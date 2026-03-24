सोना हुआ सस्ता… खरीदने से पहले जान लें ये 7 जरूरी बातें, वरना होगा बड़ा नुकसान

Gold Buying Tips: सोने की कीमतों में इन दिनों भारी गिरावट देखने को मिली है, जिसके बाद बाजार में खरीदारी की होड़ लग गई है। कई लोग यह सोचकर सोना खरीद रहे हैं कि अभी सस्ता मिल रहा है तो मौका अच्छा है।

Gold Buying Tips: सोने की कीमतों में इन दिनों भारी गिरावट देखने को मिली है, जिसके बाद बाजार में खरीदारी की होड़ लग गई है। कई लोग यह सोचकर सोना खरीद रहे हैं कि अभी सस्ता मिल रहा है तो मौका अच्छा है। लेकिन जल्दबाजी में लिया गया फैसला आपको नुकसान भी करा सकता है। खासकर जब कीमतों में उतार-चढ़ाव की वजह अंतरराष्ट्रीय हालात जैसे वेस्ट एशिया में तनाव या आर्थिक अस्थिरता होती है, तब समझदारी से निवेश करना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर आप भी सोना खरीदने की सोच रहे हैं, तो इन 7 जरूरी बातों को जरूर ध्यान में रखें।

1. हॉलमार्क जरूर चेक करें सोना खरीदते समय BIS हॉलमार्क देखना बहुत जरूरी है। केवल ज्वेलर की बातों पर भरोसा न करें। ज्वेलरी पर BIS का लोगो और 6 अंकों का HUID नंबर होना चाहिए। यही असली सोने की पहचान है।

2. कैरेट की समझ रखें सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है।

-- 22 कैरेट (22K) = 916 लिखा होता है

-- 18 कैरेट (18K) = 750 लिखा होता है

जितना ज्यादा कैरेट, उतना शुद्ध सोना।

3. BIS Care App का इस्तेमाल करें आज के डिजिटल जमाने में आप अपने मोबाइल से ही सोने की असली-नकली पहचान कर सकते हैं। BIS Care App में HUID नंबर डालकर ज्वेलरी की पूरी जानकारी और शुद्धता चेक करें।

4. बिल और इनवॉइस लेना न भूलें सोना खरीदते समय पक्का बिल लेना बहुत जरूरी है। बिल में वजन, कैरेट, HUID नंबर और मेकिंग चार्ज अलग-अलग लिखा होना चाहिए। याद रखें—सोने पर 3% GST और मेकिंग चार्ज पर 5% GST लगता है।

5. लैब टेस्ट का अधिकार जानें अगर आपको सोने की क्वालिटी पर शक है, तो आप BIS मान्यता प्राप्त लैब में केवल ₹200 में टेस्ट करवा सकते हैं। अगर सोना कम शुद्ध निकला, तो ज्वेलर को नियम के अनुसार मुआवजा देना पड़ेगा।

6. पेपर गोल्ड भी है विकल्प अगर आप सिर्फ निवेश के लिए सोना खरीद रहे हैं और पहनने का शौक नहीं है, तो Gold ETF या गोल्ड म्यूचुअल फंड बेहतर विकल्प हो सकते हैं। इसमें चोरी का डर नहीं रहता और शुद्धता की गारंटी भी मिलती है।

7. मेकिंग चार्ज के जाल से बचें कई दुकानदार 'मेकिंग चार्ज में भारी छूट' का लालच देते हैं, लेकिन असल में सोने की कीमत बढ़ाकर नुकसान कर देते हैं। इसलिए खरीदारी से पहले उस दिन का मार्केट रेट जरूर चेक करें।