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काम की बात : सोना हुआ सस्ता… खरीदने से पहले जान लें ये 7 जरूरी बातें, वरना होगा बड़ा नुकसान

Mar 24, 2026 11:27 am ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
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Gold Buying Tips: सोने की कीमतों में इन दिनों भारी गिरावट देखने को मिली है, जिसके बाद बाजार में खरीदारी की होड़ लग गई है। कई लोग यह सोचकर सोना खरीद रहे हैं कि अभी सस्ता मिल रहा है तो मौका अच्छा है।

सोना हुआ सस्ता… खरीदने से पहले जान लें ये 7 जरूरी बातें, वरना होगा बड़ा नुकसान

Gold Buying Tips: सोने की कीमतों में इन दिनों भारी गिरावट देखने को मिली है, जिसके बाद बाजार में खरीदारी की होड़ लग गई है। कई लोग यह सोचकर सोना खरीद रहे हैं कि अभी सस्ता मिल रहा है तो मौका अच्छा है। लेकिन जल्दबाजी में लिया गया फैसला आपको नुकसान भी करा सकता है। खासकर जब कीमतों में उतार-चढ़ाव की वजह अंतरराष्ट्रीय हालात जैसे वेस्ट एशिया में तनाव या आर्थिक अस्थिरता होती है, तब समझदारी से निवेश करना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर आप भी सोना खरीदने की सोच रहे हैं, तो इन 7 जरूरी बातों को जरूर ध्यान में रखें।

1. हॉलमार्क जरूर चेक करें

सोना खरीदते समय BIS हॉलमार्क देखना बहुत जरूरी है। केवल ज्वेलर की बातों पर भरोसा न करें। ज्वेलरी पर BIS का लोगो और 6 अंकों का HUID नंबर होना चाहिए। यही असली सोने की पहचान है।

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2. कैरेट की समझ रखें

सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है।

-- 22 कैरेट (22K) = 916 लिखा होता है

-- 18 कैरेट (18K) = 750 लिखा होता है

जितना ज्यादा कैरेट, उतना शुद्ध सोना।

3. BIS Care App का इस्तेमाल करें

आज के डिजिटल जमाने में आप अपने मोबाइल से ही सोने की असली-नकली पहचान कर सकते हैं। BIS Care App में HUID नंबर डालकर ज्वेलरी की पूरी जानकारी और शुद्धता चेक करें।

4. बिल और इनवॉइस लेना न भूलें

सोना खरीदते समय पक्का बिल लेना बहुत जरूरी है। बिल में वजन, कैरेट, HUID नंबर और मेकिंग चार्ज अलग-अलग लिखा होना चाहिए। याद रखें—सोने पर 3% GST और मेकिंग चार्ज पर 5% GST लगता है।

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5. लैब टेस्ट का अधिकार जानें

अगर आपको सोने की क्वालिटी पर शक है, तो आप BIS मान्यता प्राप्त लैब में केवल ₹200 में टेस्ट करवा सकते हैं। अगर सोना कम शुद्ध निकला, तो ज्वेलर को नियम के अनुसार मुआवजा देना पड़ेगा।

6. पेपर गोल्ड भी है विकल्प

अगर आप सिर्फ निवेश के लिए सोना खरीद रहे हैं और पहनने का शौक नहीं है, तो Gold ETF या गोल्ड म्यूचुअल फंड बेहतर विकल्प हो सकते हैं। इसमें चोरी का डर नहीं रहता और शुद्धता की गारंटी भी मिलती है।

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7. मेकिंग चार्ज के जाल से बचें

कई दुकानदार 'मेकिंग चार्ज में भारी छूट' का लालच देते हैं, लेकिन असल में सोने की कीमत बढ़ाकर नुकसान कर देते हैं। इसलिए खरीदारी से पहले उस दिन का मार्केट रेट जरूर चेक करें।

बता दें कि सोने की कीमत गिरने पर खरीदना गलत नहीं है, लेकिन बिना जानकारी के खरीदना नुकसानदायक हो सकता है। थोड़ा समय निकालकर सही जानकारी लें और समझदारी से निवेश करें। तभी आपका पैसा सुरक्षित रहेगा और आपको सही फायदा मिलेगा।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak

वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

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