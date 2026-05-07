अमेरिकी डील का असर! 13% उछलकर 52-हफ्तों के हाई पर पहुंचा इस कंपनी का शेयर, आपका है दांव?
Arvind acquired Dalco-GFT: अमेरिकी कंपनी के अधिग्रहण के बाद अरविंद लिमिटेड के शेयरों में 13% की तूफानी तेजी देखने को मिली है। मार्केट खुलते ही इस शेयर ने 52-हफ्तों का रिकॉर्ड स्तर छू लिया है। कंपनी द्वारा हाल ही में अमेरिकी टेक्निकल टेक्सटाइल कंपनी Dalco-GFT में 61% हिस्सेदारी खरीदी गई है।
Arvind Ltd share price: गारमेंट और अपैरल कंपनी अरविंद लिमिटेड (Arvind Ltd) के शेयरों में गुरुवार (7 मई 2026) को जबरदस्त हलचल देखी जा रही है। कंपनी द्वारा एक बड़े अंतरराष्ट्रीय अधिग्रहण (Acquisition) की घोषणा के बाद इसके शेयरों में 13.14% तक की भारी तेजी देखी गई, जिससे शेयर ₹441.70 के 52-हफ्तों के नए उच्चतम स्तर (High) पर पहुंच गया। निवेशकों में इस शेयर को लेकर इतनी होड़ मची कि सुबह 11 बजे तक ही एनएसई और बीएसई पर लगभग ₹137 करोड़ मूल्य के शेयरों का कारोबार हो चुका था। आइए जानते हैं कि आखिर वह कौन सी खबर है, जिसने अरविंद के शेयरों को रॉकेट बना दिया है।
अमेरिका के 'टेक्निकल टेक्सटाइल' बाजार में एंट्री
अरविंद लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अरविंद एडवांस्ड मैटेरियल्स (AAML) ने अमेरिका स्थित कंपनी Dalco-GFT (Arvind acquired Dalco-GFT) में लगभग 61% हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया है।
क्या बनाती है यह कंपनी?
Dalco-GFT विशेष प्रकार के 'नीडल-पंतड नॉन-वोवन' कपड़े (Specialty Fabrics) बनाने वाली एक प्रमुख अमेरिकी कंपनी है। इस अधिग्रहण के जरिए अरविंद ग्रुप ने दुनिया के सबसे बड़े टेक्निकल टेक्सटाइल मार्केट यानी अमेरिका में अपनी सीधी पहुंच बना ली है। कंपनी के वाइस चेयरमैन पुनीत लालभाई ने इसे कंपनी के इतिहास का एक ऐतिहासिक माइलस्टोन बताया है।
क्यों खुश हैं निवेशक?
बाजार विशेषज्ञों और निवेशकों के उत्साह के पीछे कई बड़े कारण हैं। इस डील के बाद कंपनी को उम्मीद है कि उसकी ग्रोथ की रफ्तार 18-20% तक बढ़ जाएगी। तकनीक और सप्लाई चेन के एकीकरण से कंपनी को वैश्विक स्तर पर बड़ा फायदा मिलेगा। खास बात यह है कि Dalco-GFT के पुराने शेयरधारक अभी भी 39% हिस्सेदारी अपने पास रखेंगे, जो यह दर्शाता है कि उन्हें कंपनी के भविष्य पर पूरा भरोसा है। इस खबर के बाद अरविंद लिमिटेड का मार्केट कैप बढ़कर ₹11,425 करोड़ के पार निकल गया है।
शेयर परफॉर्मेंस
अरविंद लिमिटेड के शेयरों में गुरुवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। खबर लिखे जाने तक NSE पर कंपनी का स्टॉक 10.70% उछलकर ₹431.40 पर कारोबार कर रहा था। इस तेजी के पीछे कंपनी की अमेरिकी टेक्निकल टेक्सटाइल कंपनी Dalco-GFT में 61% हिस्सेदारी खरीदने की बड़ी डील को मुख्य कारण माना जा रहा है। बाजार को उम्मीद है कि इस अधिग्रहण से अरविंद (Arvind) को अमेरिका के बड़े टेक्निकल टेक्सटाइल मार्केट में मजबूत पकड़ मिलेगी और कंपनी की भविष्य की ग्रोथ तेज होगी। यही वजह है कि निवेशकों ने शेयर में जमकर खरीदारी की और स्टॉक 52 हफ्तों के नए हाई के करीब पहुंच गया।
भविष्य की योजनाएं
कंपनी ने हाल ही में अमेरिका में तीन नई यूनिट (TopCo, HoldCo, और BidCo LLC) भी बनाई हैं, जो इस अधिग्रहण को सुचारू रूप से चलाने में मदद करेंगी। अरविंद का यह कदम वैश्विक व्यापार की बदलती परिस्थितियों के बीच खुद को और अधिक लचीला और मजबूत बनाने की रणनीति का हिस्सा है। सरल शब्दों में कहें तो अरविंद अब केवल कपड़े बनाने वाली कंपनी नहीं रह गई है, बल्कि वह आधुनिक तकनीक वाले कपड़ों (Technical Textiles) की वैश्विक रेस में एक बड़ा खिलाड़ी बनने की ओर अग्रसर है। यही वजह है कि आज बाजार में इस शेयर ने शानदार प्रदर्शन किया।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।