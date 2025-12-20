अरिहंत कैपिटल ने इस पेनी स्टॉक के खरीदे 21646910 शेयर, कीमत 5 रुपये से कम

संक्षेप: Penny Stock: 5 रुपये से कम की कीमत वाले स्टॉक अरिहंत कैपिटल मार्केट्स (Arihant Capital Markets) ने एग्रो इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी के दो करोड़ से अधिक शेयर खरीदे हैं। अरिहंत कैपिटल मार्केट्स ने शुक्रवार को बल्क डील के जरिए Davangere Sugar Co. Ltd के शेयरों को खरीदा है।

Penny Stock: 5 रुपये से कम की कीमत वाले स्टॉक अरिहंत कैपिटल मार्केट्स (Arihant Capital Markets) ने एग्रो इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी के दो करोड़ से अधिक शेयर खरीदे हैं। अरिहंत कैपिटल मार्केट्स ने शुक्रवार को बल्क डील के जरिए Davangere Sugar Co. Ltd के शेयरों को खरीदा है।

9.24 करोड़ रुपये में हुई डील एनएसई के डाटा के अनुसार अरिंहत कैपिटल ने 21646910 शेयर Davangere Sugar Co. Ltd के खरीदे हैं। ओपन मार्केट्स के जरिए 4.27 रुपये प्रति शेयर के हिसाब यह खरीदारी हुई है। यह पूरी डील 9.24 करोड़ रुपये है। अरिहंत के बल्क डील के बाद Davangere Sugar Co. Ltd के शेयरों की कीमतों में शुक्रवार को 10 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। स्टॉक मार्केट के बंद होने के समय पर यह स्टॉक 4.41 रुपये के लेवल पर बंद बुआ था।

सितंबर तिमाही तक इस कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 41.64 प्रतिशत और पब्लिक की हिस्सेदारी 58.36 प्रतिशत है।

शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन कैसा? पिछले एक महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 19 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। इसके बाद भी एक साल में Davangere Sugar Co. Ltd के शेयरों का भाव 20 प्रतिशत लुढ़का है। इस कंपनी में पब्लिक की हिस्सेदारी 58.36 प्रतिशत और प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 41.64 प्रतिशत है।

अरिहंत के शेयरों का प्रदर्शन कैसा? शुक्रवार को मार्केट की क्लोजिंग के टाइम पर यह स्टॉक एनएसई में 1.36 प्रतिशत की तेजी के साथ 93.45 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। पिछले एक साल में यह स्टॉक 40 प्रतिशत टूट चुका है। हालांकि, पोजीशनल निवेशकों को 3 साल में करीब 41 प्रतिशत का रिटर्न मिला है।

कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 67.68 प्रतिशत और पब्लिक की हिस्सेदारी 32.32 प्रतिशत है।