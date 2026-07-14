क्या अडानी ग्रुप से विदेशी निवेशकों का भंग हो रहा मोह? हिस्सेदारी में बड़ी कटौती

अडानी ग्रुप की कंपनियों में विदेशी निवेशक जीक्यूजी पार्टनर्स ने जून तिमाही के दौरान अपनी हिस्सेदारी में भारी कमी की है। सबसे बड़ी कटौती अडानी एंटरप्राइजेज में देखने को मिली, जहां GQG पार्टनर्स इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी फंड की हिस्सेदारी मार्च तिमाही के 1.59 प्रतिशत से घटकर जून तिमाही में शून्य हो गई।

मनीकंट्रोल के मुताबिक यह स्पष्ट नहीं है कि फंड ने पूरी हिस्सेदारी बेच दी है या फिर उसकी हिस्सेदारी 1 प्रतिशत की सीमा से नीचे आ गई है, जिसके कारण वह शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिखाई नहीं दे रही है। मार्च तिमाही के अंत में इस फंड के पास अडानी एंटरप्राइजेज में करीब 6,200 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी थी।

गोल्डमैन सैक्स ट्रस्ट ने भी घटाई भागीदारी गोल्डमैन सैक्स ट्रस्ट जीक्यूजी पार्टनर्स इंटरनेशनल ऑपर्च्युनिटीज फंड ने भी अडानी एंटरप्राइजेज में अपनी हिस्सेदारी 2.31 प्रतिशत से घटाकर 2.06 प्रतिशत कर दी। 0.25 प्रतिशत की इस कटौती का मूल्य लगभग 932 करोड़ रुपये आंका गया है।

म्यूचुअल फंडों ने बढ़ाई हिस्सेदारी विदेशी निवेशकों की निकासी के विपरीत, घरेलू म्यूचुअल फंडों ने अडानी एंटरप्राइजेज में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। म्यूचुअल फंडों की संयुक्त हिस्सेदारी पिछली तिमाही के 2.71 प्रतिशत से बढ़कर 5.4 प्रतिशत हो गई। इस बढ़ोतरी का मूल्य लगभग 10,692 करोड़ रुपये है। इस बढ़ोतरी में एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड और क्वांट स्मॉल कैप फंड का प्रमुख योगदान रहा।

अडानी ग्रीन एनर्जी में भी कटौती जीक्यूजी पार्टनर्स ने अडानी ग्रीन एनर्जी में भी करीब 0.6 प्रतिशत की हिस्सेदारी घटाई है। जून तिमाही के औसत शेयर मूल्य के आधार पर इस कटौती का मूल्य लगभग 1,457 करोड़ रुपये है। हालांकि, अन्य विदेशी संस्थागत निवेशकों ने अडानी ग्रीन एनर्जी में अपनी संयुक्त हिस्सेदारी 0.74 प्रतिशत बढ़ाई, जिसका मूल्य करीब 1,814 करोड़ रुपये है।

शेयर होल्डिंग पैटर्न में खरीदारों की पहचान नहीं बताई गई है। घरेलू म्यूचुअल फंडों ने भी अडानी ग्रीन एनर्जी में अपनी हिस्सेदारी 3.22 प्रतिशत से बढ़ाकर 3.49 प्रतिशत कर ली, जिसका मूल्य लगभग 644 करोड़ रुपये है।

अडानी पोर्ट्स में भी गिरावट अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जीक्यूजी पार्टनर्स ने अपनी हिस्सेदारी 2.26 प्रतिशत से घटाकर 1.93 प्रतिशत कर दी। 0.33 प्रतिशत की इस कटौती का मूल्य करीब 1,380 करोड़ रुपये है। अन्य विदेशी निवेशकों ने इस कंपनी में अपनी संयुक्त हिस्सेदारी 13.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 15.58 प्रतिशत कर ली। इस बढ़ोतरी का मूल्य लगभग 9,716 करोड़ रुपये है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में खरीदारों की पहचान नहीं बताई गई है।

अडानी पावर और अडानी टोटल गैस में भी कमी जीक्यूजी पार्टनर्स ने अडानी पावर में भी अपनी हिस्सेदारी 4.8 प्रतिशत से घटाकर 4.32 प्रतिशत कर दी। 0.48 प्रतिशत की इस कटौती का मूल्य लगभग 2,070 करोड़ रुपये है। वहीं अन्य विदेशी निवेशकों ने इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी मामूली रूप से 11.74 प्रतिशत से बढ़ाकर 11.76 प्रतिशत कर ली।

अडानी टोटल गैस में विदेशी निवेशकों की कुल हिस्सेदारी पिछली तिमाही के 6.82 प्रतिशत से घटकर 6.7 प्रतिशत हो गई। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने जून तिमाही का शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रकाशित होने के समय तक जारी नहीं किया था।