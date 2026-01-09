14 जनवरी से खुल रहा एक और IPO, प्राइस बैंड ₹57, ग्रे मार्केट में भी तेजी

संक्षेप: आर्मर सिक्योरिटी का आईपीओ 14 जनवरी 2026 को खुलेगा और 19 जनवरी 2026 को बंद होगा। शेयरों का अलॉटमेंट 20 जनवरी को होने की संभावना है, जबकि एनएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग 22 जनवरी 2026 को हो सकती है। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में 1 रुपये प्रीमियम पर उपलब्ध हैं।

Armour Security IPO: आर्मर सिक्योरिटी इंडिया लिमिटेड अपना आईपीओ लेकर बाजार में आ रही है। यह एक एसएमई बुक बिल्डिंग आईपीओ है, जिसका कुल साइज करीब 26.51 करोड़ रुपये का है। इस आईपीओ के तहत कंपनी 0.47 करोड़ यानी करीब 46.5 लाख नए शेयर जारी करेगी। यह पूरा इश्यू फ्रेश इश्यू है, यानी इससे जुटाया गया पैसा सीधे कंपनी को मिलेगा। आर्मर सिक्योरिटी का आईपीओ 14 जनवरी 2026 को खुलेगा और 19 जनवरी 2026 को बंद होगा। शेयरों का अलॉटमेंट 20 जनवरी को होने की संभावना है, जबकि एनएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग 22 जनवरी 2026 को हो सकती है। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में 1 रुपये प्रीमियम पर उपलब्ध हैं।

कितना है प्राइस बैंड आईपीओ का प्राइस बैंड 55 से 57 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। एक लॉट में 2,000 शेयर होंगे। रिटेल निवेशकों के लिए न्यूनतम निवेश 4,000 शेयरों का है, यानी अपर प्राइस बैंड के हिसाब से करीब 2.28 लाख रुपये लगाने होंगे। वहीं, एचएनआई निवेशकों के लिए कम से कम 3 लॉट यानी 6,000 शेयरों में निवेश करना जरूरी होगा, जिसके लिए करीब 3.42 लाख रुपये की जरूरत पड़ेगी। निवेशक 2,000 शेयरों के मल्टीपल में बोली लगा सकते हैं। इस आईपीओ का फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर रखा गया है।

क्या है डिटेल इस आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर की भूमिका सोभाग्य कैपिटल ऑप्शंस प्राइवेट लिमिटेड निभा रही है, जबकि रजिस्ट्रार स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। कंपनी के लिए मार्केट मेकर एनएनएम सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को बनाया गया है। शेयर एनएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे। चूंकि यह एसएमई आईपीओ है, इसलिए निवेशकों को इसमें निवेश से पहले लिक्विडिटी और रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखने की सलाह दी जाती है।