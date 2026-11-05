Petrol Diesel Rates Today: इधर कच्चा तेल धड़ाम, उधर पेट्रोल-डीजल के जारी हो गए दाम
मुख्य बातें
- Petrol Diesel Rates Today: इंटरनेशनल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 8.98 डॉलर टूटकर 94.62 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है
- पेट्रोल-डीजल के रेट भीh जारी हो गए हैं
- आज इस खबर में समझेंगे कि कच्चे तेल के दाम घटने या बढ़ने पर पेट्रोल-डीजल के रेट पर तुरंत असर क्यों नही होता
ईरान युद्ध खत्म होने के उम्मीद में कच्चे तेल की कीमतें धड़ाम हो गई हैं। इस बीच सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के 5 नवंबर के रेट सुबह 6 बजे जारी कर दी हैं। आज फ्यूल के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आज इस खबर में समझेंगे कि कच्चे तेल के दाम घटने या बढ़ने पर पेट्रोल-डीजल के रेट पर तुरंत असर क्यों नही होता।
ट्रंप की हार से बना दबाव
इंटरनेशनल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 8.98 डॉलर टूटकर 94.62 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है। अमेरिका में मिडटर्म चुनाव के नतीजों से ईरान युद्ध जल्द खत्म होने की उम्मीद बढ़ी है। इससे कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव बना है। अक्टूबर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान पर नए हमलों की धमकी के बाद ब्रेंट क्रूड 6 महीने के हाई पर पहुंच गया था। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि ईरान युद्ध और अमेरिका-इजरायल संबंधों को लेकर मतदाताओं की नाराजगी ने चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को नुकसान पहुंचाया है।
तुरंत कम क्यों नहीं हुए पेट्रोल-डीजल के रेट
कच्चे तेल के दाम में आई बड़ी गिरावट के बाद पेट्रोल-डीजल के दाम तुरंत कम क्यों नहीं हुए? ऐसा सवाल लोगों के मन में अक्सर आता है और आज भी आया होगा? सबसे पहले यह जान लें कि ऐसा नहीं होता कि आज तेल 95 डॉलर है तो इसी रेट पर डिलीवरी आज ही मिल जाएगी। इसकी डिलीवरी जनवरी में मिलेगी। आज जो तेल भारत में उतर रहा होगा, वह रेट सितंबर में तय हुआ होगा।
दूसरी बात, सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां रेट तो रोजाना जारी करती हैं, लेकिन उन पर सरकार का नियंत्रण होता है। कच्चे तेल के दाम घटने पर कंपनियां पहले अपना घाटा पूरा करती हैं।
जरा याद करें, कच्चे तेल के दाम जब आसमान पर पहुंचे थे तो पेट्रोल-डीजल के दाम तुरंत बढ़े भी नहीं थे। फरवरी में कच्चा तेल जब आसमान छू रहा था तब भारत में बिहार समेत 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका था। चुनाव खत्म होने के काफी दिन बाद सरकारी कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम मई 2026 में चार बार में 7.50-7.50 रुपये लीटर बढ़ाए थे। उससे पहले सरकार ने पेट्रोल-डीजल से अपनी एक्साईज ड्यूटी कम करर दी थी।
पेट्रोल-डीजल के 5 नवंबर के रेट
आज देश में सबसे सस्ता पेट्रोल-डीजल पोर्ट ब्लेयर में है। यहां पेट्रोल 88.66 रुपये लीटर है, जबकि यहां 1 लीटर डीजल की कीमत 84.56 रुपये है। दूसरी ओर सबसे महंगा पेट्रोल आंध्र प्रदेश के चित्तूर में 118.34 रुपये लीटर है। चित्तूर में डीजल 106.06 रुपये लीटर है।
दूसरी ओर दिल्ली में पेट्रोल 102.12 और डीजल 95.20 रुपये लीटर है। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 111.21 रुपये और डीजल की 97.83 रुपये है। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 107.76 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 99.55 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 113.51 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 99.82 रुपये प्रति लीटर है। लखनऊ में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 102.05 रुपये और डीजल की 99.28 रुपये है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें