी के बाद ब्रेंट क्रूड 6 महीने के हाई पर पहुंच गया था। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि ईरान युद्ध और अमेरिका-इजरायल संबंधों को लेकर मतदाताओं की नाराजगी ने चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को नुकसान पहुंचाया है।

तुरंत कम क्यों नहीं हुए पेट्रोल-डीजल के रेट कच्चे तेल के दाम में आई बड़ी गिरावट के बाद पेट्रोल-डीजल के दाम तुरंत कम क्यों नहीं हुए? ऐसा सवाल लोगों के मन में अक्सर आता है और आज भी आया होगा? सबसे पहले यह जान लें कि ऐसा नहीं होता कि आज तेल 95 डॉलर है तो इसी रेट पर डिलीवरी आज ही मिल जाएगी। इसकी डिलीवरी जनवरी में मिलेगी। आज जो तेल भारत में उतर रहा होगा, वह रेट सितंबर में तय हुआ होगा।

दूसरी बात, सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां रेट तो रोजाना जारी करती हैं, लेकिन उन पर सरकार का नियंत्रण होता है। कच्चे तेल के दाम घटने पर कंपनियां पहले अपना घाटा पूरा करती हैं।

जरा याद करें, कच्चे तेल के दाम जब आसमान पर पहुंचे थे तो पेट्रोल-डीजल के दाम तुरंत बढ़े भी नहीं थे। फरवरी में कच्चा तेल जब आसमान छू रहा था तब भारत में बिहार समेत 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका था। चुनाव खत्म होने के काफी दिन बाद सरकारी कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम मई 2026 में चार बार में 7.50-7.50 रुपये लीटर बढ़ाए थे। उससे पहले सरकार ने पेट्रोल-डीजल से अपनी एक्साईज ड्यूटी कम करर दी थी।

पेट्रोल-डीजल के 5 नवंबर के रेट आज देश में सबसे सस्ता पेट्रोल-डीजल पोर्ट ब्लेयर में है। यहां पेट्रोल 88.66 रुपये लीटर है, जबकि यहां 1 लीटर डीजल की कीमत 84.56 रुपये है। दूसरी ओर सबसे महंगा पेट्रोल आंध्र प्रदेश के चित्तूर में 118.34 रुपये लीटर है। चित्तूर में डीजल 106.06 रुपये लीटर है।